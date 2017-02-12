В Благовещенске состязались лыжники на «конной тяге»

В воскресенье, 12 февраля, в Благовещенске на льду Асташинских озер прошли необычные гонки – конно-лыжные забеги. Организовала их областная конно-спортивная федерация, два клуба – «Аллюр» и «Адмирал» предоставили десять лошадей, которые разгоняли лыжников.

Такие соревнования в Благовещенске проводятся с 2014 года. С помощью особой упряжи лыжники и сноубордисты цепляются за лошадей, которые тянут спортсменов за собой.

В этом году на состязание пришел только один спортсмен со сноубордом, так что в этой номинации состязания не получилось. А среди лыжников лучшим стал совсем юный – восьмилетний – участник.

Как всегда, соревнования были открытыми. Любой желающий, имеющий с собой лыжи, мог принять участие в забегах. Всего участников было около двадцати: как опытных, так и тех, кто ехал в упряжи с лошадью впервые.

Просмотров всего: 258

#животные #спорт

распечатать