Теплый День всех влюбленных: прогноз погоды в Амурской области на 14 февраля

Фото: http://snova-prazdnik.ru

14 февраля в Амурской области будет переменно облачно, осадков в большинстве районов не ожидается. Только по северо-западу области пройдет слабый снег. Ветер дует с разных направлений, разгоняясь до 2-7 метров в секунду. Термометры покажут минус 3-8 градусов, местами по северу – минус 10-15 градусов.

В Благовещенске утром дул северо-западный ветер со скоростью 3-5 метров в секунду. За окном было минус 14 градусов. В течение дня в областном центре установится переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду. Температура повысится до минус 2-4 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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