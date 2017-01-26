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В Госдуме предлагают ввести госмонополию на производство этилового спирта

В Госдуме предлагают ввести госмонополию на производство этилового спирта
Фото: Maksim Shebeko

Вопрос о возможности введения государственной монополии на производство этилового спирта обсудили на круглом столе комитета Госдумы по охране здоровья: в проекте обсуждения есть пункт об установлении госмонополии, сообщает РИА Новости.

«Участники заседания круглого стола рекомендуют правительству РФ рассмотреть возможность введения государственной монополии на производство этилового спирта», — говорится в проекте документа.

Также в проекте содержатся высказывания о недопущении применения метилового спирта в качестве основы для спиртосодержащей продукции.

В предлагаемом документе, сказано, что «вклад алкоголя в общую смертность в России составляет более 30 %». «Из-за употребления алкоголя происходит 67 % случаев утоплений, 67 % пожаров, 42 % самоубийств», – отмечают в Госдуме. Поэтому участники круглого стола считают необходимым «разработать комплекс мер, направленных на предотвращение употребления населением спиртосодержащих жидкостей в пищевых целях».

Ранее амурские депутаты просили Госдуму о введении госмонополии на алкоголь. «Проблема контрафактного алкоголя – одна из важнейших в России. Считаем, что её можно решить за счёт введения государственной монополии на производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за счёт запрещения производства и оборота непищевой продукции без должной денатурации, изменяющей цвет, вкус и запах спирта, исключающей её потребление в качестве спиртных напитков», ­– сказала депутат амурского заксобрания Ирина Киевская.

По мнению участников заседания, «алкогольная смертность в России поддерживается и за счет смертельных отравлений вследствие употребления спиртов низкого качества».

По информации Роспотребнадзора, в 2013-2015 годах в РФ зарегистрирована 151 тысяча 299 случаев острых отравлений от спиртосодержащей продукции, в том числе – 41 тысяча 877 случаев с летальным исходом.

Просмотров всего: 351

#закон #заксобрание #здоровье #российская власть #торговля

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Комментарии
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  • Уголёк

    Уголёк
    6 часов назад

    Что-то мне подсказывает, что Абрамов будет против этого законопроекта)

  • Фанат_BLG

    Фанат_BLG
    5 часов назад

    Давно пора было ввести строгие ограничение на производство.

    Алкоголь должен быть качественным. А лучше вообще обходится без него. Спортом нужно заниматься! Все в портзал!

  • Декстор

    Декстор
    5 часов назад

    Фанат_BLG

    Давно пора было ввести строгие ограничение на производство. Алкоголь должен быть качественным. А лучше вообще обходится без него. Спортом нужно заниматься! Все в портзал!



    Ага, в прорубь нырять как Кожемяко, и вставать на лыжи как бодрячок)))

  • Лыжник

    Лыжник
    4 часа назад

    Декстор, а чё, бухать каждый вечер как ты и тебеподобные что ли? футакимибыть

  • Фанат_BLG

    Фанат_BLG
    4 часа назад

    Декстор

    Фанат_BLG

    Давно пора было ввести строгие ограничение на производство. Алкоголь должен быть качественным. А лучше вообще обходится без него. Спортом нужно заниматься! Все в портзал!



    Ага, в прорубь нырять как Кожемяко, и вставать на лыжи как бодрячок)))



    Как Николай Валуев грушу побить или Александр Козлов шайбу погонять! Все лучше, чем алкоголь из под полы продавать

  • full

    full
    4 часа назад

    Почему нами руководят дебилы?

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    4 часа назад

    а зачем ГОСмонополию? надо отдать в частные руки одного кого-нибудь. типа чайки. у него же полная монополия на соль в РФ. можно роттенбергу отдать - тот крепкий хозяйственник или ролдугину

  • апчхее

    апчхее
    4 часа назад

    Дмитрий Дмитриевича зачем ГОСмонополию? надо отдать в частные руки одного кого-нибудь. типа чайки. у него же полная монополия на соль в РФ. можно роттенбергу отдать - тот крепкий хозяйственник или ролдугину


    А сейчас оно у кого?Вот у таких же честных!

  • СаняCh

    СаняCh
    4 часа назад

    #АбрамовПротив

  • mikey007

    mikey007
    4 часа назад

    Уголёк

    Что-то мне подсказывает, что Абрамов будет против этого законопроекта)



    Вы главное следите, чтобы это "что-то", ну что вам такое подсказывает регулярно вам за это денежку платила.

    А то обманут. Это ж ПЖиВ (Партия жуликов и воров.)

  • mikey007

    mikey007
    4 часа назад



    Наша фракция категорически за введение госмонополии», – отметил Андрей Алексиков депутат от фракции ЛДПР в заксобрании.

    «КПРФ всегда выступал за государственную монополию на табак, алкоголь, спиртосодержащую продукцию, как было в царской России, советской России, это нужно вводить и сегодня. Уважаемая правящая партия, всё зависит от вас. Мы поддерживаем, но давайте как-то более принципиально к этому вопросу подходить и доводить до логического конца», – высказался Роман Кобызов.



    И коммунисты вот такую инициативу в ГД вводят молодцы какие, а Правительство все че то сопротивляется. Не хочет

    Странно однако.

    Этож доход в казну какой.

    Странно

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    ЛДПР в лице Жириновского уже много лет требует введение госмонополии на производство спирта, сахара и соли в стране.

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    3 часа назад

    Сергей Труш

    ЛДПР в лице Жириновского уже много лет требует введение госмонополии на производство спирта, сахара и соли в стране.



    а что-то чайка его забыл про соль спросить. забрал себе монополию на соль и какать он на жирика хотел...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Дмитрий Дмитриевич

    Сергей Труш

    ЛДПР в лице Жириновского уже много лет требует введение госмонополии на производство спирта, сахара и соли в стране.



    а что-то чайка его забыл про соль спросить. забрал себе монополию на соль и какать он на жирика хотел...



    За этим к Едру вопросы.

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    1 час назад

    Дмитрий Дмитриевич

    Сергей Труш

    ЛДПР в лице Жириновского уже много лет требует введение госмонополии на производство спирта, сахара и соли в стране.



    а что-то чайка его забыл про соль спросить. забрал себе монополию на соль и какать он на жирика хотел...



    Тебя мать вот таким уже родила? Или это уже издержки воспитания вашей ЛГБТ-секты?

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    1 час назад

    Юрий Щукин

    Дмитрий Дмитриевич

    Сергей Труш

    ЛДПР в лице Жириновского уже много лет требует введение госмонополии на производство спирта, сахара и соли в стране.



    а что-то чайка его забыл про соль спросить. забрал себе монополию на соль и какать он на жирика хотел...



    Тебя мать вот таким уже родила? Или это уже издержки воспитания вашей ЛГБТ-секты?



    пукнул кацап?

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