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10февраля
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Сегодня, 14:20 19

Благовещенский суд отказал Антону Тарану в прекращении уголовного дела

Благовещенский суд отказал Антону Тарану в прекращении уголовного дела

В пятницу, 10 февраля, в Благовещенском городском суде состоялось очередное заседание по делу известного в городе предпринимателя Антона Тарана. Как сообщало Амур.инфо, на первом заседании 6 февраля Антон Таран выступил с ходатайством о прекращении уголовного дела, попросил назначить ему судебный штраф. Сегодня суд ему в этом отказал.

На судебное заседание Антон Таран пришел один. Поздоровался с журналистами и сразу направился к своим адвокатам. Интересы предпринимателя представляют два защитника. Судья не ограничил пребывание журналистов в зале.

В начале заседания гособвинитель попросила судью отказать в ходатайстве Антона Тарана о прекращении уголовного дела. По мнению прокуратуры, подсудимый вину не признал и не раскаялся.

«В случае, предусмотренном статьей 76.2 УК РФ, суд вправе прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого в совершении преступления средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причинённый вред и назначить лицу судебный штраф. Таким образом, по смыслу уголовного закона подразумевается совершение каких-либо активных действий, направленных на заглаживание вреда со стороны лица, совершившего преступление.

Из материалов уголовного дела следует, что Таран не признал совершение преступления, предъявленного ему, соответственно, не раскаялся. Каких-либо мер, которые бы свидетельствовали о степени снижения его общественной опасности, не предпринял. Таким образом, сторона обвинения полагает, что совершение впервые преступления небольшой тяжести в данном случае не является основанием для прекращения уголовного дела», – выступила гособвинитель.

Суд взял перерыв на 10 минут. В это время подсудимый заметно нервничал.

Через 10 минут судья огласил свое решение. Ходатайство Тарана оставили без удовлетворения.

«Прекращение уголовного дела в связи с назначением штрафа является правом, а не обязанностью суда. И суд принимает такое решение с учётом всех обстоятельств. Приведённые защитой доводы, что Таран ранее к уголовной ответственности не привлекался и впервые привлекается к совершению преступления небольшой тяжести, не являются основаниями для освобождения от уголовной ответственности с назначением штрафа. При таких обстоятельствах суд считает невозможным прекратить уголовное дело в отношении Тарана», – сообщил судья.

Адвокаты попросили дать ещё время для подготовки информации. «Мы поговорили с подзащитным. Возникла такая необходимость, как попросить у вас предоставить нам время для ознакомления с материалами уголовного дела и окончательного определения позиции подзащитного по порядку рассмотрения данного дела либо в особом, либо в общем порядке», – заявил один из адвокатов.

Таран просьбу поддержал. У представителя прокуратуры возражений не было. 13 февраля с утра защитникам в суде дадут возможность ознакомления с материалами уголовного дела. По существу рассмотрение пройдёт 14 февраля.

После заседания Антон Таран не против был пообщаться с журналистами, но адвокаты запретили ему это делать. На первый же вопрос СМИ адвокат сказала: «Без комментариев».

В мае 2016 года Антон Таран попался на подкупе. Предварительно, за три миллиона рублей предприниматель хотел выкупить долги своих предприятий. В момент передачи денег его задержали. В ноябре в его отношении возбудили ещё одно уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование по нему ещё идёт.

Просмотров всего: 3066

#суды #криминал

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • Старший в классе

    Старший в классе
    8 часов назад

    Решил откупится на деньги кинутых людей

  • Уголёк

    Уголёк
    7 часов назад

    на что он вообще надеялся, уголовник?!

  • Одисей

    Одисей
    6 часов назад

    плохо выглядит Антоша однако

  • SOS02

    SOS02
    6 часов назад

    Актриса без оскара местного масштаба. Пол города опустил и личико строит невинное

  • Акционер2016

    Акционер2016
    6 часов назад

    Как его перекосило та

    Такую пелюлю получил

  • Crazy-9999

    Crazy-9999
    6 часов назад

    «В случае, предусмотренном статьей 76.2 УК РФ, суд вправе прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого в совершении преступления средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причинённый вред и назначить лицу судебный штраф. Таким образом, по смыслу уголовного закона подразумевается совершение каких-либо активных действий, направленных на заглаживание вреда со стороны лица, совершившего преступление.............Я ЧЕГО ТО НЕ ПОНЯЛ- ЭТО ПОЛУЧАЕТСЯ АДВОКАТЫ ЛОШАРЫ АНТОШКЕ НЕ ПОДСКАЗАЛИ КАК СГЛАДИТЬ ВИНУ!!!!!!!!!!!! ТАК ПРОСТО МОЖНО БЫЛО СЕГОДНЯ УГОЛОВКУ ЗАКРЫТЬ!!!!!!!!!

  • Tуман

    Tуман
    6 часов назад

    Отпустят.

  • marcepan

    marcepan
    6 часов назад

    За преступления небольшой тяжести, совершенные впервые, не могут назначить наказание в виде лишения свободы. В том числе, условно. Таран же считается ранее не судимым. Так что, чего бояться?

  • SOS02

    SOS02
    6 часов назад

    Почему это не могут? Могут, еще как. Если бы следствие покопалось там бы и на особо тяжкое потянуло. Да что я рассказываю, уже всё расписали. Остап Таран

    http://smirnova0887.blogspot.ru/2017/02/blog-post.html?m=1

  • Просто Дима

    Просто Дима
    5 часов назад

    Посадить, нельзя помиловать

  • mikey007

    mikey007
    5 часов назад



    При таких обстоятельствах суд считает невозможным прекратить уголовное дело



    Ну да, знаем эти обстоятельства.

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    4 часа назад

    Марцепан прав. По такой статье только условно могут дать

  • Мистер Ы

    Мистер Ы
    4 часа назад

    Адвокатша очень сильная)))))

  • true_rus

    true_rus
    4 часа назад

    Изъять все имущество у его матери и "сожителей" потом судить, зачем просто закрывать..

  • проходил мимо

    проходил мимо
    3 часа назад

    marcepanЗа преступления небольшой тяжести, совершенные впервые, не могут назначить наказание в виде лишения свободы. В том числе, условно. Таран же считается ранее не судимым. Так что, чего бояться?


    взоржал в голосину аки конь

  • Uran239

    Uran239
    2 часа назад

    конфискация и 10 лет строгача.

  • Гагусик

    Гагусик
    2 часа назад

    Г.Тоболина отличный адвокат по гражданским делам!

  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    mikey007



    При таких обстоятельствах суд считает невозможным прекратить уголовное дело



    Ну да, знаем эти обстоятельства.



    Нелли, ну ведь не правы вы! Нет желания выставлять все на общее обозрение, отправил вам письмо через почту.

    Почитаете, подумаете, и поймёте как сильно заблуждаетесь.

    Ведь ваша жизненная история ОХ......как не проста...

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    Старший в классе

    mikey007



    При таких обстоятельствах суд считает невозможным прекратить уголовное дело



    Ну да, знаем эти обстоятельства.



    Нелли, ну ведь не правы вы! Нет желания выставлять все на общее обозрение, отправил вам письмо через почту.

    Почитаете, подумаете, и поймёте как сильно заблуждаетесь.

    Ведь ваша жизненная история ОХ......как не проста...



    Шо?

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