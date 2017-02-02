Госдума приняла закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья

Госдума в пятницу, 10 февраля, одобрила поправки в закон о введении в действие Жилищного кодекса, которые позволяют бессрочно продлить действие программы бесплатной приватизации жилья для россиян. Законопроект принят единогласно – за него проголосовали 413 депутатов, сообщает РБК.

Сигнал принимать закон о бессрочной приватизации «пришёл от президента» России, заявил спикер Думы Вячеслав Володин. По его словам, было услышано мнение всех думских фракций, а единороссы все последнее время «прорабатывали этот вопрос с правительством».

Согласно действующему закону, бесплатная приватизация должна была завершиться 1 марта 2017 года. Ранее Дума в первом чтении приняла законопроект депутата-единоросса Александра Сидякина, который предполагал, что бесплатная приватизация будет продлена лишь для некоторых категорий граждан – жителей Крыма, детей-сирот и жителей домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года.

Но ко второму чтению этого документа депутаты вернулись к вопросу о продлении действия программы. 7 февраля первый зампред фракции единороссов Андрей Исаев объявил о решении властей продлить приватизацию бессрочно.

Решение о бессрочном продлении приватизации принято из-за ежегодных «всплесков приватизации» незадолго до наступления даты завершения программы, пояснили депутаты на пленарном заседании Думы в среду, 9 февраля.

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