В Белогорске расширят список нуждающихся горожан, имеющих право на выплаты

В Белогорске на очередном заседании горсовета 16 февраля в первом чтении рассмотрят предложение главы города о внесении изменений в положение «Об адресной поддержке граждан за счет средств местного бюджета». Предлагается внести в законодательство соответствующие коррективы, чтобы расширить список горожан, которые имеют право на выплаты для улучшения жилищных условий. Планируется добавить с число нуждающихся белогорцев, оказавшихся в неординарной жизненной ситуации.

Документ, регламентирующий, в том числе, порядок выплат семьям города, родившим двойни и тройни, оказания банных услуг, услуг социального такси, предлагается дополнить новым разделом «Предоставление единовременной выплаты на улучшение жилищных условий лицам, находящимся в неординарной жизненной ситуации, ставящей под угрозу их жизнь и здоровье».

В администрации Белогорска отмечают, что необходимость нормативного урегулирования вызвана несовершенством федерального законодательства в жилищной сфере. В частности, согласно действующим законам получить жилые помещения из муниципального жилищного фонда могут лишь некоторые категории граждан. Их перечень закреплен в Жилищном кодексе РФ. Это малоимущие граждане, поставленные на учет в установленном порядке. Зачастую, получить статус малоимущего ни по нормам федерального, ни по нормам регионального законодательства, даже несмотря на критическую жизненную ситуацию, люди не могут. Вследствие этого невозможно и получение поддержки от муниципалитета.

«С такой проблемой белогорцы приходят на личный прием, – говорит глава Белогорска Станислав Мелюков. – Понимаешь, что по закону помочь нельзя. Но и по-человечески не помочь – тоже. Непринятие мер может повлечь трагедию. Ведь, как правило, обращаются семьи с детьми, граждане с ограниченными физическими возможностями».

Один из последних примеров – обращение матери-одиночки, воспитывающей 14-летнюю дочь-инвалида с ДЦП, заболевание сопровождается эпилептическими припадками. Ребенок все время на руках у матери. В собственности женщины есть квартира, расположенная на третьем этаже в малосемейном общежитии, без балкона. Неоднократные попытки продать жилье, чтобы приобрести жилое помещение на первом этаже, успеха не принесли.

«На учет нуждающихся в жилом помещении женщина также не может быть поставлена, поскольку получает пенсию по уходу за ребенком-инвалидом, следовательно, не может быть признана малоимущей. Трудоустроиться у женщины также нет возможности, а значит нет возможности получить кредит на приобретение жилья, – сказал глава Белогорска. – Не помочь семье невозможно. Нужно найти способ сделать это в рамках закона. И изменения в существующее положение – выход. В бюджете для таких случаев деньги можно изыскать».

Юридические службы отмечают, что привести критерии отбора граждан, которые могут претендовать на получение единовременной выплаты, к «одному знаменателю», невозможно. Чтобы исключить так называемую коррупционную составляющую, по предложению главы Белогорска, отбор таких лиц предлагается осуществлять исключительно по решению коллегиального представительного органа, причем по решению, принятому 2/3 голосов депутатов, то есть квалифицированным большинством, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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