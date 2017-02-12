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13февраля
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12 февраля 2017, 15:42 3

В Райчихинске автомобиль насмерть сбил девушку

В Райчихинске автомобиль насмерть сбил девушку
Фото: Drive2

В воскресенье, 12 февраля, около 4 часов утра в Райчихинске произошло ДТП, в результате которого погибла девушка, сообщает газета «Маршрутка». Журналистам стали известны подробности со слов свидетелей последствий аварии.

По их версии, машина неслась на огромной скорости, поскольку свежие следы крови видны на протяжении нескольких метров. Водитель с места происшествия скрылся. Трагедия произошла в районе школы № 15. Подробности происшествия выясняются.

В пресс-службе областного управления МВД подтвердили, что в Райчихинске произошло ДТП со смертельным исходом. Подробности обещали сообщить позднее.

Просмотров всего: 3631

#ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • Подполковник

    Подполковник
    3 часа назад

    Надеюсь, у девушки в родне есть мужчины, которые сделают все по справедливости...

  • bram

    bram
    3 часа назад

    в 4 часа утра, справедливость....

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Подполковник

    Надеюсь, у девушки в родне есть мужчины, которые сделают все по справедливости...



    Знать бы над кем вершить справедливость.

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