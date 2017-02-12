Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13февраля
Предыдущая новость Следующая новость
12 февраля 2017, 13:17 1

В Свободном горел многоквартирный жилой дом

В Свободном горел многоквартирный жилой дом
Фото: news.vtomske.ru

В субботу, 11 февраля, в Свободном загорелась крыша четырехквартирного жилого дома по переулку Суражевскому. Сообщение о пожаре поступило в 14:47. Через три минуты огнеборцы пожарно-спасательных частей № 5 и № 6 Свободного, в составе шести человек и двух единиц техники, прибыли на место.

Горела кровля одной из квартир. В течение шести минут пожар ликвидировали. В результате огнем повреждена кровля на площади два квадратных метра. Дом удалось отстоять. Причина и виновник устанавливаются, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Просмотров всего: 823

#МЧС #пожары #происшествия #Свободный

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Нетрезвая жительница Тынды во время ссоры порезала двоих мужчин
Происшествия 3

В Райчихинске автомобиль насмерть сбил девушку
Спорт 1

«Лыжню России» в Благовещенске выиграл сотрудник МЧС

Происшествия 5

«Сын» попросил о помощи – и амурчанка лишилась денег