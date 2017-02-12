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12 февраля 2017, 14:00 62

В конце 2016 года средняя зарплата амурчан стала больше 42 тысяч рублей

В конце 2016 года средняя зарплата амурчан стала больше 42 тысяч рублей
Фото: finance.bigmir.net

Среднемесячная заработная плата в Амурской области в декабре 2016 года поднялась до 42 113 рублей, сообщает Амурстат. В ноябре она составляла только 33 тысячи рублей. Выросли доходы и в сравнении с декабрем 2015 года – на 8 %. Реальная зарплата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, составила 102,9 %.

По информации Амурстата, не во всех отраслях выросли доходы амурчан. Почти на 12 % сократилась зарплата у работников в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды. Но она всё еще составляет более 48 тысяч рублей. В здравоохранении сокращение составило 2,6 %. Здесь средняя зарплата составляет 30 571 рубль. Почти на 10 % сократилась зарплата в обрабатывающем производстве и составила 26 100 рублей. А вот отрасль добычи полезных ископаемых гораздо более выгодна: зарплата здесь выросла на 29 % и составила более 107 тысяч рублей.

Просмотров всего: 1919

#цены #экономика

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Комментарии
Показать все (62) Обсудить на форуме
  • Kats

    Kats
    10 часов назад

    Насмешили в очередной раз!

  • Немо

    Немо
    10 часов назад

    Еще пару месяцев и до 100 тысяч дойдем, товарищи! Главное - хорошо посчитать! Наверно, статистики считают только зарплату федеральных чиновников, не иначе. Да и то 31 декабря, иначе этот бред родиться бы не смог.

  • йошкин кит

    йошкин кит
    10 часов назад

    Нуничоси

    Я в какой-то другой Амурской области живу?

  • vertex

    vertex
    10 часов назад

    Немо

    Еще пару месяцев и до 100 тысяч дойдем, товарищи! Главное - хорошо посчитать! Наверно, статистики считают только зарплату федеральных чиновников, не иначе. Да и то 31 декабря, иначе этот бред родиться бы не смог.



    Это еще премии не указаны и прочие дарения?

  • ay

    ay
    10 часов назад

    Премий бюджетникам напихали, вот и поднялась зп. Сравнили бы с январской теперь.

  • Ксаныч

    Ксаныч
    10 часов назад

    Марсианская Амурская область- поверью.Силовики и им подобные премии получили,средняя поднялась.

  • Oldlord

    Oldlord
    10 часов назад

    Кто-то из друзей Великого Пу прописался в области?

    У нас даже премиальные меньше стали, правда, при стабильной зарплате, которая в два раза меньше средней по области.

  • В96

    В96
    10 часов назад

    Амурстат предоставляет недостоверную инфу, Москве отчитаться надо что все хорошо на Дальнем востоке, а то что уже более 60% населения стоят за чертой бедности, статистику провели среди начальства что-ли?

  • ришат рашида брат

    ришат рашида брат
    10 часов назад

    А ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ))))))))) Ну юмористы статисты вот сочиняют даа)) бумага всё стерпит..

  • SVIRID

    SVIRID
    10 часов назад

    Это просто чудо какое то...!

  • ришат рашида брат

    ришат рашида брат
    10 часов назад

    Как говориться бодрячком граждане работа идёт результат зарплат виден ...

  • Баловник

    Баловник
    9 часов назад

    АО - днище!!!

  • Infiniti888

    Infiniti888
    9 часов назад

    Вранье очередное

  • Щуп

    Щуп
    9 часов назад

  • Rabota2016

    Rabota2016
    9 часов назад

    И откуда такие статистические данные? Уж не из колонки ли вакансии на вашем сайте, куда ежедневно поступают вакансии сетевого маркетинга? Ерунду не пишите. За 42 тыс. рублей можно считать зплату средней, если учитывать поданные вакансии по вахтовому методу и сетевуху.

  • Briha

    Briha
    9 часов назад

    ой, а я и не знала что у меня такая зарплата

  • Апочемубыинет

    Апочемубыинет
    9 часов назад

    тьфу! только расстроился!

    нафига такие вбросы в общество делать????? чтоб теперь засыпать с мыслями что у тебя одна из низких з/п в области???? Ничего не пойму???? кому нахрен эти цифры вонючие нужны??????

  • Oldlord

    Oldlord
    8 часов назад

    naryshkin898

    Когда у меня такая зарплата будет ?



    Когда хлеб в магазине будет 100 рублей стоить.

  • Gelo

    Gelo
    8 часов назад

    Статистика- наука ни о чем...

    За что они зарплату получают?

  • йошкин кит

    йошкин кит
    8 часов назад

    Oldlord
    naryshkin898

    Когда у меня такая зарплата будет ?



