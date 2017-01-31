Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10февраля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 19:12 2

В Амурской области подорожали некоторые продукты, услуги и обучение в вузах

В Амурской области подорожали некоторые продукты, услуги и обучение в вузах
Фото: Kherson.life

Товары и услуги в Приамурье вновь стали дороже. По сравнению с прошлым годом в январе 2017 года выросли в цене кисломолочные продукты, масло, сыры, хлеб, мясо, колбаса, рыб. Сильнее всего подорожала икра – на 200 рублей.

Увеличилась стоимость также макаронных изделий и крупы, особенно заметно изменилась цена гречки – она стала дороже на 15 рублей. При этом рис, манная крупа и пшено, наоборот, стали дешевле в среднем на 7 рублей. Доступнее стали также картошка, капуста, лук, морковь и помидоры – тоже на 7 рублей.

За огурцы, чеснок и свёклу придётся выложить на 25 рублей больше, чем раньше. Цены на алкоголь и сигареты тоже растут – на 10 рублей.

Дешевле не становятся и бытовая химия, медикаменты, одежда, обувь, текстиль, посуда и строительные материалы. Сфера услуг тоже подорожала, особенно транспорт и парикмахерские услуги – в среднем на 7 рублей.

Зато плата за семестр обучения в высших учебных заведениях подешевела почти на 7 тысяч рублей, а отдых в санатории – на 1,5 тысячи за сутки.

Просмотров всего: 610

#жизнь #экономика

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Лаконика

    Лаконика
    2 часа назад



    В Амурской области подорожали некоторые продукты, услуги и обучение в вузах





    Зато плата за семестр обучения в высших учебных заведениях подешевела почти на 7 тысяч рублей...



    Что-то я уже за здоровье сотрудников АИ переживаю.

  • WhiteShadow

    WhiteShadow
    2 часа назад

    Лаконика



    В Амурской области подорожали некоторые продукты, услуги и обучение в вузах





    Зато плата за семестр обучения в высших учебных заведениях подешевела почти на 7 тысяч рублей...



    Что-то я уже за здоровье сотрудников АИ переживаю.



    Это не здоровье, это всё пятница

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

В Белогорске расширят список нуждающихся горожан, имеющих право на выплаты

сегодня , 20:22
Общество 4

По благовещенской кофейне гуляет Александр Пушкин
Общество 1

«Лыжня–2017», выставка свадебных товаров и любительское ралли: выходные в Благовещенске
В России и мире

Учёные: 83 % россиян состоят в родстве