В Госдуме предлагают ввести госмонополию на производство этилового спирта

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Вопрос о возможности введения государственной монополии на производство этилового спирта обсудили на круглом столе комитета Госдумы по охране здоровья: в проекте обсуждения есть пункт об установлении госмонополии, сообщает РИА Новости.

«Участники заседания круглого стола рекомендуют правительству РФ рассмотреть возможность введения государственной монополии на производство этилового спирта», — говорится в проекте документа.

Также в проекте содержатся высказывания о недопущении применения метилового спирта в качестве основы для спиртосодержащей продукции.

В предлагаемом документе, сказано, что «вклад алкоголя в общую смертность в России составляет более 30 %». «Из-за употребления алкоголя происходит 67 % случаев утоплений, 67 % пожаров, 42 % самоубийств», – отмечают в Госдуме. Поэтому участники круглого стола считают необходимым «разработать комплекс мер, направленных на предотвращение употребления населением спиртосодержащих жидкостей в пищевых целях».

Ранее амурские депутаты просили Госдуму о введении госмонополии на алкоголь. «Проблема контрафактного алкоголя – одна из важнейших в России. Считаем, что её можно решить за счёт введения государственной монополии на производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за счёт запрещения производства и оборота непищевой продукции без должной денатурации, изменяющей цвет, вкус и запах спирта, исключающей её потребление в качестве спиртных напитков», ­– сказала депутат амурского заксобрания Ирина Киевская.

По мнению участников заседания, «алкогольная смертность в России поддерживается и за счет смертельных отравлений вследствие употребления спиртов низкого качества».

По информации Роспотребнадзора, в 2013-2015 годах в РФ зарегистрирована 151 тысяча 299 случаев острых отравлений от спиртосодержащей продукции, в том числе – 41 тысяча 877 случаев с летальным исходом.

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