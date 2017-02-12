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12 февраля 2017, 11:41 25

Рынок жилья и ипотеки на Дальнем Востоке вскоре ожидает рост

Рынок жилья и ипотеки на Дальнем Востоке вскоре ожидает рост
Фото: amurmedia.ru

К 2025 году благодаря запуску новых проектов на Дальнем Востоке будет создано более 103 тысяч новых рабочих мест. Это сформирует растущий спрос на жилье для жителей Дальнего Востока и переезжающих в регион работников. Такие выводы озвучило Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке совместно с Институтом экономики города на проходящем в Москве III Всероссийском ипотечном конгрессе, сообщает «Амур-медиа».

«Привлечение высококвалифицированных сотрудников из других регионов, мобильных групп населения – это вызов, требующий создания достойных условий проживания. Здесь требуется сочетание разных механизмов и, в первую очередь, развитие современного арендного жилищного фонда. Такие запросы поступают к нам от крупных предприятий», – отметила руководитель Центра методологии жилищных программ АРЧК ДВ Мария Полякова.

Статистические данные свидетельствуют о том, что развитие жилищного сектора Дальнего Востока характеризуется отставанием показателей региона от средних по России. Так, обеспеченность жильем в регионе ниже, чем в среднем по стране: 23,2 квадратных метра на человека в ДФО, а по России – 24,5. Строительство жилья меньше в полтора раза среднероссийских показателей, при этом 80 % строительства сосредоточено в четырех крупных городах.

Эксперты агентства отмечают, что на Дальнем Востоке развита ипотека как основной инструмент приобретения жилья. Такие показатели рынка, как средневзвешенная ставка по ипотечному кредиту, срок кредита, сопоставимы со среднероссийскими показателями. Задолженность по ипотеке немного выше, чем в среднем по стране (34,8 тысячи рублей на одного человека в ДФО при 28,2 тысячи рублей среднероссийского показателя), что объясняется более высокой стоимостью жилья и соответственно большим размером кредита (2 миллиона рублей в ДФО и 1,71 миллиона рублей в среднем по России).

Дополнительный стимул для развития жилищного строительства и рынка жилья должно стать появление «дальневосточных разделов» в государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и в программе Агентства ипотечного жилищного кредитования. Согласно новым правилам Минвостокразвития России, данные разделы будут содержать предельно конкретный перечень мероприятий, согласованных с министерством и главами дальневосточных регионов.

Просмотров всего: 1518

#Дальний Восток #строительство #экономика

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Комментарии
Показать все (25) Обсудить на форуме
  • Баловник

    Баловник
    12 часов назад

    К 25му году здесь остануться только дворники из средней азии и бомжи.

  • ay

    ay
    12 часов назад

    Рынок всколыхнётся Только после роста зарплат. Новозавезённые узбеки жители только уронют уровень средней ЗП.

  • Хмык

    Хмык
    12 часов назад

    Такие выводы озвучило Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке совместно с Институтом экономики города

    Ну надо же этим дармоедам своё существование оправдывать. Вот и мелят всякую чушь.

  • ришат рашида брат

    ришат рашида брат
    12 часов назад

    Дальний Восток территория опережающего развития какие достигнуты результаты дольщиков бросают зарплаты на смешном уровне сами ничего не производим только одна торговля купи продай развития нету совершенно одни магазины и торговые представители ...Берёшь ипотеку и пол жизни у тебя в голове что делать как дальше жить трясёт каждый день как подходит очередной платёж это хорошо если ставка фиксированная ..Вот и думай жизнь проходит в мыслях о одной ипотеки ...

  • vertex

    vertex
    11 часов назад

    3.4

  • виталя1979

    виталя1979
    11 часов назад

    как они могут утверждать то,чего еще нет и не предвидится?

  • Хмык

    Хмык
    11 часов назад

    виталя1979

    как они могут утверждать то,чего еще нет и не предвидится?



    Скажи они, что рынку полный трындец и их всех разгонят. А так всё вроде пучком. И никто не проверит.



  • Дмитрий1978

    Дмитрий1978
    11 часов назад

    Баловник

    К 25му году здесь остануться только дворники из средней азии и бомжи.



    +1 если такими темпами, то точно так, и рынок жилья ждёт упадок полный, зачем людям то врут?

  • В96

    В96
    11 часов назад

    Все хотят остановить отток населения, но увы, отток увеличивается все больше и больше с каждым годом.

  • Maikl

    Maikl
    11 часов назад

    Очередное "когда нибудь, очень скоро заживем"...

    Такое ощущение, чем меньше они о нас "заботятся" тем нам легче жить.. разогнать к черту эти министерства и ведомства..

  • Алекс К

    Алекс К
    11 часов назад

    така то про Дальний Восток. Еврейка вымрет через пару лет,там и так насекления осталось меньше чем в Благовещенске,в 2 раза. приморье будет бороться,там граница,таможни и пр. якутия останется,не вся ,конечно, только чтоб алмазы могли собирать да лес выпиливать.

    хватит чО. пара миллионов на весь ДВ,и то много.

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    9 часов назад

    В96

    Все хотят остановить отток населения, но увы, отток увеличивается все больше и больше с каждым годом.



    Кто хочет остановить отток населения с ДВ? Вон Козлов с компанией подняли поборы на кап.ремонт на 20% и налог на недвижимость в 10-15 раз а то и больше установили..Они делают всё что-бы отток населения из Амурской области стал больше..

