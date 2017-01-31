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10февраля
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Сегодня, 14:43 30

Пять школ Благовещенска вошли в список лучших среди 23 тысяч учебных заведений России

Пять школ Благовещенска вошли в список лучших среди 23 тысяч учебных заведений России

Пять благовещенских школ – № 5, № 6, № 11, № 15 и № 16 – вошли в число победителей всероссийской выставки образовательных учреждений. Всего в ней приняли участие 23 562 образовательных учреждения. В список лауреатов-победителей вошли 783 из них.

Всероссийская выставка образовательных учреждений – одно из центральных выставочных мероприятий системы образования России, прекрасная возможность познакомиться с системой образования РФ во всех деталях: от школы до университета, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска. На электронных стендах выставки школы города достойно представили свои визитные карточки, свою историю, достижения, основные показатели, новаторские идеи, авторские методики и передовые технологии, реализуемые на сегодняшний день.

Просмотров всего: 2033

#конкурсы #школа

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Комментарии
Показать все (30) Обсудить на форуме
  • Vesы

    Vesы
    7 часов назад

    Даже 15 школа в списке? Неожиданно....неужели 15 школа стала показательной школой....

  • ay

    ay
    7 часов назад

    Каждая 30-ая школа из списка в более чем 23 с половиной тыщи? Как-то не впечатляет.

  • SOA

    SOA
    7 часов назад

    Vesы,чему вы так удивляетесь? Если школа находится не в самом лучшем районе,то и лучшей быть не может!?

  • SOS02

    SOS02
    7 часов назад

    В том году в этом списке было всего 2 Благовещенские школы. Уже пять. Хочется лишь поблагодарить грамотных директоров

  • Vesы

    Vesы
    6 часов назад

    Почему удивляюсь, потому-что довелось в этой школе учиться старшему ребенку, я молила Бога чтобы она скорее закончила ее, с 9 класса забрала, сам контингент учащихся, цыгане, узбеки, очень много детей не с благополучных семей, у меня еще 2 детей школьников, но мы обошли 15 школу стороной!

  • neverstop

    neverstop
    3 часа назад

    VesыПочему удивляюсь, потому-что довелось в этой школе учиться старшему ребенку, я молила Бога чтобы она скорее закончила ее, с 9 класса забрала, сам контингент учащихся, цыгане, узбеки, очень много детей не с благополучных семей, у меня еще 2 детей школьников, но мы обошли 15 школу стороной!


    Сейчас учимся в школе 15, пока все устраивает учитель хорошая, контингент в нашем классе, тоже хороший, бичей и алкашей нет, а узбеки и цыгане не люди? Им учиться не надо? Странный вы человек.

  • Соната

    Соната
    3 часа назад

    А что в новости не написали про размер оргвзноса за участие в выставке? Если я не ошибаюсь 10 тыс с учреждения

  • Соната

    Соната
    3 часа назад

    Нет в новости ссылки на сайт....

  • Соната

    Соната
    3 часа назад

    Ошиблась. Всего 6 тыс с учрежденпия

    http://xn--80aaafbbryjke4bzamdacdt2p6c.xn--p1ai/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/index.php

  • Алекс К

    Алекс К
    2 часа назад

    5 школа совсем не айс. Старшая учится в 5 школе. не глупый ребенок, учителя не очень. жутко боится некоторых учителей,от их манеры преподавать. программа- аховая,учебники- читаю сам и не понимаю о чем речь

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    Соната

    Ошиблась. Всего 6 тыс с учрежденпия



    Не фига! Это че организаторы более 130 млн с конкурса нагребли? Нехило так.

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    1 час назад

    6 лицей очень поднялся в последние годы. Конечно есть и административный ресурс, и мода на военизированные классы - МЧС, кадеты от ДВВКУ,и т.п. Но и есть реальный прорыв в качестве образования. Учится там ребёнок, в обычном классе. Постоянные конкурсы, соревнования, семинары,участия в разных мероприятиях городского, областоного и др. масштабов. И не только военной, но интеллектуальной деятельности. Многие педагоги сильные. Русский язык в частности (Бянкина Е.Е.), физика и другие важные предметы, но математика слабовата - не хватает сильных педагогов (поэтому дополнительно репетитор). Директор хороший администратор, но не однозначно по другим вопросам. Будем поступать в какой-нибудь федеральный ВУЗ, и есть реальные шансы. В образовании детей должны быть заинтересованы родители. Школа даёт базу,помогает тем,кто заинтересован.

