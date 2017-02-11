В ДТП на Тайване погибли 32 человека

Фото: Reuters

32 человека погибли, ещё 12 попали в больницу в тяжёлом состоянии в результате ДТП с туристическим автобусом на острове Тайвань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное агентство новостей Тайваня.

Трагедия произошла в районе Наньган города Тайбэя. По данным местных правоохранителей, пассажирский автобус, в салоне которого находились 44 человека (в том числе, гид и водитель), врезался на большой скорости в ограждение при съезде со скоростного шоссе. Полиция подтвердила, что 32 человека погибли, включая двоих, которые скончались уже в больнице.

Находившиеся в автобусе пассажиры, в основном пожилые люди, возвращались из туристической поездки в город Тайчжун. Иностранных граждан, по информации агентства, в салоне не было.

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь выразила соболезнования в связи с гибелью людей и отдала распоряжение приложить все усилия для спасения пострадавших.

По словам официального представителя Ростуризма Светланы Сергеевой, сведений о том, что среди пострадавших в результате ДТП на Тайване могли находиться россияне, в настоящее время нет.

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