  • Димитрий

    Димитрий
    7 часов назад

    А как дела обстоят у ООО "Регион"? Об"явили банкротами,а дальше что?Хотел когда-то купит квартирку-район понравился,поэтому интересует-будет распродажа квартир,или все дольщиками забиты?

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    6 часов назад

    виталя1979как они могут утверждать то,чего еще нет и не предвидится?


    Талант политика заключается в том, чтобы предсказать будущее, а затем объяснить почему этого не произошло. Кажись Черчилль сказал.

  • Дмитрий1978

    Дмитрий1978
    6 часов назад

    жекА-жекА

    В96

    Все хотят остановить отток населения, но увы, отток увеличивается все больше и больше с каждым годом.



    Кто хочет остановить отток населения с ДВ? Вон Козлов с компанией подняли поборы на кап.ремонт на 20% и налог на недвижимость в 10-15 раз а то и больше установили..Они делают всё что-бы отток населения из Амурской области стал больше..



    Это ирония все делается чтоб регион сделать непригодным для жизни, интересно какая цель

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    5 часов назад

    Дмитрий1978

    жекА-жекА

    В96

    Все хотят остановить отток населения, но увы, отток увеличивается все больше и больше с каждым годом.



    Кто хочет остановить отток населения с ДВ? Вон Козлов с компанией подняли поборы на кап.ремонт на 20% и налог на недвижимость в 10-15 раз а то и больше установили..Они делают всё что-бы отток населения из Амурской области стал больше..



    Это ирония все делается чтоб регион сделать непригодным для жизни, интересно какая цель



    Может планируют в дальнейшем передать регион Китаю?​ Все рассказы о развитии, помощи ДВ на уровне слов и остаются. А на деле местные власти ухудшают жизнь дальневосточников.

  • ё

    ё
    3 часа назад

    Что то власть стала врать без оглядки по всем направлениям.

    Кто то из местных получил последнее предупреждение?

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    3 часа назад

    Мдаа

  • bram

    bram
    3 часа назад

    жекА-жекА

    Дмитрий1978

    жекА-жекА

    В96

    Все хотят остановить отток населения, но увы, отток увеличивается все больше и больше с каждым годом.



    Кто хочет остановить отток населения с ДВ? Вон Козлов с компанией подняли поборы на кап.ремонт на 20% и налог на недвижимость в 10-15 раз а то и больше установили..Они делают всё что-бы отток населения из Амурской области стал больше..



    Это ирония все делается чтоб регион сделать непригодным для жизни, интересно какая цель



    Может планируют в дальнейшем передать регион Китаю?​ Все рассказы о развитии, помощи ДВ на уровне слов и остаются. А на деле местные власти ухудшают жизнь дальневосточников.



    так и будет

  • ё

    ё
    3 часа назад

    bram

    жекА-жекА

    Дмитрий1978

    жекА-жекА

    В96

    Все хотят остановить отток населения, но увы, отток увеличивается все больше и больше с каждым годом.



    Кто хочет остановить отток населения с ДВ? Вон Козлов с компанией подняли поборы на кап.ремонт на 20% и налог на недвижимость в 10-15 раз а то и больше установили..Они делают всё что-бы отток населения из Амурской области стал больше..



    Это ирония все делается чтоб регион сделать непригодным для жизни, интересно какая цель



    Может планируют в дальнейшем передать регион Китаю?​ Все рассказы о развитии, помощи ДВ на уровне слов и остаются. А на деле местные власти ухудшают жизнь дальневосточников.



    так и будет



    Думаю, что если власть ещё чуток так талантливо порулит, то передавать уже нечего будет.

    ДВ сам уйдёт под Китай, добровольно, дабы спастись от разрухи и голода.

  • Blg-boy

    Blg-boy
    3 часа назад

    Смешно уже слушать подобное !!! Я думаю первая волна протестов пойдёт отсюда и вообще первым полыхнёт именно ДВ...

  • икс7

    икс7
    2 часа назад

    Blg-boy

    Смешно уже слушать подобное !!! Я думаю первая волна протестов пойдёт отсюда и вообще первым полыхнёт именно ДВ...



    на дальнем востоке самые терпеливые люди, не терпеливые уже уехали от сюда

  • bram

    bram
    2 часа назад

    Китай - вторая экономика мира, не страшно

  • Дмитрий71

    Дмитрий71
    1 час назад

    То рассказывают как все хорошо будет завтра,тут же рядом ветка про сокращение доходов амурчан, где то рядом ветка про то,что амурчане половину своего дохода несут в банки за кредиты и ипотеку. Власти всегда врут,как Вован 3 года назад сказал ,что вежливые человечки это на наша армия,ну а потом сказал ,что это шутка такая,вот с той поры власть на всех уровнях заливает безбожно,ощущение такое,что попал на чемпионат мира по вранью,кто кого переплюнет.Хреново,что мужиков во власти практически нету,лишь изредка,какой-то чиновник,типа зампреда центробанка,говорит ,что нельзя так жить,ну и получает пинка под жопу,остальная комарилья все насосаться не может.

  • bram

    bram
    1 час назад

    Димон, все правильно пишешь. Ихтамнет в соседней ветке деньги собирает, МО как будто не заплатило ему

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