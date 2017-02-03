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10февраля
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К пожару в областной больнице привел загоревшийся принтер

К пожару в областной больнице привел загоревшийся принтер
Фото: 28.mchs.gov.ru

По предварительным данным, пожар в Амурской областной больнице возник из-за загоревшегося принтера, который, в свою очередь, пострадал по причине замыкания электропроводки. Персонал неврологического отделения провел эвакуацию больных, а охранник с помощью огнетушителей пытался сбить пламя.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», ночью в пятницу, 10 февраля, в здании Амурской областной клинической больницы на пятом этаже в кабинете старшей медсестры произошел пожар. До прибытия подразделений МЧС медперсонал эвакуировал 35 человек. В 02:30 возгорание было локализовано, в 02:34 – полностью ликвидировано. В результате пожара закопчены стены, потолок кабинета и коридор на общей площади 30 квадратных метров. При пожаре никто не пострадал.

«Алгоритм действий сотрудников больницы в подобных ситуациях нами отработан, – цитирует пресс-служба областного правительства главного врача АОКБ Ольгу Сапегину. – Поэтому вся дежурная смена действовала строго в соответствии с инструкцией при пожаре. Все вопросы решались оперативно, были четко распределены силы по тушению пожара, обеспечению безопасности людей и эвакуации. Среди пациентов и сотрудников пострадавших нет».

В областном управлении МЧС особо отметили грамотные действия персонала больницы во время возгорания. «Предпринятые первичные меры по тушению пожара позволили не допустить распространение огня за пределы кабинета, – рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Амурской области Сергей Чебыкин. – По факту пожара проводится разбирательство по установлению причины пожара».

Просмотров всего: 1162

#МЧС #пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Victrix

    Victrix
    3 часа назад

    Принтеру объявить взыскание. Персонал наградить.

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    3 часа назад

    А если принтер в нерабочее время выключен из сети, что должно быть произведено в обязательном порядке,

    то как он мог загореться? Выговор старшей медсестре!

  • Тодд

    Тодд
    2 часа назад

    ЛюсиТа

    то как он мог загореться? Выговор старшей медсестре!



    Скорей всего, ст.медсестру, постигнет участь дворника Васи с аэропорта. По указанию сверху, будет уволена.

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    2 часа назад

    Тодд

    По указанию сверху, будет уволена.




    В медицине нехватка кадров

  • Соната

    Соната
    2 часа назад

    ЛюсиТа

    А если принтер в нерабочее время выключен из сети, что должно быть произведено в обязательном порядке,

    то как он мог загореться? Выговор старшей медсестре!



    Вы выключаете принтер/компьютер из сети? Освещение рубильниках?

    Или отключаете их как обычно, первые - с кнопочки, второе - с выключателя?

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