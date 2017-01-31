В Амурской области подорожали некоторые продукты, услуги и обучение в вузах

Фото: Kherson.life

Товары и услуги в Приамурье вновь стали дороже. По сравнению с прошлым годом в январе 2017 года выросли в цене кисломолочные продукты, масло, сыры, хлеб, мясо, колбаса, рыб. Сильнее всего подорожала икра – на 200 рублей.

Увеличилась стоимость также макаронных изделий и крупы, особенно заметно изменилась цена гречки – она стала дороже на 15 рублей. При этом рис, манная крупа и пшено, наоборот, стали дешевле в среднем на 7 рублей. Доступнее стали также картошка, капуста, лук, морковь и помидоры – тоже на 7 рублей.

За огурцы, чеснок и свёклу придётся выложить на 25 рублей больше, чем раньше. Цены на алкоголь и сигареты тоже растут – на 10 рублей.

Дешевле не становятся и бытовая химия, медикаменты, одежда, обувь, текстиль, посуда и строительные материалы. Сфера услуг тоже подорожала, особенно транспорт и парикмахерские услуги – в среднем на 7 рублей.

Зато плата за семестр обучения в высших учебных заведениях подешевела почти на 7 тысяч рублей, а отдых в санатории – на 1,5 тысячи за сутки.

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#жизнь #экономика

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