    Когда хлеб в магазине будет 100 рублей стоить.


    И то не факт!!!

  • Стриж72

    Стриж72
    7 часов назад

    Амурстат адрес напишите , куда за зарплатой прийти, а то за 2016 год недополучили однако . Даже в Брежневские времена такие приписки не делали))))) совсем совесть потеряли в лабиринтах власти.

  • Это Опять Я

    Это Опять Я
    7 часов назад

    Опять одни нытики собрались, выйдите на улицу, оглянитесь вокруг, что вы там увидите? Вокруг ездят одни иномарки,советского автопрома осталось мало на улицах, посмотрите на год выпуска автомобилей разъежающие по области, и что? почему вы не такие? Все зависит от нас самих, кто-то ноет что все плохо, а кто-то работает и катается на иномарках. И поверьте, если вы сидите тут и пишите сообщения, значит у вас еще не все так плохо, значит у вас есть интернет, компьютер, смартфон. Хватит ныть народ что все плохо, Включили песню Ёлки-Все зависит от нас самих и вперед и с песней

  • loca-loca

    loca-loca
    7 часов назад

    42 если только за два месяца,то да,все верно

  • Это Опять Я

    Это Опять Я
    7 часов назад

    К примеру в нашей всеми забытой деревни, из отечественного автопрома осталось пара жигуленков, у остальных приличные иномарки, при этом в деревне вообще работы нет, и что? Некоторые еще потом дома в городе покупают на свои честно заработанные

  • Maikl

    Maikl
    7 часов назад

    Советский автопром, это тот ко орый до 1990 года выпускался, верно?? Более 25 лет прошло.. это логично чтотони не попадаются на глаза... может мы еще на лошадях должны ездить??

  • Maikl

    Maikl
    7 часов назад

    Ты это расскажи, пенсионерам, врачам, и учителям.. что они хорошо живут.. интернет же есть)

  • Maikl

    Maikl
    7 часов назад

    Что вы называете, приличной иномаркой?? И название деревни можно, а то трушем попахивает...

  • vertex

    vertex
    7 часов назад

    Maikl

    Что вы называете, приличной иномаркой?? И название деревни можно, а то трушем попахивает...



    Это новый тролль из администрации, решил ник обкатать.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    6 часов назад

    Это Опять ЯК примеру в нашей всеми забытой деревни, из отечественного автопрома осталось пара жигуленков, у остальных приличные иномарки, при этом в деревне вообще работы нет, и что? Некоторые еще потом дома в городе покупают на свои честно заработанные


    Так это не благодаря, а вопреки. Ввоз б/у запретили, скоро дороги погрустнеют, парк авто постареет и поплохеет. Спасибо, чо уж.

  • Ташка

    Ташка
    6 часов назад

    Одно слово надо дописать и смысл текста поменяется

    К примеру в нашей всеми забытой деревни (Рублёвка), из отечественного автопрома осталось пара жигуленков, у остальных приличные иномарки, при этом в деревне вообще работы нет, и что? Некоторые еще потом дома в городе покупают на свои честно заработанные

  • Astels

    Astels
    6 часов назад

    Ну в соответсвии с данными статьи мы с женой друг от друга по ходу где-то прячем ежемесячно заначку. Причем каждый эдак тысяч в 15-20. Итого к концу года емейный бюджет пополнится 350000. НЕ нуаче? Тоже статистика.

  • WhiteShadow

    WhiteShadow
    5 часов назад

    Astels

    Ну в соответсвии с данными статьи мы с женой друг от друга по ходу где-то прячем ежемесячно заначку. Причем каждый эдак тысяч в 15-20. Итого к концу года емейный бюджет пополнится 350000. НЕ нуаче? Тоже статистика.



    Можете сразу на Мальдивы ехать с такой заначкой Эх, жаль, что это мы так шутим...

  • strannic

    strannic
    5 часов назад

    а может это работники фонда капстроительства премию получили?

  • АК-47

    АК-47
    5 часов назад

    НЕ нуачо,был же один миллиардер,официальный,вот премию поделили!

  • filip

    filip
    5 часов назад

    Уроды одним словом, пример вам, холдинг гстк втянул в себя 5 организаций муниципальных и стал у них штат человек 900, урезали толпе работяг зп, средняя 20 тр, откуда средняя 42 ??????

  • Ариадна

    Ариадна
    5 часов назад



    ....до 42 113 рублей, сообщает Амурстат.



    Вот это surprise!?!

  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад

    Это Опять Я

    К примеру в нашей всеми забытой деревни, из отечественного автопрома осталось пара жигуленков, у остальных приличные иномарки, при этом в деревне вообще работы нет, и что? Некоторые еще потом дома в городе покупают на свои честно заработанные



    А название деревни можно?

