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13февраля
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12 февраля 2017, 19:29 1

В Благовещенске состязались лыжники на «конной тяге»

В Благовещенске состязались лыжники на «конной тяге»

В воскресенье, 12 февраля, в Благовещенске на льду Асташинских озер прошли необычные гонки – конно-лыжные забеги. Организовала их областная конно-спортивная федерация, два клуба – «Аллюр» и «Адмирал» предоставили десять лошадей, которые разгоняли лыжников.

Такие соревнования в Благовещенске проводятся с 2014 года. С помощью особой упряжи лыжники и сноубордисты цепляются за лошадей, которые тянут спортсменов за собой.

В этом году на состязание пришел только один спортсмен со сноубордом, так что в этой номинации состязания не получилось. А среди лыжников лучшим стал совсем юный – восьмилетний – участник.

Как всегда, соревнования были открытыми. Любой желающий, имеющий с собой лыжи, мог принять участие в забегах. Всего участников было около двадцати: как опытных, так и тех, кто ехал в упряжи с лошадью впервые.

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#животные #спорт

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Комментарии
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  • Я и всё!

    Я и всё!
    2 часа назад

    Ребята, Амуринфо, Вас то там и не было! Зачем архивные фотки? Чтобы новость и у вас была? Другие в теме, а мы "как бы тоже"?

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