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Амурский депутат посетил приют в Чигирях и похвалил Вячеслава Золотарёва

Амурский депутат посетил приют в Чигирях и похвалил Вячеслава Золотарёва

Депутат Законодательного собрания Амурской области побывал в приюте для собак в Чигирях. Единоросс Александр Воронков решил проверить, как исполняется закон о регулировании численности безнадзорных животных в Благовещенске. Итоги подведут в понедельник, 13 февраля. Предварительно увиденным депутат остался доволен. Видео предоставила пресс-служба заксобрания.

В собачьем приюте на улице Кедровой в селе Чигири Благовещенского района сейчас живут около 80 собак. Это те бездомные, которых выловили на улицах Благовещенска. Об их содержании депутату заксобрания рассказывает директор фирмы «Деним-А» Вячеслав Золотарев.

«Нам регулярно звонят люди и говорят, что у них потерялась собака, спрашивают – нет ли ее у нас в приюте. Бывают случаи, когда люди приезжают и сдают собак в приют, но это крайне редко, в основном подкидывают щенков – просто под ворота подкинут. Утром зимой выходишь – замерзшие щенки в коробке», – рассказал владелец приюта Вячеслав Золотарев.

Вячеслав Золотарев также отмечает, что в приюте хватит места для трехсот собак. «В 2014 году я построил два вольера, это на 150 собак. Потом построили на улице – на 50. В прошлом году построил вольеры, которые ещё на 100 собак. То есть сейчас можем рассчитывать на 300», – говорит Вячеслав Золотарёв.

Проверяя вольеры, депутат заксобрания отметил наличие корма, воды, открытых и крытых площадок для собак. В приюте есть сторож. Правда, смутило парламентария качество построек. Но в целом картина его порадовала, Вячеслава Золотарёва Александр Воронков похвалил.

«Работа там проделана очень огромная. Я бы сказал спасибо руководителю этого предприятия, который занимается этим. Сегодня у нас таких людей с гражданской позицией, их не очень-то в нашей области много. Но, тем не менее, хочу сказать, что там ещё имеется возможность расширения этого приюта собачьего, – от 300 до 1 000 собак. Не хватает в области, катастрофически не хватает финансирования», – комментирует председатель комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии законодательного собрания Александр Воронков.

«Все финансируется только из моего кармана, на еду хватает, но нам надо полностью до конца огородить территорию. И самое главное – у нас нет воды, нам надо скважину. Пока вожу воду каждый день на машине. Чтобы сделать нам скважину, не знаю, где, как и у кого помощи просить. Нужно порядка ста тысяч», – говорит директор «Деним-А» Вячеслав Золотарёв.

Благовещенские зоозащитники с такой высокой оценкой работы Вячеслава Золотарева не согласны. Его не раз обвиняли в негуманном обращении с животными. Самих волонтёров вот уже полтора года не пускают в приют.

«У нас какая-то скандальная ситуация, связанная с животными, – там везде фигурирует личность Вячеслава Золотарева. Понятно, что нет фото-, видеодоказательств, но есть много свидетелей, которые видят этого человека рядом с убитыми животными, в конвульсиях умирающих и с пеной у пасти. Плюс много вопросов по поводу исполнения контрактов касательно финансов. Куда уходят деньги, совершенно непонятно. Все, с кем я общалась, из тех, кто был в его приюте в Чигирях, говорят, что собаки там все больные, в ужасных условиях, сидят в вольерах в своих фекалиях и моче. Суки сидят с кобелями, больные – со здоровыми», – говорит зоозащитница Екатерина Плотникова.

Итоги этой поездки и выводы о том, как исполняется закон о регулировании численности безнадзорных животных, депутаты подведут в понедельник. На заседании комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии выступят сотрудники минфина, городской администрации и ветеринарной службы. Помимо личных впечатлений депутата, учтут и негативные отклики людей, чьи домашние животные попали в приют Вячеслава Золотарева.

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#животные #закон #заксобрание

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Комментарии
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  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    4 часа назад

    Депутаты бы лучше приюты и детские дома с детьми посещали, а то что то они не о том думают о ком надо.

  • Старший в классе

    Старший в классе
    4 часа назад

    Заказ 100%

  • Алека

    Алека
    4 часа назад

    Это какой-то знакомый депутат Золотарева? Или может он просто не в теме, что не туда попал, что есть настоящие люди с "гражданской позицией", а не это...

  • lari

    lari
    4 часа назад

    чудовищно... сколько про этот так называемый "приют" рассказывают, пишут...как журналистов не пускали, как над животными издеваются...а депутат приехал, посмотрел... все замечательно... какой Вы откат получили, господин депутат?

  • Lelka-a

    Lelka-a
    3 часа назад

    Фигня это все. Попытка капли меда в реальную бочку.

    "Сегодня у нас таких людей с гражданской позицией, их не очень-то в нашей области много." - гражданская позиция - это когда ты это делаешь от чистого сердца.

    "«Все финансируется только из моего кармана, на еду хватает, но нам надо полностью до конца огородить территорию. " - да ну. А как же выигранные гранты и госзаказы?!

    За свой счет - это работа волонтеров, которые сначала думают о других. А тут попытка отмыться. Не удалась.

  • Darina131

    Darina131
    3 часа назад

    Пресс службу просительства пустил , а на журналистов Амур Инфо драться кидался )) почему бы это ?) аж тошнит уже от вас, депутаты.

