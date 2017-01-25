Мошенники устроили массовую рассылку писем от имени судебных приставов

Фото: medialenta.ru

Амурские судебные приставы предупреждают жителей о массовой рассылке писем от мошенников о якобы наличии судебной задолженности, содержащих вредоносный код. При переходе по ссылке, указанной в тексте письма, предлагается загрузить архивный файл, содержащий вирус, который может не распознаваться современными антивирусными средствами.

Скачивая такой архив, человек подвергает компьютер опасности заражения. Если это произойдет, амурское управление ФССП России рекомендует обращаться в правоохранительные органы.

Текст письма от мошенников может выглядеть следующим образом:

«Добрый день,

Федеральная служба судебных приставов РФ извещает вас о необходимости срочного погашения вашего долга до 11.02.2017.

В случае невозврата долга будет произведена процедура ареста и изъятия имущества неплательщика.

Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы сможете найти в постановлении: http://fssprus.ru/documents/2017/02/d2123bdd0c...

С наилучшими пожеланиями,

ФССП России.

Это письмо было сформировано автоматически, отвечать на него не нужно.

По любым вопросам вы можете обращаться по телефону горячей линии 8 800 250 39 32 (звонок бесплатный) либо через личный кабинет на сайте http://fssprus.ru.»

Просмотров всего: 986

#закон #происшествия

распечатать