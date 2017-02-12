12 февраля – Международный день брачных агентств

Фото: novostink.ru

12 февраля во всём мире отмечается Международный день брачных агентств. Идею учреждения нового праздника, принадлежащую одному из украинских брачных агентств, подхватили многие агентства-партнёры США, Канады, Германии, Франции, Италии, Испании, Швейцарии и России.

По некоторым данным, история брачных агентств насчитывает более 360 лет. Первая брачная контора «Бюро встреч и адресов» была открыта в Лондоне 29 сентября 1650 года. И с тех пор поиск своей второй половинки по объявлению или через службу знакомств стал весьма популярным. С каждым годом количество клиентов брачных агентств увеличивается, и от анкет, заполняемых вручную, информация переместилась на веб-сайты в Интернете.

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Также сегодня отмечается День Дарвина – международный праздник, приуроченный ко дню рождения великого учёного. Этот день посвящён признанию вклада Дарвина в науку, а также используется для популяризации науки. Первые организованные попытки празднования этого дня в США были предприняты в 2001 году, когда была зарегистрирована некоммерческая организация «программа Дня Дарвина». В настоящее время существует Фонд Международного дня Дарвина, который является автономной программой Американской гуманистической ассоциации. Фонд обеспечивает работу вебсайта Международного дня Дарвина, на котором не только представлены образовательные материалы, но и предложена система автоматизированной регистрации всех мероприятий, связанных с празднованием этого дня по всему миру.

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День красной руки отмечается 12 февраля каждого года как день памяти детей-солдат, вынужденных принимать участие в войнах и вооружённых конфликтах. Этот день – призыв к действиям против практики призыва несовершеннолетних, в поддержку детей, лишённых нормального детства из-за военных конфликтов на родине. Детей используют как солдат, в том числе для вооружённых конфликтов, в Демократической Республике Конго, Руанде, Уганде, Судане, Кот-д'Ивуаре, Мьянме, Филиппинах, Колумбии, Палестине. Детей также принимают в бандформирования, из-за чего не представляется возможным подсчитать их точное количество. Более 17 стран мира официально принимают детей в армию. В 2009 году примерно 250 тысяч детей только по официальным данным находилось на воинской службе, причём треть из них – девочки.

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70 лет назад произошло падение метеорита в горах Сихотэ-Алинь (территория Приморского края). Небесное тело упало в 10 часов 38 минут 12 февраля 1947 года около посёлка Бейцухе в Уссурийской тайге в горах Сихотэ-Алинь. Метеорит раздробился в атмосфере и выпал железным дождём на площади 35 квадратных километров.

Отдельные его части рассеялись по тайге на площади в виде эллипса с большою осью длиной около 10 километров. В головной части эллипса рассеяния, площадью около квадратного километра, получившей название кратерного поля, было обнаружено 106 кратеров и воронок диаметром от 1 до 28 метров, причём глубина самой большой воронки достигала шести метров. По химическим анализам, Сихотэ-Алинский метеорит состоит на 94 % из железа, на 5,5 % – из никеля, на 0,38 % – из кобальта, а также небольших количеств углерода, хлора, фосфора и серы.

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60 лет назад родился музыкант, экс-участник группы «Машина времени» Пётр Подгородецкий. В легендарном рок-коллективе он работал клавишником в 1979-1982 и 1990-1999 годах. Также Подгородецкий работал в группе «Воскресение», вёл программы на телевидении и радио. В настоящее время является лидером группы X.O. Известные песни в исполнении Подгородецкого – «Когда я был большим», «Этот вечный блюз», «Когда мы уйдём», «Это любовь, детка», «Уходит день» и многие другие.

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