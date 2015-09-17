Амурский депутат посетил приют в Чигирях и похвалил Вячеслава Золотарёва

Депутат Законодательного собрания Амурской области побывал в приюте для собак в Чигирях. Единоросс Александр Воронков решил проверить, как исполняется закон о регулировании численности безнадзорных животных в Благовещенске. Итоги подведут в понедельник, 13 февраля. Предварительно увиденным депутат остался доволен. Видео предоставила пресс-служба заксобрания.

В собачьем приюте на улице Кедровой в селе Чигири Благовещенского района сейчас живут около 80 собак. Это те бездомные, которых выловили на улицах Благовещенска. Об их содержании депутату заксобрания рассказывает директор фирмы «Деним-А» Вячеслав Золотарев.

«Нам регулярно звонят люди и говорят, что у них потерялась собака, спрашивают – нет ли ее у нас в приюте. Бывают случаи, когда люди приезжают и сдают собак в приют, но это крайне редко, в основном подкидывают щенков – просто под ворота подкинут. Утром зимой выходишь – замерзшие щенки в коробке», – рассказал владелец приюта Вячеслав Золотарев.

Вячеслав Золотарев также отмечает, что в приюте хватит места для трехсот собак. «В 2014 году я построил два вольера, это на 150 собак. Потом построили на улице – на 50. В прошлом году построил вольеры, которые ещё на 100 собак. То есть сейчас можем рассчитывать на 300», – говорит Вячеслав Золотарёв.

Проверяя вольеры, депутат заксобрания отметил наличие корма, воды, открытых и крытых площадок для собак. В приюте есть сторож. Правда, смутило парламентария качество построек. Но в целом картина его порадовала, Вячеслава Золотарёва Александр Воронков похвалил.

«Работа там проделана очень огромная. Я бы сказал спасибо руководителю этого предприятия, который занимается этим. Сегодня у нас таких людей с гражданской позицией, их не очень-то в нашей области много. Но, тем не менее, хочу сказать, что там ещё имеется возможность расширения этого приюта собачьего, – от 300 до 1 000 собак. Не хватает в области, катастрофически не хватает финансирования», – комментирует председатель комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии законодательного собрания Александр Воронков.

«Все финансируется только из моего кармана, на еду хватает, но нам надо полностью до конца огородить территорию. И самое главное – у нас нет воды, нам надо скважину. Пока вожу воду каждый день на машине. Чтобы сделать нам скважину, не знаю, где, как и у кого помощи просить. Нужно порядка ста тысяч», – говорит директор «Деним-А» Вячеслав Золотарёв.

Благовещенские зоозащитники с такой высокой оценкой работы Вячеслава Золотарева не согласны. Его не раз обвиняли в негуманном обращении с животными. Самих волонтёров вот уже полтора года не пускают в приют.

«У нас какая-то скандальная ситуация, связанная с животными, – там везде фигурирует личность Вячеслава Золотарева. Понятно, что нет фото-, видеодоказательств, но есть много свидетелей, которые видят этого человека рядом с убитыми животными, в конвульсиях умирающих и с пеной у пасти. Плюс много вопросов по поводу исполнения контрактов касательно финансов. Куда уходят деньги, совершенно непонятно. Все, с кем я общалась, из тех, кто был в его приюте в Чигирях, говорят, что собаки там все больные, в ужасных условиях, сидят в вольерах в своих фекалиях и моче. Суки сидят с кобелями, больные – со здоровыми», – говорит зоозащитница Екатерина Плотникова.

Итоги этой поездки и выводы о том, как исполняется закон о регулировании численности безнадзорных животных, депутаты подведут в понедельник. На заседании комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии выступят сотрудники минфина, городской администрации и ветеринарной службы. Помимо личных впечатлений депутата, учтут и негативные отклики людей, чьи домашние животные попали в приют Вячеслава Золотарева.

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