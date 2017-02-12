Рынок жилья и ипотеки на Дальнем Востоке вскоре ожидает рост

Фото: amurmedia.ru

К 2025 году благодаря запуску новых проектов на Дальнем Востоке будет создано более 103 тысяч новых рабочих мест. Это сформирует растущий спрос на жилье для жителей Дальнего Востока и переезжающих в регион работников. Такие выводы озвучило Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке совместно с Институтом экономики города на проходящем в Москве III Всероссийском ипотечном конгрессе, сообщает «Амур-медиа».

«Привлечение высококвалифицированных сотрудников из других регионов, мобильных групп населения – это вызов, требующий создания достойных условий проживания. Здесь требуется сочетание разных механизмов и, в первую очередь, развитие современного арендного жилищного фонда. Такие запросы поступают к нам от крупных предприятий», – отметила руководитель Центра методологии жилищных программ АРЧК ДВ Мария Полякова.

Статистические данные свидетельствуют о том, что развитие жилищного сектора Дальнего Востока характеризуется отставанием показателей региона от средних по России. Так, обеспеченность жильем в регионе ниже, чем в среднем по стране: 23,2 квадратных метра на человека в ДФО, а по России – 24,5. Строительство жилья меньше в полтора раза среднероссийских показателей, при этом 80 % строительства сосредоточено в четырех крупных городах.

Эксперты агентства отмечают, что на Дальнем Востоке развита ипотека как основной инструмент приобретения жилья. Такие показатели рынка, как средневзвешенная ставка по ипотечному кредиту, срок кредита, сопоставимы со среднероссийскими показателями. Задолженность по ипотеке немного выше, чем в среднем по стране (34,8 тысячи рублей на одного человека в ДФО при 28,2 тысячи рублей среднероссийского показателя), что объясняется более высокой стоимостью жилья и соответственно большим размером кредита (2 миллиона рублей в ДФО и 1,71 миллиона рублей в среднем по России).

Дополнительный стимул для развития жилищного строительства и рынка жилья должно стать появление «дальневосточных разделов» в государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и в программе Агентства ипотечного жилищного кредитования. Согласно новым правилам Минвостокразвития России, данные разделы будут содержать предельно конкретный перечень мероприятий, согласованных с министерством и главами дальневосточных регионов.

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#Дальний Восток #строительство #экономика

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