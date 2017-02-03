В школе на Камчатке работал человек, отбывший срок за убийство

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На Камчатке в одном из сёл сторожем в школе работал человек, ранее судимый за убийство. Как выяснилось при подробном разбирательстве, в Карагинском районе, где произошел инцидент, при трудоустройстве не особо обращают внимание на справки о судимости. Об этом, со ссылкой на краевую прокуратуру, сообщает ИА «Кам 24».

По данным ведомства, в конце 2016 года в надзорный орган Карагинского района поступило сообщение о том, что в одной из сельских школ работает человек, имеющий судимость.

«В ходе проверки выяснилось, что у сторожа есть погашенная судимость за совершение тяжкого преступления – убийства. При трудоустройстве руководство школы не потребовало с него справку об отсутствии судимости, несмотря на то, что изменения, внесённые в Трудовой кодекс РФ, действуют с января 2015 года. Сам работник также не предоставлял сведения о своей судимости», – рассказали в прокуратуре.

В итоге работник с тёмным прошлым был уволен лишь по представлению прокуратуры. Вслед за указанным образовательным учреждением были проверены другие школы района. В итоге выяснилось, что в трёх детских садах без справок об отсутствии судимости работали девять сотрудников, в том числе пять педагогов и четверо обслуживающих работников. В настоящее время прокуратура выясняет, нет ли у них ограничений на работу с детьми.

Примечательно, что скандал 2013 года ничему не научил камчатские власти. Тогда руководство краевой детской больницы в Петропавловске взяло на работу дворником мужчину, прошлое которого проверять не стали. Через некоторое время он совершил против восьмилетней пациентки насильственные действия сексуального характера. Лишь после этого выяснилось, что дворник ранее трижды судим за сексуальные домогательства к детям. В четвёртый раз суд приговорил насильника к девяти годам лишения свободы.

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#Дальний Восток #криминал #происшествия #школа

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