  • Соната

    Соната
    1 час назад

    Здравомыслящая

    6 лицей очень поднялся в последние годы. Конечно есть и административный ресурс, и мода на военизированные классы - МЧС, кадеты от ДВВКУ,и т.п. Но и есть реальный прорыв в качестве образования. Учится там ребёнок, в обычном классе. Постоянные конкурсы, соревнования, семинары,участия в разных мероприятиях городского, областоного и др. масштабов. И не только военной, но интеллектуальной деятельности. Многие педагоги сильные. Русский язык в частности (Бянкина Е.Е.), физика и другие важные предметы, но математика слабовата - не хватает сильных педагогов (поэтому дополнительно репетитор). Директор хороший администратор, но не однозначно по другим вопросам. Будем поступать в какой-нибудь федеральный ВУЗ, и есть реальные шансы. В образовании детей должны быть заинтересованы родители. Школа даёт базу,помогает тем,кто заинтересован.



    Школа учит. А не помогает. Ну должно быть так, не?

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    1 час назад

    Учит по предметам. А если нет заинтересованности в знаниях, насильно не научишь. Если родители после работы в "телеках, компах и телефонах сидят", кто создаст доминанту образования, а не пустого времяпрепровождения? Это вообще кому надо? Школе или ученику?

  • Бумеранг

    Бумеранг
    1 час назад

    Соната

    Здравомыслящая

    6 лицей очень поднялся в последние годы. Конечно есть и административный ресурс, и мода на военизированные классы - МЧС, кадеты от ДВВКУ,и т.п. Но и есть реальный прорыв в качестве образования. Учится там ребёнок, в обычном классе. Постоянные конкурсы, соревнования, семинары,участия в разных мероприятиях городского, областоного и др. масштабов. И не только военной, но интеллектуальной деятельности. Многие педагоги сильные. Русский язык в частности (Бянкина Е.Е.), физика и другие важные предметы, но математика слабовата - не хватает сильных педагогов (поэтому дополнительно репетитор). Директор хороший администратор, но не однозначно по другим вопросам. Будем поступать в какой-нибудь федеральный ВУЗ, и есть реальные шансы. В образовании детей должны быть заинтересованы родители. Школа даёт базу,помогает тем,кто заинтересован.



    Школа учит. А не помогает. Ну должно быть так, не?



    ТЕМ, КТО ЗАИНТЕРЕСОВАН - ключевая фраза. Ибо если нет заинтересованности со стороны детей и родителей, даже самая золотая школа вряд ли чему-то научит.

  • Slonik

    Slonik
    1 час назад

    То чувство когда учился в 11 школе :) Правда в мед.классе и в итоге стал пилотом

  • Соната

    Соната
    1 час назад

    Бумеранг

    Соната

    Здравомыслящая

    6 лицей очень поднялся в последние годы. Конечно есть и административный ресурс, и мода на военизированные классы - МЧС, кадеты от ДВВКУ,и т.п. Но и есть реальный прорыв в качестве образования. Учится там ребёнок, в обычном классе. Постоянные конкурсы, соревнования, семинары,участия в разных мероприятиях городского, областоного и др. масштабов. И не только военной, но интеллектуальной деятельности. Многие педагоги сильные. Русский язык в частности (Бянкина Е.Е.), физика и другие важные предметы, но математика слабовата - не хватает сильных педагогов (поэтому дополнительно репетитор). Директор хороший администратор, но не однозначно по другим вопросам. Будем поступать в какой-нибудь федеральный ВУЗ, и есть реальные шансы. В образовании детей должны быть заинтересованы родители. Школа даёт базу,помогает тем,кто заинтересован.



    Школа учит. А не помогает. Ну должно быть так, не?



    ТЕМ, КТО ЗАИНТЕРЕСОВАН - ключевая фраза. Ибо если нет заинтересованности со стороны детей и родителей, даже самая золотая школа вряд ли чему-то научит.



    Школа дает базу всем. А тем, кто заинтересован - больше (через элективы, дополнительные занятия, ИГЗ). Так? Я соглашаюсь

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    1 час назад

    Если идти в ПТУ (сейчас колледж), то можно в школе на слабую тройку учится, и то во многих хороших, серьёзных учр.средн.образования сейчас довольно высокие требования к базисному уровню образования. А если вы ждёте, что "кто-то чему-то" вас научит, без усилий с вашей стороны, то пожалуйста - дворники, чернорабочие, санитарки, и пр.всегда нужны.

  • krasnova

    krasnova
    1 час назад

    Где же наши гимназии?

  • Соната

    Соната
    1 час назад

    Здравомыслящая

    Если идти в ПТУ (сейчас колледж), то можно в школе на слабую тройку учится, и то во многих хороших, серьёзных учр.средн.образования сейчас довольно высокие требования к базисному уровню образования. А если вы ждёте, что "кто-то чему-то" вас научит, без усилий с вашей стороны, то пожалуйста - дворники, чернорабочие, санитарки, и пр.всегда нужны.



