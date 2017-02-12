В Свободном горел многоквартирный жилой дом
В субботу, 11 февраля, в Свободном загорелась крыша четырехквартирного жилого дома по переулку Суражевскому. Сообщение о пожаре поступило в 14:47. Через три минуты огнеборцы пожарно-спасательных частей № 5 и № 6 Свободного, в составе шести человек и двух единиц техники, прибыли на место.
Горела кровля одной из квартир. В течение шести минут пожар ликвидировали. В результате огнем повреждена кровля на площади два квадратных метра. Дом удалось отстоять. Причина и виновник устанавливаются, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
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