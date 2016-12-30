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СМИ: патриарха Грузии, возможно, пытались отравить цианидом

СМИ: патриарха Грузии, возможно, пытались отравить цианидом
Фото: ria.ru

Патриарха Грузии Илию II, возможно, пытались отравить цианидом. Об этом сообщила телекомпания «Рустави-2». После того как это стало известно, было решено усилить охрану священника, передаёт РИА Новости.

В минувшую пятницу, 10 февраля, в аэропорту Тбилиси был задержан руководитель службы по управлению имуществом патриархии Грузии и директор медицинского центра святых Иоакима и Анны отец Георгий Мамаладзе. Главная прокуратура Грузии обвинила его в подготовке убийства патриарха Грузии Илии II. По данным ведомства, Мамаладзе пытался перевезти ядовитое вещество цианид в Германию, где на лечении находился Илия II и члены патриархии. 13 февраля в Берлине Илия II успешно перенес операцию на желчном пузыре, он находится в отделении интенсивной терапии.

Телеканал подчёркивает, что версия отравления патриарха официально не подтверждена. Его сотрудники связались с архиепископом Якобом, который находится с патриархом в Германии, однако он не подтвердил и не опроверг сведения об отравлении Илии II. Архиепископ пообещал поговорить на эту тему по возвращении на родину.

Сейчас состояние здоровья грузинского патриарха стабильное. Германские медики проведут операцию во вторник, 13 февраля.

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#криминал #происшествия #религия

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