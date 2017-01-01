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14февраля
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Сегодня, 10:23 2

Россиян ждут четыре выходных дня подряд

Россиян ждут четыре выходных дня подряд
Фото: http://abinform.ru

В связи с празднованием Дня защитника Отечества следующая рабочая неделя будет сокращенной. Россияне поработают только три дня – с понедельника по среду. Четверг и пятница, 23 и 24 февраля – нерабочие дни. За ними последуют обычные выходные – суббота и воскресенье, 25 и 26 февраля.

«На следующей неделе будет всего три рабочих дня – с понедельника, 20 февраля, по среду, 22 февраля, включительно. При этом на следующую среду приходится предпраздничный рабочий день, который сокращен на один час», – заявил «Интерфаксу» заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

По информации газеты «Ведомости», празднование Международного женского дня 8 марта в этом году приходится на среду и поделит рабочую неделю на две равные части. «Праздник приходится на среду, и в связи с ним будет один выходной. Предпраздничный рабочий день, приходящийся на вторник, 7 марта, будет короче на один час», – сказал Шкловец.

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#отдых #праздники

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Комментарии
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  • ГалГош

    ГалГош
    2 часа назад

    А почему пятница 24 февраля не рабочий день?

  • vitl33

    vitl33
    2 часа назад

    ГалГош

    А почему пятница 24 февраля не рабочий день?



    То что в январе не догуляли, теперь догуливать надо! Перенос со 2 января вроде бы.





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