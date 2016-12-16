Производители молока предупредили Минсельхоз о возможном повышении цен

Фото: oreninform.ru

Российские производители молока направили сообщение Минсельхозу РФ о возможном повышении цен на молокопродукты, пишет газета «Коммерсантъ».

Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») в письме к министру сельского хозяйства России Александру Ткачёву попросил изменить решение Россельхознадзора от 20 января этого года, ограничивающее поставки сырого молока из регионов, в которых зарегистрированы болезни крупного рогатого скота.

Ограничения коснулись 25 регионов страны – в частности, Татарстана и Ростовской области, входящих в число лидеров по производству сырого молока в России. Отныне молоко из этих регионов должно перед перевозкой проходить пастеризацию, но у большинства производителей нет необходимого для этого оборудования.

Авторы письма поясняют: производителям сырья грозят значительные убытки или даже закрытие предприятий. Решение Россельхознадзора также вызовет рост цен на молочную продукцию, подчеркнул исполнительный директор «Союзмолока» Артем Белов.

По данным производителей, за прошлый год средняя цена сырого молока выросла с 21,1 до 23,5 рубля за 1 килограмм. Долю сырья в себестоимости молочных продуктов собеседник издания оценивает в 70 %.

В Россельхознадзоре настаивают, что их решение обусловлено «вопросами безопасности». По словам представителя службы Юлии Мелано, ветсертификат, которым сопровождается сырое молоко, содержит только данные о его происхождении, что недостаточно для надлежащего контроля. Письмо «Союзмолока» в ведомстве сочли «пиаром». Мелано подчеркнула, что в Россельхознадзоре не разделяют опасений участников рынка по поводу возможных перебоев в работе молочных заводов и поставках сырья.

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#сельское хозяйство #торговля #цены

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