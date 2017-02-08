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10февраля
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Сегодня, 16:33 5

Над Амуром не дают запускать фонари

Над Амуром не дают запускать фонари
Фото: amurvisit.ru

В Благовещенске Институт Конфуция БГПУ хотел предложить 11 февраля жителям и гостям города отметить китайский праздник запуском фонарей в воздух. Но накануне организаторы, ссылаясь на постановление о запрете, отменили мероприятие. Теперь горожанам предлагают «подсластить горечь разочарования».

«Мы объявляли сбор возле ротонды 11 февраля в 19:20. Но согласно постановлению правительства РФ от 17 февраля 2014 г. N 113 "О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации" "Запрещается на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня". Приносим извинения за обманутые ожидания. Будем любоваться фонариками, которые запускают с китайского берега», – обратился к благовещенцам директор института Николай Кухаренко.

Теперь организаторы приглашают всех желающих в Институт Конфуция (главный корпус БГПУ, кабинет 346). «Чтобы как-то подсластить горечь разочарования, там вам подарим воздушные фонарики. Запускайте их самостоятельно за городом в чистом поле, подальше от лесных массивов», – говорит Николай Кухаренко.

Как сообщало Амур.инфо, в канун традиционного китайского Праздника фонарей, 11 февраля, в соседнем Хэйхэ в 20:00 состоится большой фейерверк.

Просмотров всего: 1244

#Китай

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Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Vesы

    Vesы
    5 часов назад

    Фонаи???

  • Alex2304

    Alex2304
    5 часов назад

    Главный корпус чего? Вашу ж тещу АИ ну хоть изредка читайте что пишите

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Ветер дует на Китай, в чём проблема-то?

    http://rp5.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5,_%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    1 час назад

    paravis

    Ветер дует на Китай, в чём проблема-то?

    http://rp5.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5,_%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C



    а представь, что какой-то огонёк, прилетевший по ветру из России подожжет что -нибудь в КНР.

  • Tуман

    Tуман
    50 минут назад

    Юрий Щукин

    paravis

    Ветер дует на Китай, в чём проблема-то?

    http://rp5.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5,_%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C



    а представь, что какой-то огонёк, прилетевший по ветру из России подожжет что -нибудь в КНР.



    Да-да-да! В ответ китайцы осуществлят ядерный удар по городам России!

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