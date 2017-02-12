«Альфа-канал» отмечает 16-й день рождения

В воскресенье, 12 февраля, телекомпания «Альфа-канал» отмечает свое 16-летие. В этот день будут подведены итоги «Инста-конкурса», а в торговом центре «Острова» пройдет игра «Альфа-энкаунтер». Здесь же каждый желающий сможет сфотографироваться в самой настоящей студии «Альфы» – ее полностью перевезли и установили в «Островах».

За 16 лет своего существования «Альфа-канал» создал более ста программ и телевизионных проектов. Именно эти программы станут загадками, которые предстоит разгадывать командам энкаунтера.

Но еще до игры, в 14 часов, на площадке старта возле Эйфелевой башни будут подведены итоги «Инста-конкурса». На момент подведения итогов в Инстаграме было опубликовано более 70 фотографий с хэштегом #альфаканал16. Организаторы уже определили победителя и решили вручить два поощрительных приза.

А затем начнется энкаунтер. На игру заявилось 10 команд составом от пяти до десяти человек. Но желающих было еще больше – организаторам пришлось ввести лимит. Для участия в конкурсе на телефоны установили специальные приложения, которые будут выдавать командам задания. Задание – найти 8 точек, в которых спрятаны коды. Чтобы получить некоторые коды, командам предстоит выполнить дополнительные задания.

Три первые команды, которые быстрее всех пройдут все восемь точек, – получат призы. Победители, кроме сувенирной продукции и диплома, получат плед с логотипом «Альфа-канала», его вручат самому активному участнику команды. А главным призом станет 10-тысячный сертификат на обед в ресторане «Султан» вместе с ведущими программы «Инструкция по применению». Кроме того, для них проведут двухчасовую экскурсию по телекомпании.

Также в этом году «Альфа-канал» традиционно провел конкурс «Народный ведущий». Всего попробовать себя перед камерой вызвались 65 человек. Претенденты на ведение таких программ, как «Альфа-новости», «Сканер», «Простые вопросы», «Благовещенск. Инструкция по применению», «Новости экономики» и «Погода», прошли два этапа отбора.

Увидеть программы с народными ведущими можно будет 14 февраля.

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