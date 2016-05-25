Благовещенский суд отказал Антону Тарану в прекращении уголовного дела

В пятницу, 10 февраля, в Благовещенском городском суде состоялось очередное заседание по делу известного в городе предпринимателя Антона Тарана. Как сообщало Амур.инфо, на первом заседании 6 февраля Антон Таран выступил с ходатайством о прекращении уголовного дела, попросил назначить ему судебный штраф. Сегодня суд ему в этом отказал.

На судебное заседание Антон Таран пришел один. Поздоровался с журналистами и сразу направился к своим адвокатам. Интересы предпринимателя представляют два защитника. Судья не ограничил пребывание журналистов в зале.

В начале заседания гособвинитель попросила судью отказать в ходатайстве Антона Тарана о прекращении уголовного дела. По мнению прокуратуры, подсудимый вину не признал и не раскаялся.

«В случае, предусмотренном статьей 76.2 УК РФ, суд вправе прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого в совершении преступления средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причинённый вред и назначить лицу судебный штраф. Таким образом, по смыслу уголовного закона подразумевается совершение каких-либо активных действий, направленных на заглаживание вреда со стороны лица, совершившего преступление.

Из материалов уголовного дела следует, что Таран не признал совершение преступления, предъявленного ему, соответственно, не раскаялся. Каких-либо мер, которые бы свидетельствовали о степени снижения его общественной опасности, не предпринял. Таким образом, сторона обвинения полагает, что совершение впервые преступления небольшой тяжести в данном случае не является основанием для прекращения уголовного дела», – выступила гособвинитель.

Суд взял перерыв на 10 минут. В это время подсудимый заметно нервничал.

Через 10 минут судья огласил свое решение. Ходатайство Тарана оставили без удовлетворения.

«Прекращение уголовного дела в связи с назначением штрафа является правом, а не обязанностью суда. И суд принимает такое решение с учётом всех обстоятельств. Приведённые защитой доводы, что Таран ранее к уголовной ответственности не привлекался и впервые привлекается к совершению преступления небольшой тяжести, не являются основаниями для освобождения от уголовной ответственности с назначением штрафа. При таких обстоятельствах суд считает невозможным прекратить уголовное дело в отношении Тарана», – сообщил судья.

Адвокаты попросили дать ещё время для подготовки информации. «Мы поговорили с подзащитным. Возникла такая необходимость, как попросить у вас предоставить нам время для ознакомления с материалами уголовного дела и окончательного определения позиции подзащитного по порядку рассмотрения данного дела либо в особом, либо в общем порядке», – заявил один из адвокатов.

Таран просьбу поддержал. У представителя прокуратуры возражений не было. 13 февраля с утра защитникам в суде дадут возможность ознакомления с материалами уголовного дела. По существу рассмотрение пройдёт 14 февраля.

После заседания Антон Таран не против был пообщаться с журналистами, но адвокаты запретили ему это делать. На первый же вопрос СМИ адвокат сказала: «Без комментариев».

В мае 2016 года Антон Таран попался на подкупе. Предварительно, за три миллиона рублей предприниматель хотел выкупить долги своих предприятий. В момент передачи денег его задержали. В ноябре в его отношении возбудили ещё одно уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование по нему ещё идёт.

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