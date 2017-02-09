«МегаФон» представляет топ-5 кулинарных приложений

Сегодня смартфон из средства связи превратился в настоящего помощника, экономя наше время и деньги. Любители домашней готовки стали активно использовать гаджеты у себя на кухне, что вполне понятно, ведь любой рецепт можно найти в Интернете, а кулинарные приложения вырываются на верхушку рейтингов наряду с социальными сетями, фоторедакторами, играми и продолжают набирать популярность.

Эксперты «МегаФона» выделили лучшие мобильные приложения для смартфонов и планшетов, которые изменят кулинарную жизнь и помогут приготовить новые и вкусные блюда. Оригинальным подарком любимому человеку к 23 февраля или 8 марта может стать экзотическое блюдо, приготовленное самостоятельно.

«MegaFon.TV» Приложение, которое позволит смотреть специальные программы по кулинарии, которые демонстрируются по самым популярным ТВ каналам. Более того мастер-классы по приготовлению различных блюд можно смотреть в любое свободное время. Стоит лишь выбрать передачу с любимым ведущим, посмотреть расписание кулинарного меню, приготовить необходимые продукты и начать готовить под руководством известного шеф-повара.

Рецепты Юлии Высоцкой. Наибольшую известность Юлии Высоцкой принесло воскресное телешоу «Едим дома». Не так давно она выпустила и мобильное приложение, которое по праву может считаться универсальной поваренной книгой в вашем телефоне. Приложение содержит в себе пошаговые инструкции, красочные фотографии и подробные видеоуроки к 1 500 рецептам.

Рецепты Белоники. Если кулинарией вы увлекаетесь давно, то наверняка слышали о Белонике, и не раз. Популярный блогер, автор кулинарных бестселлеров «Рецептыши» и «Диетыши», мама троих детей уже обзавелась тысячами поклонников и поклонниц, которых она вдохновляет на гастрономические подвиги. Рецепты Белоника заимствует у мишленовских поваров, сама готовит и пошагово фотографирует свои кулинарные шедевры.

Рецепты «Готовят все!» Приложение содержит больше 2 тысяч кулинарных рецептов, которые были тщательно отобраны для любителей кулинарных изысков из больше чем 40 профессиональных кулинарных книг. Все рецепты разделены на категории и сопровождены пошаговой инструкцией. Есть отдельные категории блюд. Например, завтраки на скорую руку или блюда за 20 минут. Все рецепты опробованы в процессе подготовки приложения.

Приложение «Кофеман». Особенно это приложение понравится тем, кто не может начать день без чашечки ароматного кофе. Оно предлагает подборку лучших рецептов приготовления кофе и кофейных коктейлей. С его помощью вы сможете разнообразить привычный напиток и приятно удивить друзей. Среди рецептов есть различные вариации классического кофе, охлаждающих кофейных коктейлей и самые экзотические сочетания. Создатели приложения обещают, что даже самые требовательные кофеманы найдут рецепт по душе.

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