    Я ничего не жду, я уже школу закончила. А Вы в гонке - в последний год получить много? Детей школа учит с начала самого, дает знания (базу), которой хватит в ВУЗ. Другое дело, когда дети с начала не учатся. а потом вспоминают - поступать надо). Еще раз - здесь про платный конкурс образовательных организаций, ага?

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    1 час назад

    Вообще хорошее общество облагораживает. Если вокруг умные, или хотя бы неглупые, целеустремлённые люди (даже если они дети) это подталкивает, стимулирует, к лучшему, к каким-то усилиям.

  • Соната

    Соната
    1 час назад

    Здравомыслящая

    Вообще хорошее общество облагораживает. Если вокруг умные, или хотя бы неглупые, целеустремлённые люди (даже если они дети) это подталкивает, стимулирует, к лучшему, к каким-то усилиям.



    Согласна. Это касается не только школы.

    А когда школа из своего бюджета 6 тыс отрывает от учебного процесса для пиара - это лишнее. Не в пользу школы

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    1 час назад

    Мы не в гонке. С начальных классов хорошие знания (подтвержденные не только оценками, но и конкурсами, олимпиадами). Репетитор по математике только из-за недостаточности часов в школе. С дитём заново прошла программу средней школы. Не то чтобы контролировала и проверяла каждый день, но если вдруг задаст вопрос- я должна быть "в теме". Претендуем на бесплатное высшее образование. Просмотрели требования с хороших федер.вузов - вполне реально. Всегда разговаривали в семье о необходимости хорошо, старательно учится, о жизненных приоритетах

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    1 час назад

    Здравомыслящая

    Всегда разговаривали в семье о необходимости хорошо, старательно учится, о жизненных приоритетах



    А вот с -тся и -ться проблема, однако

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    1 час назад

    Кроме "пиара" есть еще "представление", "презентация". Элементарно на "визитку" деньги нужны, или с рисованным плакатом выходить?

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    1 час назад

    Мы не в гонке. С начальных классов хорошие знания (подтвержденные не только оценками, но и конкурсами, олимпиадами). Репетитор по математике только из-за недостаточности часов в школе. С дитём заново прошла программу средней школы. Не то чтобы контролировала и проверяла каждый день, но если вдруг задаст вопрос- я должна быть "в теме". Претендуем на бесплатное высшее образование. Просмотрели требования с хороших федер.вузов - вполне реально. Всегда разговаривали в семье о необходимости хорошо, старательно учится, о жизненных приоритетах

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    1 час назад

    Мы не в гонке. С начальных классов хорошие знания (подтвержденные не только оценками, но и конкурсами, олимпиадами). Репетитор по математике только из-за недостаточности часов в школе. С дитём заново прошла программу средней школы. Не то чтобы контролировала и проверяла каждый день, но если вдруг задаст вопрос- я должна быть "в теме". Претендуем на бесплатное высшее образование. Просмотрели требования с хороших федер.вузов - вполне реально. Всегда разговаривали в семье о необходимости хорошо, старательно учится, о жизненных приоритетах

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    1 час назад

    Если в голове мозги, а не солома, и есть желание, то всё получится! У всех

  • Соната

    Соната
    58 минут назад

    Про тся и ться прочитайте оекомендации людей

    А так... любая школа нашла деньги - и вот! презентована на левом сайте) Новость об этом

  • Бумеранг

    Бумеранг
    43 минуты назад

    Соната

    Бумеранг

    Соната

    Здравомыслящая

    6 лицей очень поднялся в последние годы. Конечно есть и административный ресурс, и мода на военизированные классы - МЧС, кадеты от ДВВКУ,и т.п. Но и есть реальный прорыв в качестве образования. Учится там ребёнок, в обычном классе. Постоянные конкурсы, соревнования, семинары,участия в разных мероприятиях городского, областоного и др. масштабов. И не только военной, но интеллектуальной деятельности. Многие педагоги сильные. Русский язык в частности (Бянкина Е.Е.), физика и другие важные предметы, но математика слабовата - не хватает сильных педагогов (поэтому дополнительно репетитор). Директор хороший администратор, но не однозначно по другим вопросам. Будем поступать в какой-нибудь федеральный ВУЗ, и есть реальные шансы. В образовании детей должны быть заинтересованы родители. Школа даёт базу,помогает тем,кто заинтересован.



    Школа учит. А не помогает. Ну должно быть так, не?



    ТЕМ, КТО ЗАИНТЕРЕСОВАН - ключевая фраза. Ибо если нет заинтересованности со стороны детей и родителей, даже самая золотая школа вряд ли чему-то научит.



    Школа дает базу всем. А тем, кто заинтересован - больше (через элективы, дополнительные занятия, ИГЗ). Так? Я соглашаюсь



    Скорее так: школа дает знания всем, а берут их преимущественно заинтересованные.

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