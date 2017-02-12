В конце 2016 года средняя зарплата амурчан стала больше 42 тысяч рублей

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Среднемесячная заработная плата в Амурской области в декабре 2016 года поднялась до 42 113 рублей, сообщает Амурстат. В ноябре она составляла только 33 тысячи рублей. Выросли доходы и в сравнении с декабрем 2015 года – на 8 %. Реальная зарплата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, составила 102,9 %.

По информации Амурстата, не во всех отраслях выросли доходы амурчан. Почти на 12 % сократилась зарплата у работников в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды. Но она всё еще составляет более 48 тысяч рублей. В здравоохранении сокращение составило 2,6 %. Здесь средняя зарплата составляет 30 571 рубль. Почти на 10 % сократилась зарплата в обрабатывающем производстве и составила 26 100 рублей. А вот отрасль добычи полезных ископаемых гораздо более выгодна: зарплата здесь выросла на 29 % и составила более 107 тысяч рублей.

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#цены #экономика

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