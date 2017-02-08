В Благовещенске в ДТП пострадала пассажирка такси

Фото: ИА "Сканер"

В Благовещенске в районе пересечения улиц Кузнечной и Заводской произошла авария с пострадавшей. Таксист на Toyota Funcargo двигался по главной дороге – по Кузнечной со стороны Конной. А Mitsubishi Delica выезжала со второстепенной – Заводской и, по предварительной информации, не пропустила легковушку.

Довольно сильный удар пришёлся на дверь машины такси. Как сообщил корреспондент ИА «Сканер», пассажирка – женщина около 40 лет – получила травмы, её увезли в больницу.

Водители не пострадали. По имеющейся информации, оба были трезвы и адекватны.

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#ДТП #происшествия

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