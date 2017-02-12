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12 февраля 2017, 09:37 1

«Лыжню России» в Благовещенске выиграл сотрудник МЧС

«Лыжню России» в Благовещенске выиграл сотрудник МЧС
Фото: 28.mchs.gov.ru

В субботу, 11 февраля, под Благовещенском, на втором Владимировском озере прошли традиционные массовые соревнования «Лыжня России». Первое место в забеге среди взрослых участников занял сотрудник МЧС Роман Пономаренко – лыжник со стажем. А его восьмилетняя дочь Екатерина Пономаренко в возрастной группе до 10 лет стала второй.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», «Лыжня России–2017» прошла сразу в нескольких населенных пунктах Амурской области. В ней приняли участие около десяти тысяч человек. В Благовещенске к месту соревнований привезли две ледовые скульптуры из снежного городка. В областном центре в соревнованиях приняли участие около 4 000 человек. В «Лыжне России» участвовали и известные горожане: председатель Законодательного собрания Амурской области Константин Дьяконов, депутаты Александр Синьков, Татьяна Фарафонтова, Олег Турков и другие. Губернатор Амурской области Александр Козлов участвовал в забеге в Бурейском районе.

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#МЧС #спорт

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