    А то ляпнул и в кусты?



    Профиль пользователя #100408

    ПсевдонимЭто Опять Я

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    Группа пользователей Пользователь

    Пол Не указан

    Пользователь наиболее активен в:

    В конце 2016 года средняя зарплата амурчан стала больше 42 тысяч рублей (2 комментария)



    Новый провластный бесполый бот!

  • Парфен

    Парфен
    5 часов назад

    Александр Македонский, Цезарь и Наполеон в качестве почетных гостей наблюдают парад войск на Красной площади.

    - Если бы у меня были советские танки, - говорит Александр, - я был бы непобедим!

    - Если бы у меня были советские самолеты, - говорит Цезарь, - я завоевал бы весь мир!

    - А если бы у меня была газета "Правда", - сказал наполеон, - мир до сих пор не узнал бы о Ватерлоо!

    Анекдот советский но что-то по теме в нем есть.

  • strannic

    strannic
    5 часов назад

    Зарплата 42кр, цены на продукты падают, с медициной всё ОК,... Как тут не подумать о бесплатном гектаре !

  • молокан

    молокан
    5 часов назад

    Это Опять Я

    К примеру в нашей всеми забытой деревни, из отечественного автопрома осталось пара жигуленков, у остальных приличные иномарки, при этом в деревне вообще работы нет, и что? Некоторые еще потом дома в городе покупают на свои честно заработанные



    Ты ж говоришь в деревне вообще работы нет. А гдеж тогда можно заработать? Еще и честно?

  • РозоваяРоза

    РозоваяРоза
    4 часа назад

    Oldlord

    Это Опять Я

    К примеру в нашей всеми забытой деревни, из отечественного автопрома осталось пара жигуленков, у остальных приличные иномарки, при этом в деревне вообще работы нет, и что? Некоторые еще потом дома в городе покупают на свои честно заработанные



    А название деревни можно?

    А то ляпнул и в кусты?



    Профиль пользователя #100408

    ПсевдонимЭто Опять Я

    Дата регистрации сегодня

    Последний визит сегодня , 17:03

    Группа пользователей Пользователь

    Пол Не указан

    Пользователь наиболее активен в:

    В конце 2016 года средняя зарплата амурчан стала больше 42 тысяч рублей (2 комментария)



    Новый провластный бесполый бот!



    А мне кажется, этот пользователь наоборот хочет спровоцировать "гнев народный". Хотя и правда, у кого так зарплата поднялась за месяц?!

  • молокан

    молокан
    4 часа назад

    Да это ж гыга.

  • ё

    ё
    4 часа назад

    Чего то врущие в разнос пошли.

    К чему бы это?

    Такое откровенное неправдоподобное наглое враньё, похоже на игру ва-банк.

    Не уж то конец их близок?

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    На 1 января 2017 года минимальная месячная зарплата была установлена в 22 странах ЕС.

    Источник: Reuters

    Самым высоким этот показатель оказался в Люксембурге (1999 евро), Ирландии (1563 евро), Нидерландах (1552 евро), Бельгии (1532 евро) и Германии (1498 еврo).

    Минимальная зарплата не превышает 500 евро в месяц в Чехии (407 евро), Венгрии (412 евро), Хорватии (433 еврo), Словакии (435 евро), Польше (453 еврo) и Эстонии (470 еврo).

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    В Латвии и Литве минимальная зарплата сейчас составляет 380 евро в месяц. Меньше она только в Болгарии (235 евро) и Румынии (275 евро).

    Самая высокая минимальная месячная зарплата в ЕС в девять раз превышает самую низкую, а если исключить различия в уровне цен в разных странах, это соотношение составляет 1:3.

    По сравнению с 2008 годом минимальная зарплата больше всего выросла в Болгарии (+109%), Румынии (+99%), Словакии (+80%). В Эстонии прирост составил 69%, в Латвии — 65%, в Литве — 64%. Единственная страна, где минимальная зарплата за этот период снизилась, — Греция (-14%).

    Минимальная зарплата превышает 60% от средних доходов только в трех странах ЕС: Португалии (64%), Франции и Словении (по 62%). В Латвии и Литве этот показатель составляет 52%, в Эстонии — 40%.

    В Австрии, Дании, Италии, Финляндии, Швеции и на Кипре государство не устанавливает минимальную зарплату.

  • апчхее

    апчхее
    3 часа назад

    Где деньги,Зин

  • бичегорец

    бичегорец
    3 часа назад

    Реальная зарплата,рассчитанная с учетом индекса потребительских цен,составила 102,9% - Амуринфо придумало на свое 16-ти летие новую российскую валюту.Их зарплата уже идет по%. Улыбнули!

