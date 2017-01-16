В Британии на 84-году жизни скончался разработчик метода МРТ

Фото: ntv.ru

Всемирно известный физик Питер Мэнсфилд, один из разработчиков метода магнитно-резонансной томографии (МРТ), скончался В Великобритании в возрасте 83 лет. Учёный ушёл из жизни в четверг, 9 февраля, передаёт ТАСС со ссылкой на телерадиокорпорацию BBC.

«Будучи выдающимся учёным и первооткрывателем в своей области, он был также любящим и преданным мужем, отцом и дедом, которого нам будет не хватать», – говорится в заявлении семьи Мэнсфилда.

В 1964 году исследователь стал профессором Ноттингемского университета, где преподавал на протяжении 30 лет. Создание аппарата МРТ Мэнсфилдом и его командой в 1970-е годы стало настоящим прорывом в современной медицине. В 2003 году за изобретение МРТ учёному была присуждена Нобелевская премия в области медицины. Награду он разделил с американским химиком Полом Лотербером.

Первые испытания МРТ Мэнсфилд проводил на себе, несмотря на предупреждения, что это может быть опасно для жизни.

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