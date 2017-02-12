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12 февраля 2017, 16:13 12

Губернатор Александр Козлов встретился с министром образования РФ

Губернатор Александр Козлов встретился с министром образования РФ
Фото: amurobl.ru

Губернатор Амурской области передал в министерство образования РФ вопросы, подготовленные руководителями амурских учебных заведений. Среди них – создание условий для занятий спортом, развитие материальной базы организаций профессионального образования, проблема ремонта зданий образовательных организаций и другие.

Вопросы составляли специально созданные рабочие группы, которые сформировали после совещания главы региона с ректорами амурских вузов в сентябре 2016 года, сообщает пресс-служба областного правительства.

В области сейчас остро стоит вопрос проведения капитальных ремонтов в 102 общеобразовательных и 51 дошкольном учреждениях, а также реконструкции зданий культурного наследия организаций высшего образования. Например, у БГПУ есть здание постройки 1908-1912 годов, у АмГУ – здание 1902 года.

Также губернатор поднял вопрос о состоянии студенческих общежитий. Большинство из них построены более 50 лет назад и находятся в неудовлетворительном состоянии. Вузы неоднократно обращались к учредителям за помощью в решении данного вопроса, однако финансирование не было открыто ни по одному из студенческих общежитий региона.

Немаловажен и вопрос привлечения молодых учителей для работы в сельских школах. На данный момент в амурской глубинке более 40 % педагогов пенсионного возраста. Одно из предложений – включить в государственную программу развития образования мероприятия «Сельский педагог», предусмотрев выплату подъемных средств на условиях софинансирования с субъектами страны.

Говорили на встрече и о строительстве новых общеобразовательных организаций. Сейчас в области разработана проектно-сметная документация на строительство двух школ на 528 мест в городах Благовещенск и Белогорск. Кроме того, приступили к привязке проекта школы на 528 мест в Свободном. Более предметно, в части строительства школы в Благовещенске, губернатор доложит 20 февраля. На эту дату назначена встреча с заместителем председателя правительства РФ Ольгой Голодец.

Ещё один немаловажный вопрос, озвученный сегодня губернатором в министерстве, это обновление парка школьных автобусов. В прошлом году благодаря поддержке Министерства образования и науки РФ в регионе было заменено 8 автобусов. В этом же году необходимо обновить уже 29 транспортных средств (из-за вступления в силу требований по предельному сроку эксплуатации).

«Учитывая значительную протяжённость школьных маршрутов, это больше 10 тысяч километров, прошу при принятии с министерством промышленности и торговли России решения о выделении квот на этот год учесть потребность Приамурья в обновлении автобусов в полном объёме», – отметил Александр Козлов.

Просмотров всего: 811

#вузы #областная власть #образование #российская власть #школа

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • не депутат

    не депутат
    7 часов назад

    Хорошая тенденция - регулярно встречаться с различными министрами, дела явно пойдут в гору

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    7 часов назад

    А раньше все "запросы" Из Амурской области шли прямиком в корзину? Зачем тогда министерство образования?

  • vertex

    vertex
    7 часов назад

    не депутат

    Хорошая тенденция - регулярно встречаться с различными министрами, дела явно пойдут в гору



    У местных министров?

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    6 часов назад

    Маповский диплом обсуждали, не?

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    6 часов назад

    не депутат

    Хорошая тенденция - регулярно встречаться с различными министрами, дела явно пойдут в гору



  • Goldy

    Goldy
    5 часов назад

    Помощь молодым учителям-хорошая новость. Может и работа педагогов станет лучше, когда труд нормально оплачиваться будет.

  • фая

    фая
    5 часов назад

    В Дальневосточном ГАУ учебный корпус № 2 1882 года, опять забыл губернатор.

  • Tуман

    Tуман
    4 часа назад

    Наивные вы. Светится ГАО в Правительстве, тропу себе в Москву набивает. Работа видна, результат будет...

  • Знаток28

    Знаток28
    3 часа назад

    То чувство когда приживая в Москве в качестве депутата Гос думы вообще не встречался с министрами РФ (Абрамов)

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад

    Знаток28

    То чувство когда приживая в Москве в качестве депутата Гос думы вообще не встречался с министрами РФ (Абрамов)



    Да неужели? Прям савсем-савсем?

    Так там министры ходят на заседания ГД там и встречается. Типо того:

    А то щас запричитают в писят голосов, что Абрамов работу Козлова не делает, ай-яй-яй.

  • Blg-boy

    Blg-boy
    3 часа назад

    Решил обсудить свой купленный диплом!!!

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    mikey007

    Знаток28

    То чувство когда приживая в Москве в качестве депутата Гос думы вообще не встречался с министрами РФ (Абрамов)



    Да неужели? Прям савсем-савсем?

    Так там министры ходят на заседания ГД там и встречается. Типо того:

    А то щас запричитают в писят голосов, что Абрамов работу Козлова не делает, ай-яй-яй.



    Больше половины корпуса ЛДПР вообще нет на заседании

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