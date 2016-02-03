По благовещенской кофейне гуляет Александр Пушкин

В одной из кофеен Благовещенска 10 февраля организовали тематический день, приуроченный к годовщине со дня смерти Александра Пушкина. Поэт умер ровно 180 лет назад. По заведению весь день прогуливается аниматор, переодетый в Александра Сергеевича. Он читает стихотворения автора и проводит конкурс чтецов.

«Мы решили, что в феврале будем устраивать тематические дни. Вчера посмотрели календарь знаменательных дат, и 10 января оказалась датой 180-летия со дня смерти великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Идея вспомнить стихотворения и порадовать своих посетителей показалась нам очень удачной», – рассказала управляющая кофейней Наталья Сизова.

Такие тематические дни в этот день проходят во многих городах страны. Как рассказала управляющая благовещенской кофейней, специально к этой акции сотрудники купили сборники стихотворений поэта.

«Мы решили провести не только чтение поэзии автора, но и конкурс на чтение любимых стихов поэта среди посетителей. Задача – вспомнить стихотворение и с выражением зачитать его, если ты справляешься, тебе вручается приз – томик стихов. Мы были удивлены, сколько не самых популярных стихотворений автора знают благовещенцы», – добавила Наталья Сизова.

Но, по словам Натальи, были и недовольные зрители, которые жаловались на то, что пришли в кофейню поесть, а не послушать поэзию.

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