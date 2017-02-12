Курсы доллара и евро упали до минимумов с лета 2015 года

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Курсы доллара и евро обновили минимумы с июля 2015 года. Американская валюта к 16:00 мск подешевела до 58,52 рубля, единая европейская — до 62,65 рубля, сообщает «Лента.ру». Российская валюта укрепляется на фоне растущих нефтяных котировок. Марка Brent торгуется возле отметки 56,69 доллара за баррель.

Она подорожала более чем на доллар на фоне публикации данных Международного энергетического агентства об исполнении глобального соглашения по снижению добычи, согласно которым ОПЕК урезала производство на миллион баррелей в день.

9 февраля председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что власти продолжат придерживаться политики свободного курсообразования рубля. При этом она отказалась считать валютные интервенции, стартовавшие двумя днями ранее, попыткой влиять на его стоимость.

До 7 марта министерство финансов и Центральный банк купят на внутреннем рынке иностранную валюту на 113,1 миллиарда рублей. Объем подобных интервенций зависит от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Операции по покупке или продаже иностранной валюты призваны снизить зависимость рубля от колебаний нефтяных котировок и в целом повысить стабильность российской экономики.

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