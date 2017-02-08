У жителей Благовещенского района появится своя больница

Амурскую областную клиническую больницу ждёт реорганизация, в результате которой у жителей Благовещенского района появится свое лечебное учреждение. Как сообщает «Амурская правда», распоряжение подготовлено региональным минздравом.

Согласно документу, из главного медучреждения Приамурья выделят больницу Благовещенского района с отдельным уставом, штатом и помещениями. Отмечается, что реорганизация носит только юридический характер. Фактически медицинское обслуживание населения Благовещенского района будет осуществляться по прежнему адресу: Благовещенск, улица Воронкова, 26 (второй этаж областной консультативной поликлиники). Но обслуживать население будет новое юридическое лицо – ГАУЗ АО «Больница Благовещенского района».

«Штатная численность структурного подразделения Благовещенского района будет выведена из общей штатной численности АОКБ и в полном составе перейдёт в новое юридическое лицо», – сообщил министр здравоохранения Николай Тезиков.

Сейчас помощь населению Благовещенского района оказывается в подразделениях в составе Амурской областной больницы: центральная районная поликлиника (на втором этаже областной больницы, шесть врачебных амбулаторий и 18 фельдшерско-акушерских пунктов.

В минздраве объясняют, что в результате разделения АОКБ восстановится принцип трёхуровневой системы оказания медицинской помощи населению. Первый уровень представлен организациями по оказанию первичной медико-санитарной медицинской помощи, включающей все виды профилактики и лечения. К этому уровню относятся структурные подразделения района.

АОКБ относится к третьему уровню. Это многопрофильные медучреждения с высококвалифицированными специалистами, выполняющими необходимые объёмы консультативной специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. В учреждениях третьего уровня сконцентрированы современные диагностические и лечебные технологии.

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#здоровье #областная власть

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