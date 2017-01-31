Заявки на «дальневосточный гектар» поступили из всех регионов России

По последним данным, на третьем этапе программы «Дальневосточный гектар», когда земельный участок на Дальнем Востоке может получить любой гражданин России, за 10 дней подано свыше 21,6 тысяч заявок из всех 85 регионов Российской Федерации. За весь период программы от россиян поступило почти 58 тысяч заявлений. Больше всего заявителей интересует получение «дальневосточного гектара» в Приморье, Хабаровском крае, Республике Саха (Якутия) и Сахалинской области.

С начала третьего этапа поступило почти 4 тысячи заявлений от приморцев. Хабаровчане подали свыше 1,7 тысячи заявок. Из Москвы и Московской области пришло более 1 тысячи заявлений, из Республики Саха (Якутия) – свыше 800 заявлений. В Сахалинской области подано 530 заявлений. Свыше 320 заявок прислали петербуржцы. Почти 300 заявлений поступило из Амурской области. Более 200 заявок поступило из Свердловской области, Камчатки и Краснодарского края.

Круглосуточно поступают звонки на горячую линию. С 1 февраля количество звонков превысило 32 тысячи. Всего с начала выдачи гектаров – июля 2016 года – на телефон горячей линии обратилось более 113 тысяч человек. Большинство вопросов, волнующих граждан, связаны с алгоритмом получения земли, возможностью подачи коллективной заявки и вариантов использования «дальневосточного гектара».

Также, по информации Минвостокразвития, с 1 февраля сайт «НаДальнийВосток.РФ» посетили более 2,36 миллиона раз. Больше всего запросов к сайту «НаДальнийВосток.РФ» было у интернет-пользователей из Москвы и Московской области, Приморского и Хабаровского краев, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Саха (Якутия).

Более 22 тысяч запросов поступило на сайт от пользователей из других стран. На первом месте посещения с Украины – более 7,3 тысяч, из США – свыше 5,8 тысяч, из Германии – почти 5 тысяч. Свыше четырех тысяч посетителей приходится на Казахстан и Беларусь. Это как люди, находящиеся в командировках, так и соотечественники, проживающие за рубежом.

Возраст большинства посетителей – 25-34 года (44,3 %). Также программой интересуются люди 45 лет и старше (почти 30 %).

Работа сайта «НаДальнийВосток.РФ» носит стабильный характер. Технические службы поддержки Росреестра работают в круглосуточном режиме. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке проводит ежечасный мониторинг работоспособности портала.

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