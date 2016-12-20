У благовещенцев «хотел купить» мебель мошенник

Благовещенка при продаже мебели столкнулась с мошенником. Мужчина по телефону под видом покупателя хотел узнать номер банковской карты продавца и пароль для входа в сервис «Сбербанк онлайн». Эти данные нужны были ему якобы для того, чтобы перевести деньги за мебель.

По словам благовещенки Алины, она и ее молодой человек решили продать мебель. Для этого они 8 февраля вечером разместили объявление о продаже на сайте Avito. Спустя некоторое время на указанный в объявлении номер позвонил якобы покупатель, готовый немедленно выслать грузовик за покупкой.

«Звонок с номера с префиксом 965. Мужчина по телефону говорит, что он из другого города и прямо сейчас пришлет грузчика, чтобы забрать кровать. Попросил номер карты. Я скинула ему номер карты сообщением. Он перезвонил и сказал, что мне сейчас пароль смс-кой должен был прийти, и попросил его продиктовать. Мне пароль пришел, но я, понимая, что что-то не так, специально сказала, что ничего не приходило. Я поняла, что он просто пытается зайти в Сбербанк онлайн. В итоге он сказал – сообщите, когда придет смс, и просто отключился», – рассказала благовещенка Алина Абрамова.

На следующий день молодой человек Алины решили перезвонить «покупателю» со своего телефона, на котором автоматически идет запись всех телефонных разговоров. Парень пояснил, кто он, и сообщил, что пароль по ссм все-таки дошел. После состоялся следующий диалог:

Продавец: «Смс-ка потом дошла минут через 20-30 после разговора с вами, но там сказано, никому пароль этот не сообщать».

Покупатель: «Пароль, который вам пришел и там написано никому не сообщать, этот пароль и есть трафик корпоративного счета Сбербанк онлайн. Его должен знать только отправитель и получатель денежных средств. Посмотрите там новый пароль, я вам отправил, пятизначные цифры. Это для подтверждения перевода».

Продавец: «Этот телефон, на который смс должна прийти, сейчас у меня не под рукой»

Покупатель: «А где этот телефон?»

Продавец: «Он у моей девушки, я с другого звоню».

Покупатель: «А девушка сейчас рядом с вами?»

Продавец: «Она в магазин вышла»

Покупатель: «Вы можете сейчас ей позвонить и узнать, какой пароль пришел?»

После этого молодой человек пообещал, что перезвонит, как узнает пароль, но делать этого на самом деле не стал, окончательно убедившись, что разговаривал с мошенником. А затем парень обратился в полицию и написал заявление.

С подобной ситуацией столкнулась еще одна благовещенка. Правда, до просьбы отправить пароль в ее случае не дошло.

«Я продавала инвалидное кресло. Только я выставила на Avito объявление, минут через 10 буквально мне звонят с номера с префиксом 960. На часах было почти 11 часов вечера. По телефону мужчина рассказывает, что он сейчас находится в другом регионе и хочет купить коляску для своего больного отца. Якобы тот находится в Благовещенске. Смутило то, что он готов был прямо сейчас, поздно вечером, вызвать такси к моему дому, чтобы таксист забрал инвалидное кресло. Он говорил, что очень срочно хочет купить. Сказал, что немедленно переведет мне деньги на карту. Попросил номер карточки. Я сказала, что скину ему смс. И все на этом, он пропал, больше не перезванивал. Не знаю, был ли это мошенник, но выглядело все странно как-то», – рассказала горожанка Екатерина.

Тем временем, по словам заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Благовещенский» Александра Васина, в Благовещенске участились случаи мошенничества с банковскими картами.

Сотрудники полиции призывают жителей города быть более бдительными и не доверять звонкам и сообщениям от незнакомых лиц, даже если по телефону сообщают о том, что родственник или знакомый попал в аварию, в больницу или совершил ДТП, и теперь за него необходимо внести залог, штраф или купить дорогие лекарства. Также нельзя доверять телефонным сообщениям о выигрыше, блокировке банковской карты, о пересчете квартплаты, срочном обмене денег на дому или если неизвестные предлагают приобрести товары и лекарства по низким «льготным» ценам.

По информации мэрии города, за 2016 год на территории Благовещенска и Благовещенского района было зарегистрировано 765 фактов мошенничества, из них зарегистрировано 542 факта хищения денег путем краж с банковских карт и мошенничества через Интернет и через мобильный банк.

В Сбербанке предупредили – если человек не уверен в том, что продавец не является мошенником, лучше не сообщать ему даже номер банковской карты.

«Вообще, если мошенник знает только номер карточки, у него не получится снять деньги с нее. Но вы не можете быть уверенным, что мошенник не раздобудет дополнительные данные из каких-то еще источников, которые позволят ему снять деньги с вашей карты. Поэтому лучше вообще никакие данные незнакомым людям не сообщать. И, конечно, ни в коем случае нельзя никому говорить цифры на обратной стороне банковской карты и логин с паролем от сервиса Сбербанк онлайн», – сказала менеджер пиар и коммуникаций ПАО «Сбербанк» Ирина Тимина.

Просмотров всего: 1291

#происшествия

распечатать