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Ну... мне одна фирма зарплату в декабре выплатила за прошедшие полгода. Думаю, что не я единственный такой.

  • домовенок

    домовенок
    3 часа назад

    Интересно, как сочетаются между собой две темы, которые опять, волею случая, расположены рядом:

    В конце 2016 года средняя зарплата амурчан стала больше 42 тысяч рублей

    На Дальнем Востоке сильно упали доходы населения

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    домовенок

    Интересно, как сочетаются между собой две темы, которые опять, волею случая, расположены рядом:

    В конце 2016 года средняя зарплата амурчан стала больше 42 тысяч рублей

    На Дальнем Востоке сильно упали доходы населения



    Это фокусы статистики. Очень хотелось бы среднюю зарплату за январь увидеть. Где нет никаких годовых премий, выплат и прочего



  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    3 часа назад

    Амурстат уроды! Так им и передайте!

  • ё

    ё
    3 часа назад

    artur-cyrybkoАмурстат уроды! Так им и передайте!


    Да знают они.

    Им очевидно за это и ЗП платят.

  • Бомба

    Бомба
    3 часа назад

    Это про каких амурчан речь идет?

  • холостяк

    холостяк
    3 часа назад

    Интересно, а если с распечаткой этой статьи пойти к начальнику и потребовать где положенные деньги? или сразу идти в Амурстат

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    холостяк

    Интересно, а если с распечаткой этой статьи пойти к начальнику и потребовать где положенные деньги? или сразу идти в Амурстат



    Амурстат тебе покажет бумажки, где всё будет правильно. Повторяю, декабрьская зарплата по своему смыслу должна быть в 2 раза выше среднегодовой. Потому как в декабре идет погашение задолженностей, выплаты премий и надбавок.



  • ё

    ё
    3 часа назад

    Хмык

    холостяк

    Интересно, а если с распечаткой этой статьи пойти к начальнику и потребовать где положенные деньги? или сразу идти в Амурстат



    Амурстат тебе покажет бумажки, где всё будет правильно. Повторяю, декабрьская зарплата по своему смыслу должна быть в 2 раза выше среднегодовой. Потому как в декабре идет погашение задолженностей, выплаты премий и надбавок.



    Мы уже все хорошо знаем, что такое всенародные выборы, на которых победить можно при 15% голосов и прочие трюки от власти.

    Главное не как проголосуют, а как посчитают.

    И в ситуации со статистикой думаю долго не мудрили. Накрапали нужные методики подсчётов и всё шито крыто.

    Чего статистике предъявить можно? Они по методике утверждённой властью считают.

    А власть у нас всенародно избранная, как я писал выше.

  • Алекс К

    Алекс К
    3 часа назад

    все правильно. в декабре раздают экономии и премии. сам получил неплохо в декабре,по сревнению с ноябрем

  • Алекс К

    Алекс К
    3 часа назад

    теперь надо сравнить с январем 2017 года. зарплаты снова упали. ну. до декабря

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Алекс К

    теперь надо сравнить с январем 2017 года. зарплаты снова упали. ну. до декабря



    Правильно!



  • икс7

    икс7
    2 часа назад

    амурстат сообщил амурчанам, что их зарплата стала больше!

  • Дмитрий71

    Дмитрий71
    2 часа назад

    Статистика она такая.у нас бюджет по ихнему 84,5 триллиона в 2016 , падение по путински 2,7 % от 2015 года.Но вот незадача,статисты 1,5 триллиона где-то потеряли,дебет с кредитом не сходятся. А если 1.5 триллиона перевести в недостающие проценты- как раз и будет реальная картина маслом падение экономики составит более 5%. Вот это закономерный итог после 16 лет правления пахана. Реальная инфляция по продуктам еще больше, по статистике в России 30 миллионов граждан нищие, умножай на 2 и получается половина населения нищих.

    А теперь кремлеботы скажите,кто из путинских олигархов прогорел за это время? Считаю мразями всех тех,кто на форуме рассказывает как ему сейчас жить хорошо.Наверное это и есть настоящие путинские патриоты.

  • Al_kassandra

    Al_kassandra
    1 час назад

    интересно, среднюю зарплату по вакансиям не смотрели не.. 10-15, млм да у тех 30-40.

    Пойти что ли спросить, где растет тот дуб, с которого чиновники амурстата упали? Цель запроса спилить нафиг, во избежании лишнего травматизма

  • bram

    bram
    1 час назад

    Al_kassandra

    интересно, среднюю зарплату по вакансиям не смотрели не.. 10-15, млм да у тех 30-40. Пойти что ли спросить, где растет тот дуб, с которого чиновники амурстата упали? Цель запроса спилить нафиг, во избежании лишнего травматизма



    амурстат не падал, это средства массовой дезинформации работают на службу

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