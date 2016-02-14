Амурская область – в пятёрке самых любвеобильных регионов

Фото: dailymail.co.uk

Во вторник, 14 февраля, отмечается День всех влюблённых. Ко Дню святого Валентина эксперты подсчитали, в каком регионе России стрелы Амура ранят людей чаще всего. Специалисты компании Digital Society Laboratory проанализировали семейные статусы пользователей сети «ВКонтакте».

Эксперты исследовали 111 миллионов открытых профилей участников соцсети, которые указали регион своего проживания. Большинство людей – 70,3 % – не указывают свой брачный статус. 10,1 % указывают, что женаты. Статус «не женат/не замужем» третий по популярности – 6,7 %. 6,3 % пребывают в «активном поиске». 3 % пользователей указали, что влюблены, сообщает «Комсомольская правда».

По подсчётам экспертов, самым любвеобильным регионом оказалась Республика Тыва – 4,7 % пользователей «ВКонтакте» заявили о том, что влюблены. Вторую строчку в таблице с результатом 4,4 % делят Республика Алтай и Еврейская автономная область. Замыкает тройку Амурская область – 4,3 % указали о влюблённости. Далее идёт Сахалинская область – 4,2 %.

Рейтинг замыкают Республика Карелия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия – Алания, Санкт-Петербург, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Дагестан и Новгородская область. Там самые низкие проценты тех, кто указал, что влюблён.

Накануне корреспондент Амур.инфо посмотрел, что предлагают жителям Благовещенска для презента в этот праздник. Открытки, интересные букеты, воздушные шары, корзины из фруктов, нарядные пряники – это и многое другое предлагают благовещенцам.

Между тем в столице Дальнего Востока, Хабаровске, к 14 февраля прошёл интересный опрос, который показал, что около половины хабаровчан заводят служебные романы.15 % опрошенных признались, что в данный момент встречаются с коллегой. 11 % рассказали, что флиртуют на работе, а 4 % поддерживают отношения формата «секс-онли». В браке с коллегами состоят 9 % хабаровчан. Около 17 % опрошенных не смогли чётко обозначить свою связь с сослуживцами противоположного пола, показал опрос «Зарплата.ру». Для 41% опрошенных смешивать работу и отношения непозволительно.

«Чаще других отношения с коллегами заводят IT-специалисты, медицинские работники, бухгалтеры, а также сотрудники отдела рекламы и маркетинга. Менее всего заинтересованы в романах на работе представители строительной и промышленной сферы, впрочем, у них просто нет возможности закрутить роман: там чаще всего работают мужчины», – прокомментировала руководитель пресс-службы портала Ольга Павлюченко.

Среди хабаровчан, которые сейчас состоят в браке, 7 % поддерживают внебрачные отношения и секс на работе, а 11 % не отказались бы от флирта с коллегами. При этом почти треть влюблённых горожан вынуждены скрывать свои отношения от руководства. Ещё у 52 % опрошенных нет чёткой корпоративной политики по этому вопросу. Беспрепятственно встречаться с сослуживцами могут только 17 % респондентов, пишет РИА «Восток-Медиа».

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