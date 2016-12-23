«Лыжня–2017», выставка свадебных товаров и любительское ралли: выходные в Благовещенске

В эти выходные в Благовещенске пройдет несколько спортивных мероприятий. Самое массовое из них – это «Лыжня–2017». Также в городе состоятся соревнования по бильярду, дартсу, любительское ралли, конно-лыжные забеги. Кроме того, в ТРЦ «Острова» организуют выставку свадебных товаров и услуг и мастер-класс по современным уличным танцам.

Суббота, 11 февраля

В 10:00 в бильярдном клубе «Абриколь» пройдут соревнования по бильярду «Турнир сеньоров». Особенность этого турнира заключается в том, что в нем примут участие люди старше 50 лет. Всего в мероприятии поучаствует около 20 человек.

На озере Монументском в районе села Верхнеблаговещенское состоится 2 этап городского чемпионата по любительскому ралли.

Кроме того, 11 февраля пройдет традиционная лыжная гонка «Лыжня–2017». В рамках мероприятия состоятся забеги на лыжах. На территории проведения мероприятия для детей организуют игровые площадки. А еще участники и зрители забега смогут покататься на катке, взяв с собой коньки. На месте проведения «Лыжни» установят теплые палатки, будет и горячее питание: все желающие смогут попробовать кашу с полевой кухни и согреться горячим чаем с пирожками. Регистрация участников с 09:00 до 11:30. Начало в 11:45.

В 16:00 Grand Arena Ostrova соберёт известных мастеров города по современным уличным танцам Open Dance Class. Большой мастер-класс пройдет по нескольким направлениям: hip-hop, dance-hall, jazzfunk, reggaeton, popping.

Амурская областная библиотека приглашает в 15:00 на творческую встречу, посвящённую юбилею Николая Дегтярёва. В 14:00 здесь же будет работать клуб рукодельниц «Ручная работа».

В театре кукол в 11:00 покажут спектакль «Секрет». Театр драмы в 18:00 представит комедию в двух действиях «Женский монастырь».

ТРЦ «Мега» в 16:00 проведет бесплатную детскую образовательную программу «Знакомство с Южным полюсом».

В канун традиционного китайского Праздника фонарей в соседнем Хэйхэ в 20:00 состоится большой фейерверк. Благовещенцы смогут увидеть его с центральной площади города. Фейерверк продлится около часа. А в Институте Конфуция в честь Праздника фонарей в 19:20 всем гостям подарят воздушные фонарики.

Воскресенье, 12 февраля

В 14:00 на Асташинских озерах в районе железнодорожного переезда состоится конно-лыжный забег. Его организует федерация конного спорта Амурской области. Участники соревнований – спортсмены конноспортивных клубов «Аллюр», «Адмирал» и «Центавр» и частные коневладельцы. Всего заявлено 20 участников и 12 лошадей. Зрители, которые прихватят с собой лыжи, смогут не только посмотреть соревнования, но и попробовать себя в качестве транспортируемого лыжника.

В Амурской областной филармонии в 11:00 состоится выпускной концерт театра танца «Дефи» «Сочинение на тему...».

В 18:30 – «Музыкальная встреча» с Алексеем Набиулиным.

Театр кукол приглашает в 11:00 на спектакль «Бука». В театре драмы покажут два спектакля: в 11:00 – «Новогодние чудеса, или Баба-яга против», в 18:00 – «Диоген».

Амурская областная детская библиотека в 12:30 приглашает ребят от 5 до 9 лет в музей занимательных наук «ЭкспериментУМ» на научное шоу «ШароБум». В 14:00 здесь же для детей и взрослых пройдет мастер-класс по изготовлению обережной куклы добрых вестей «Колокольчик». Считается, что она приносит в дом радость, хорошее настроение и гармонию. В 14:30 здесь пройдет познавательный час «Ку-ка-ре-ку по-китайски». В программе: традиции празднования Нового года в Китае, китайская каллиграфия, игровая программа, мастер-класс по росписи по дереву.

Суббота и воскресенье, 11 и 12 февраля

11 и 12 февраля в клубе «Пирамида» пройдет чемпионат города Благовещенска по дартсу. В мероприятии примет участие около 20 человек.

В спорткомплексе «Юность» пройдет чемпионат России по гандболу первая лига ДФО, в котором примут участие 6 команд из Благовещенска, Владивостока, Уссурийска, а также спортсмены из Ивановского района. 11 и 12 февраля игры пройдут с 09:00 до 15:00. Парад открытия соревнований состоится 10 февраля в 17:45.

В «Старом городе» в ТРЦ «Острова» оба выходных дня будет проходить ярмарка свадебных товаров и услуг Wedding Market. Время ее работы - с 12:00 до 20:00. На выставке соберутся организаторы свадеб, ведущие, декораторы, фотографы, видеографы, сотрудники салонов красоты, флористы.

Любители провести свободное время за просмотром фильмов могут сходить в кинотеатры на следующие ленты: «Лего-фильм: Бэтмен», «На пятьдесят оттенков темнее», «Притяжение», «Джон Уик–2», «Мульт в кино. Выпуск № 46», «Балерина», «Звонки», «Огни большой деревни», «Отпетые напарники», «Космос между нами», «Обитель зла–6: последняя глава», «Три икса: Мировое господство», «2+1», «Пазманский дьявол», «Голос монстра».

С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».

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