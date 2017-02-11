Праздники 14 февраля – от влюблённых до дарителей книг

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14 февраля во многих странах мира отмечают День святого Валентина, или День всех влюблённых. Предположительно, этот праздник назван по имени одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин – Валентин Интерамнский и Валентин Римский.

Отмечающие День святого Валентина дарят любимым и дорогим людям цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки (часто в форме сердечка), со стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви – валентинки.

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Ежегодно, начиная с 2012 года, 14 февраля отмечается Международный день дарения книг (International Book Giving Day). Этот праздник получил статус международного не только по причине своей глобальной сути, но и потому, что корнями своими он вышел из народа, то есть инициатива его появления принадлежит одному обычному человеку – американке Эмми Бродмур – основательнице сайта детской книги в США. Однажды один из сыновей Эмми спросил у мамы: почему нет такого дня в году, когда люди дарят друг другу книги просто так. И это стало толчком к появлению на свет нового значимого праздника. Вопрос маленького ребёнка, инициатива и активная позиция его матери были подхвачены миллионами людей по всему миру. В этот день принято дарить книги, в первую очередь, детям, а также тем, чьи возможности к доступу к чтению книг по тем или иным причинам ограничены.

В России к празднованию Международного дня дарения книги, помимо рядовых граждан, подключились многие библиотеки по всем уголкам страны. К участию в его проведении подключаются и книжные торговые сети, сайты по продаже книжной продукции, а также благотворительные организации.

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Также 14 февраля отмечается неофициальный, но широко отмечаемый в профессиональном мире праздник – День компьютерщика. В этот день в 1946 году научному миру и всем заинтересованным был продемонстрирован первый реально работающий электронный компьютер ENIAC I (Electrical Numerical Integrator And Calculator). Разработка первой вычислительной машины спонсировалась американской армией, которой компьютер был необходим для проведения военных расчётов, планирования и программирования. ENIAC I проработал до 23 часов 45 минут 2 октября 1955 года, а потом был разобран. Именно от него современные компьютеры унаследовали двоичную систему счисления.

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70 лет назад родился советский писатель Борис Штерн, который в своё время был признан лучшим фантастом Европы. Штерн охватил своим творчеством широкий пласт форм литературы: от пьес и либретто до стихов и романов. Его дебют в литературе состоялся в 1975 году публикацией рассказа «Психоз». До конца 1980-х годов вышло ещё несколько научно-фантастических рассказов писателя: «Фокусники», «Дом», «Чья планета?» и другие. За рассказ «Чья планета?» Штерн получил премию «Старт». До него этой чести в Восточной Европе удостаивались лишь Борис и Аркадий Стругацкие и Станислав Лем.

Последующие его работы, местами дерзкие и вульгарные, печатались редко. Лишь в начале 1990-х годов Штерн начал активно публиковаться. В печать выходят его сборники «Кто там?» и «Голая девка», повести «Записки динозавра», «Рыба любви», «Сказки Змея Горыныча» и другие произведения. Примерно в этот же период выходит роман «Эфиоп», который получает Бронзовую Улитку. Борис Штерн вошел в историю российской фантастики как бесшабашный автор. Тому способствовали живой и певучий язык, а также весьма вульгарная символика и употребление нецензурной лексики.

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Своё 30-летие отмечает сегодня Юлия Савичева – российская эстрадная певица, выпускница телепроекта «Фабрика Звёзд 2», участница конкурса «Евровидение 2004», многократная обладательница премии «Золотой граммофон».

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