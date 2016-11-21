Кончиту Вурст решено убить

Фото: hsmedia.ru

Австрийский вокалист Том Нойвирт, в широких кругах известный как певица Кончита Вурст, объявил о том, что планирует покончить со своим эпатажным сценическим образом. Об этом исполнитель рассказал изданию Die Welt, передаёт «Лента.ру». «Я должен её убить», – признался музыкант.

По словам Нойвирта, в последнее время его мужская сущность всё настойчивее даёт о себе знать.

«Я нахожусь в поиске. Сейчас я сомневаюсь в себе, как никогда раньше. Я ищу то, что у меня получается лучше всего. Проблема в том, что я могу всего понемногу. Я ищу себя. И Том восстает», – пояснил Том.

Образ бородатой Кончиты Вурст был создан, чтобы показать отношение Нойвирта, выступающего в защиту толерантности и отказа от традиционных гендерных ролей. В этом образе ему удалось победить в песенном конкурсе «Евровидение» 2014 года в Копенгагене с песней Rise Like a Phoenix (выступление принесло 290 баллов).

15 мая 2015 года у певца вышел дебютный альбом Conchita, который менее чем через неделю после релиза получил платиновый статус в Австрии. В марте 2015 и в марте 2016 годов Кончите Вурст два раза подряд была вручена австрийская музыкальная премия Amadeus Austrian Music Award в номинации «Артист года». В апреле и мае 2016 года состоялось первое турне Кончиты Вурст по городам Австрии, Германии и Швейцарии.

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