  • lari

    lari
    3 часа назад

    Lelka-a

    Фигня это все. Попытка капли меда в реальную бочку. "Сегодня у нас таких людей с гражданской позицией, их не очень-то в нашей области много." - гражданская позиция - это когда ты это делаешь от чистого сердца. "«Все финансируется только из моего кармана, на еду хватает, но нам надо полностью до конца огородить территорию. " - да ну. А как же выигранные гранты и госзаказы?! За свой счет - это работа волонтеров, которые сначала думают о других. А тут попытка отмыться. Не удалась.



    Согласна на 100% Какой же оказывается Золотарев замечательный человек, сам кормит этих несчастных животных, сам их содержит... Очередной обман... набивание своего кармана... Животным от чистого сердца помогают волонтеры: подбирают, лечат, кормят,пристраивают. Им огоромное человеческое спасибо и тем людям, которые оказывают посильную материальную помощь... " ..таких людей с гражданской позицией, их не очень-то в нашей области много" - это радует и обнадеживает... что не все у нас в области "Золоторевы"

  • raznos

    raznos
    3 часа назад

    100% заказуха! 100% проплаченный депутат. Все волонтёры и простые граждане идиоты и клеветники, а господин Золотарёв белый и пушистый. Все семейные сбережения вкладывает в благое дело защиты и приюта бездомных собачек. Я сейчас обрыдаюсь от умиления! Все сделано для того, чтобы на фоне "довольного" депутата и его отзывов снова отмывать бабки в золотарёвской живодёрне. "Учтут мнения недовольных горожан". Не учитывать "мнения недовольных горожан", а организовать общественные слушания с привлечением волонтеров, пострадавших от Золотарёва собачников, журналистов, которых он не допускал в "приют". Заставить отчитаться Золотарёва и финансистов, которые туда вливают деньги за каждый рубль. И все это широко осветить в СМИ, желательно независимых от городской власти.

  • raznos

    raznos
    2 часа назад

    А никто не заметил, что депутат и Золотарев очень уж похожи? почти одно лицо.

  • lari

    lari
    2 часа назад

    почему-то задела меня эта новость((( "Сегодня у нас таких людей с гражданской позицией, их не очень-то в нашей области много".

    Дальше не знаю, как сформулировать...но ,ведь у нас в области, кроме этого Золотарева, так много замечательных людей с гражданской позицией... жаль, что депутат этого не заметил(((

  • raznos

    raznos
    2 часа назад

    Воронков Александр Михайлович

    Родился 6 января 1953 года на ст.Ту Шимановского района Амурской области.

    Образование высшее – Благовещенский государственный педагогический институт им.М.И.Калинина (1980, учитель географии и биологии).

    С 1971 по 1974 годы – служба в армии

    С 1975 по 1980 годы – студент БГПИ.

    В 1981 году - мастер-преподаватель СПТУ-13 г.Белогорска.

    С 1981 по 1984 годы – инструктор горкома КПСС г.Белогорска.

    С 1984 по 1987 годы – заведующий отделом райкома КПСС г.Белогорска.

    С 1987 по 2002 годы – предприниматель, глава КФК «Труд» Белогорского района.

    С 2002 по 2007 годы - глава Белогорского района. С 2007 по 2009 годы – глава КФХ.

    С 2009 по 2016 - ???

    С 26 сентября 2016 года – председатель комитета Законодательного Собрания по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии.

    Награжден медалями Правительства РФ «За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи».

    Член ВПП «Единая Россия».

  • Мораль

    Мораль
    2 часа назад

    Мало осталось неравнодушных. Хороший поступок. Искренне рад что остались еще такие люди

  • ММС

    ММС
    2 часа назад

    Классический сюжет. Швондер - председатель домкома выбранный на заседании жилтоварищества приехал к Шарикову Полиграфу Полиграфовичу - начальник подотдела очистки от бродячих животных.

  • не депутат

    не депутат
    2 часа назад

    Я частенько помогаю подобным приютам, и газеты туда возим, и старое тряпье. Ни разу не слышал ни от кого плохого слова про чигиринский приют для собак, а тут как всегда развезли - и все там были, и все всё знают, в общем как обычно. Лучше б помогли, да взяли собачку себе, чем разглагольствовать тут

  • Алекс К

    Алекс К
    2 часа назад

    Радмана знаю,помогает животинам. сами обращались к нему и супруге его.

    больше никаво не знаю

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    не депутат

    Я частенько помогаю подобным приютам, и газеты туда возим, и старое тряпье. Ни разу не слышал ни от кого плохого слова про чигиринский приют для собак, а тут как всегда развезли - и все там были, и все всё знают, в общем как обычно. Лучше б помогли, да взяли собачку себе, чем разглагольствовать тут



    Да наш пострел везде поспел я смотрю.

    И животным помогает он оказывается.

  • Goldy

    Goldy
    1 час назад

    С этого и следовало начинать,что никаких доказательств нет. Ни фото,ни видео, вам лишь бы оклеветать. А ведь за это есть статья!

  • рон

    рон
    1 час назад

    Скандально известный Золотарев.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    у кого то срака горит жирная....а весь деп.корпус тушить будет.

    Черного кобеля моют до бела.

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    21 минута назад

    Журналисты как дети. То кота продажного до 5 лямов распиарили. То бюджет города пилить способствуют непонятным личностям, бюджет считающим "своим карманом"

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