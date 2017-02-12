Губернатор Приамурья встал на лыжи в Бурейском районе

Губернатор Амурской области Александр Козлов принял участие в «Лыжне России» в Бурейском районе. Этот район является родиной известного советского лыжника, олимпийского чемпиона Сергея Савельева. К тому же жители поселка Новобурейский позвали губернатора на «Лыжню» во время открытия ледовой арены.

«За эти годы "Лыжня России" уже стала явлением массовой культуры, а для участников соревнований – доброй традицией и долгожданным спортивным праздником. Именно такие массовые соревнования помогают решить важные социальные задачи: укреплять физическую силу, прививать молодежи здоровый образ жизни. "Лыжня России" стартовала в нашей области еще вчера – в Шимановске. Она будет проходить в разных районах и завтра, и в следующие выходные, и в начале марта», – отметил Александр Козлов перед стартом.

Он вручил тренеру детской сборной команды Бурейского района по лыжам Игорю Москвитину сертификат на лыжные костюмы для ребят. А трое спортсменов удостоились благодарственных писем губернатора за вклад в развитие лыжного спорта.

Губернатор принял участие в забеге. Дистанцию Александр Козлов прошел в числе лучших. После этого он пообщался с участниками спортивного праздника и оставил автограф юной спортсменке, попросившей об этом главу региона, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Замечательный праздник. Все, кто на него пришёл, уже победители. Мне очень понравилась лыжная трасса, на которой много подъемов и спусков», – поделился впечатлениями Александр Козлов.

В большинстве районов области лыжная гонка состоялась 11 февраля. В Ивановском, Октябрьском, Тындинском районах и городе Свободном она пройдет 12 февраля. В Шимановском районе – 18 февраля, в Ромненском – 23 февраля, в Сковородинском – 25 февраля, а Завитинский и Селемджинский районы проведут соревнования в начале марта.

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