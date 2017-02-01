Главным героем шестой части «Ёлок» станет юный хабаровчанин

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После успешного проката новогодней комедии «Ёлки 5», которая сумела собрать около 780 миллионов рублей, продюсер Тимур Бекмамбетов принял решение о продлении франшизы. Он приступил к разработке шестой части популярной серии. Предварительно известно, что главным героем шестых «Ёлок» станет юный хабаровчанин, сообщает DVHab.ru.

По данным издания, будущий проект будет носить название «Новые ёлки», режиссёрскую группу возглавит Жора Крыжовников («Самый лучший день», «Горько!»), а среди основных исполнителей вновь окажутся Иван Ургант и Сергей Светлаков.

Ключевым персонажем новой истории, которая традиционно будет разбита на ряд новелл, станет юный житель Хабаровска, накануне Нового года сбежавший в Москву в поисках мамы. Помогать ему в этом будут жители всей страны.

Прокат «Новых ёлок» намечен на конец декабря 2017 года.

Для Жоры Крыжовникова и Тимура Бекмамбетова эта работа станет уже четвёртым совместным творением после двух частей «Горько!» и «Самого лучшего дня».

Первая часть киноальманаха «Ёлки» вышла в прокат 16 декабря 2010 года. Фильм состоит из снятых шестью режиссёрами 8 новелл, связанных между собой и происходящих 31 декабря в 11 российских городах.

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#Дальний Восток #кино

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