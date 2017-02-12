Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13февраля
Предыдущая новость Следующая новость
12 февраля 2017, 18:33 0

Нетрезвая жительница Тынды во время ссоры порезала двоих мужчин

Нетрезвая жительница Тынды во время ссоры порезала двоих мужчин
Фото: dpchas.com.ua

30-летняя жительница Тынды в состоянии алкогольного опьянения вступила в ссору с двумя знакомыми мужчинами. Каждому из них она нанесла по одному ножевому ранению: одному – в плечо, другому – в спину. Суд признал женщину виновной в причинении лёгкого вреда здоровью, сообщает газета «БАМ».

Судебным следствием установлено: 23 марта 2016 года 30-летняя жительница города, имеющая 12-летнего ребенка, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры нанесла по одному ножевому ранению своим знакомым мужчинам: одному – в плечо, другому – в спину, причинив каждому из них легкий вред здоровью.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, с учетом полного признания вины, наличия смягчающих обстоятельств, определил виновной наказание в виде 150 часов обязательных работ.

Просмотров всего: 960

#криминал #происшествия #суды #Тында

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 3

В Райчихинске автомобиль насмерть сбил девушку
Происшествия 1

В Свободном горел многоквартирный жилой дом
Происшествия 5

«Сын» попросил о помощи – и амурчанка лишилась денег
Происшествия 3

В Екатеринбурге после экстренной посадки скончался пассажир рейса Москва – Хабаровск