Традиционная свадебная выставка в Благовещенске сменила формат (фото)

В выходные дни, 11-12 февраля, в Благовещенске работает традиционная свадебная выставка. Она проходит уже в шестой раз, но теперь в новом месте и в новом формате. В «Старом городе» была открыта ярмарка, состоящая из 23 киосков и восьми фотозон. Всего компаний-участников около 50-ти.

«В этом году мы сменили формат. Пять лет уже работает выставка, нужно обновляться. Лето 2016 года в Благовещенске показало, что формат маркетов, ярмарок очень популярен и достаточно рабочий. И мы сделали из выставки свадебных товаров и услуг маркет. Вторая цель – сделать его более мобильным. Вместо пяти месяцев мы занимались подготовкой не более полутора месяцев. Изготовили киоски и предложили их участникам. Таким образом, мы можем проводить за год не одну, а несколько ярмарок», – рассказал организатор ярмарки Иван Дурнев. Он добавил, что сами предприниматели выступили за такой формат, так как он требует больших вложений на установку больших экспозиций. К тому же все предприниматели выглядят примерно в равных условиях.

На ярмарке-выставке представлены фотографы, видеографы, ведущие, флористы, кондитеры, дизайнеры полиграфии, представители ресторанов, кафе. Имеется и хендмейд – изготовление бабочек, например. Одна из новинок – декоративные цветы – максимально похожие на живые. По словам организаторов, это тренд минувшего и грядущего свадебных сезонов.

«Искусственный цветок на свадьбе немного шокирует, но когда люди их видят – мнение меняется. Цветы совершенно неотличимы от живых. И листья, и стебли, и сами цветки – всё изготовлено из силикона. Букеты из таких цветов великолепно выглядят на фотосессии. И этот букет можно оставить на память о свадьбе на многие годы», – рассказала руководитель магазина искусственных цветов Наталья Зборовская – это филиал компании из Владивостока.

Студия Patison – это семейный бизнес двух супругов-дизайнеров. Всё началось с собственной свадьбы Надежды и Артема, которую они сами оформляли. И выяснилось, что они это делают неплохо. Небольшая фирма занимается свадебной полиграфией, прежде всего, приглашениями на свадьбу. «2017 год – год экологии, поэтому тренд сейчас – это экологические материалы. Мы любим работать с крафтовой бумагой. Просто мечтаем, чтобы нам кто-нибудь заказал приглашения из дерева – мы бы прямо на деревянных табличках выжигали их», – рассказала Надежда Крапивина.

По словам организатора Ивана Дурнева, свадьба каждый год дорожает на 10 %. «Но, если брать динамику лет за шесть, то свадьба стала немного дешевле (без учета инфляции). Рынок свадебных услуг расширяется: конкуренция растет – цена падает», – пояснил организатор.

Из трендов, которые отметил Иван Дурнев, это отказ от катаний на лимузинах. «Лимузины уже два года не в моде. Сейчас молодожены всё чаще берут в аренду автомобили премиум-класса. И совсем мало их украшают. Катание по городу тоже, как таковое, уходит. Обычно машина везет молодых на регистрацию, на фотосессию и в ресторан.

Подробнее о мероприятии можно прочитать в рубрике «Культпросвет».

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