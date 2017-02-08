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Немного снега и сильный ветер: прогноз погоды в Амурской области на 11 февраля

Немного снега и сильный ветер: прогноз погоды в Амурской области на 11 февраля

В Амурской области 11 февраля ожидается переменная облачность. Местами по востоку пройдет слабый снег. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, местами его порывы достигнут 13 метров в секунду.

Температура ночью опустится до минус 14-19 градусов, местами по северу понижаясь до минус 24-29, днем термометры покажут 4-9 градусов ниже нуля, местами по северу – минус 14-19 градусов.

В Благовещенске 11 февраля будет переменно облачно, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, усиливаясь местами до 8-13 метров в секунду. Температура ночью понизится до 13-15 градусов мороза, днем за окном будет минус 6-8 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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