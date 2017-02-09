«Альфа-каналу» 16 лет: «Благовещенск: инструкция по применению», «Новости экономики» и «Погода»

На этот раз в праздничной рубрике «Альфа-канала» журналисты расскажут о программах «Благовещенск: инструкция по применению», «Новости экономики» и «Погода». Первая на очереди – «Инструкция». Кажется, дежурные по рубрике делают свою работу играючи, так за 9 лет шутя они сняли примерно 6 тысяч инструкций.

«Я помню, сюжет мы снимали про умный дом. Было наводнение, паника, люди скупали воду, а мы снимали в течение 6 часов сюжет, даже не знали, что в городе паника, и нас смоет вот-вот, и нужно покупать какие то продукты. Мы просто делали сюжет, который в итоге получился хорошим», – рассказала редактор программы «Благовещенск: инструкция по применению» Дарья Юрьева.

Бывшая дежурная «Инструкции» Марина теперь ведущая «Новостей экономики». Легкомысленную красную косынку она сменила на строгий костюм. Говорит, работать в информационной программе не менее интересно, чем в развлекательной. Хотя сначала было нелегко. Зато теперь именно от Марины благовещенцы узнают, насколько подешевел доллар или подорожал юань, где производят лучшие натяжные потолки, а где делают хорошую мебель. Но несмотря на это, ведущая признается, вести семейный бюджет ей пока не доверяют.

«Наверное так как в нашей семье больше зарабатывает мужчина, этими вопросами занимается он, мне не доверяю. Видимо надо еще полгодика доработать, заработать стаж больший», – улыбаясь сказала ведущая «Новостей экономики» Марина Мишкина.

У природы нет плохой погоды – с этим высказыванием синоптик и ведущая «Прогноза погоды» Елена Печкина согласна, но все же не любит ветер и слякоть и не выносит сильных морозов. Еще один пунктик, когда журналисты говорят «синоптики обещают».

«Синоптики обещают, синоптики предсказали! Это не правильно! Синоптики прогнозируют, они прогнозисты. Ничего мы не обещали! Мы сами предположили», – отметила Елена Печкина.

В студии «Альфа-канала» погоду записывают на зеленом фоне, который потом на компьютере превращается в карту. Но и без карты ведущие назубок знают, где находится то же Сковородино, например.

По мнению Елены, комфортнее всего климат где-нибудь в Средиземноморье, зато в Приамурье солнечных дней чуть ли не больше, чем в Сочи – почти 300 в году. Но порой когда с неба капает, даже синоптик может остаться без зонтика.

«Бывает даже так – я приезжаю на "Альфа канал", зонтик в машине оставляю, а потом несусь обратно под дождем к машине», – поделилась ведущая «Погоды» Елена Печкина.

Недавно ряды ведущих «Погоды» пополнила журналист Екатерина Плотникова. Остальные ведущие – являются профессиональными синоптиками. Кроме Елены Печкиной это Ольга Четырина и Светлана Казачинская. Вот уже 16 лет они рассказывают зрителям о планах амурской погоды в эфире «Альфа-канала».

Просмотров всего: 87

#праздники #СМИ

распечатать