Пять школ Благовещенска вошли в список лучших среди 23 тысяч учебных заведений России

Пять благовещенских школ – № 5, № 6, № 11, № 15 и № 16 – вошли в число победителей всероссийской выставки образовательных учреждений. Всего в ней приняли участие 23 562 образовательных учреждения. В список лауреатов-победителей вошли 783 из них.

Всероссийская выставка образовательных учреждений – одно из центральных выставочных мероприятий системы образования России, прекрасная возможность познакомиться с системой образования РФ во всех деталях: от школы до университета, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска. На электронных стендах выставки школы города достойно представили свои визитные карточки, свою историю, достижения, основные показатели, новаторские идеи, авторские методики и передовые технологии, реализуемые на сегодняшний день.

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