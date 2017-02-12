Нетрезвая жительница Тынды во время ссоры порезала двоих мужчин

Фото: dpchas.com.ua

30-летняя жительница Тынды в состоянии алкогольного опьянения вступила в ссору с двумя знакомыми мужчинами. Каждому из них она нанесла по одному ножевому ранению: одному – в плечо, другому – в спину. Суд признал женщину виновной в причинении лёгкого вреда здоровью, сообщает газета «БАМ».

Судебным следствием установлено: 23 марта 2016 года 30-летняя жительница города, имеющая 12-летнего ребенка, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры нанесла по одному ножевому ранению своим знакомым мужчинам: одному – в плечо, другому – в спину, причинив каждому из них легкий вред здоровью.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, с учетом полного признания вины, наличия смягчающих обстоятельств, определил виновной наказание в виде 150 часов обязательных работ.

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