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13февраля
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12 февраля 2017, 13:05 18

Губернатор Приамурья встал на лыжи в Бурейском районе

Губернатор Приамурья встал на лыжи в Бурейском районе

Губернатор Амурской области Александр Козлов принял участие в «Лыжне России» в Бурейском районе. Этот район является родиной известного советского лыжника, олимпийского чемпиона Сергея Савельева. К тому же жители поселка Новобурейский позвали губернатора на «Лыжню» во время открытия ледовой арены.

«За эти годы "Лыжня России" уже стала явлением массовой культуры, а для участников соревнований – доброй традицией и долгожданным спортивным праздником. Именно такие массовые соревнования помогают решить важные социальные задачи: укреплять физическую силу, прививать молодежи здоровый образ жизни. "Лыжня России" стартовала в нашей области еще вчера – в Шимановске. Она будет проходить в разных районах и завтра, и в следующие выходные, и в начале марта», – отметил Александр Козлов перед стартом.

Он вручил тренеру детской сборной команды Бурейского района по лыжам Игорю Москвитину сертификат на лыжные костюмы для ребят. А трое спортсменов удостоились благодарственных писем губернатора за вклад в развитие лыжного спорта.

Губернатор принял участие в забеге. Дистанцию Александр Козлов прошел в числе лучших. После этого он пообщался с участниками спортивного праздника и оставил автограф юной спортсменке, попросившей об этом главу региона, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Замечательный праздник. Все, кто на него пришёл, уже победители. Мне очень понравилась лыжная трасса, на которой много подъемов и спусков», – поделился впечатлениями Александр Козлов.

В большинстве районов области лыжная гонка состоялась 11 февраля. В Ивановском, Октябрьском, Тындинском районах и городе Свободном она пройдет 12 февраля. В Шимановском районе – 18 февраля, в Ромненском – 23 февраля, в Сковородинском – 25 февраля, а Завитинский и Селемджинский районы проведут соревнования в начале марта.

Просмотров всего: 1120

#губернатор #спорт

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Комментарии
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  • Немо

    Немо
    10 часов назад

    Слава богу - встал! А позади пять лыжников не иначе как охрана?

  • vertex

    vertex
    10 часов назад

    А что до этого не получалось встать?

    И каким образом присосались своими деяниями к советскому лыжнику?

  • Ксаныч

    Ксаныч
    10 часов назад

    Охрана и даже сопровождение не положено по статусу.Мелковатая должность для охраны.Трутнев и галушка охрану имеют.

  • Oldlord

    Oldlord
    10 часов назад



    Губернатор принял участие в забеге. Дистанцию Александр Козлов прошел в числе лучших.



    Ну, молодец!

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    9 часов назад

    А вы знаете, что выражение "встать на лыжы", означает, что человек ....сбежал от правосудия!!!! Блин, ну прямо по Фрейду! АИ - рулит, мля! Будем посмотреть!

  • Старший в классе

    Старший в классе
    8 часов назад

    Губернатор в спорте, а это здорово

  • не депутат

    не депутат
    8 часов назад

    Номер 28 - патриотично!

  • agbor

    agbor
    8 часов назад

    Тут как и в гибдд, номера по блату :)

  • Goldy

    Goldy
    5 часов назад

    Не где-то на сцене постоял,посмотрел,а вместе с народом прошел дистанцию. Молодцом!

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    5 часов назад

    Goldy

    Не где-то на сцене постоял,посмотрел,а вместе с народом прошел дистанцию. Молодцом!



    Так "работа" у него такая на лыжах кататься, в хоккей поиграть, съездить в Москву по куражиться ​ Научил его Кожемяка "регионом рулить" вот как научил, так он и "рулит"

  • Знаток28

    Знаток28
    3 часа назад

    Поехал и поучаствовал, и не в Москве, а в Бурейском районе, молодец!

  • Бомба

    Бомба
    3 часа назад

    Блин я тоже подумал что он съ....Лся наконец-то

  • Абу

    Абу
    3 часа назад

    Пшел Ты, ну это как раз по Фрейду про тебя, потому что большинство нормальных людей не знают значения этого выражения... а ты родное слово услышал и давай примерять..

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Знаток28

    Поехал и поучаствовал, и не в Москве, а в Бурейском районе, молодец!



    За чей счёт катался?

    На рейсовом автобусе, на поезде?

  • ё

    ё
    3 часа назад

    Если эта новость не о делах региона, то и нефиг их публиковать.

    Пусть фото сам для себя сделает и в семейный альбом вставит.

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад



    Губернатор Приамурья встал на лыжи



    когда уже он на крыло встанет.... и фьють отцудава...

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    mikey007



    Губернатор Приамурья встал на лыжи



    когда уже он на крыло встанет.... и фьють отцудава...



    Тебе, Альбинка, такой же вопрос хочется задать, а то логика твоих комментариев давно уже на лыжах укатила

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    ПшёлТыА вы знаете, что выражение "встать на лыжы", означает, что человек ....сбежал от правосудия!!!! Блин, ну прямо по Фрейду! АИ - рулит, мля! Будем посмотреть!


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