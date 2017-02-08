Над Амуром не дают запускать фонари

Фото: amurvisit.ru

В Благовещенске Институт Конфуция БГПУ хотел предложить 11 февраля жителям и гостям города отметить китайский праздник запуском фонарей в воздух. Но накануне организаторы, ссылаясь на постановление о запрете, отменили мероприятие. Теперь горожанам предлагают «подсластить горечь разочарования».

«Мы объявляли сбор возле ротонды 11 февраля в 19:20. Но согласно постановлению правительства РФ от 17 февраля 2014 г. N 113 "О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации" "Запрещается на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня". Приносим извинения за обманутые ожидания. Будем любоваться фонариками, которые запускают с китайского берега», – обратился к благовещенцам директор института Николай Кухаренко.

Теперь организаторы приглашают всех желающих в Институт Конфуция (главный корпус БГПУ, кабинет 346). «Чтобы как-то подсластить горечь разочарования, там вам подарим воздушные фонарики. Запускайте их самостоятельно за городом в чистом поле, подальше от лесных массивов», – говорит Николай Кухаренко.

Как сообщало Амур.инфо, в канун традиционного китайского Праздника фонарей, 11 февраля, в соседнем Хэйхэ в 20:00 состоится большой фейерверк.

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#Китай

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