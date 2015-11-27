В пригороде Донецка погиб 24-летний благовещенец

Фото: vk.com

6 февраля в боях в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике погиб Виталий Слободин, житель Благовещенска 1992 года рождения. По имеющимся данным, его убили в районе авдеевской промзоны. Амурчанин дважды ездил воевать в ДНР.

Весной 2015 года Виталий Слободин вылетел из Благовещенска в Ростов-на-Дону. Оттуда через так называемого проводника поехал на Украину. Там он семь месяцев служил в вооружённых силах ДНР. Вернувшись на родину, Виталий Слободин дал интервью. Журналисты поговорили с ним о многом, в том числе об убийствах. Амурчанин говорил, что идея воевать с украинцами появилась у него еще в 2008 году, когда ему было 15 лет.

Парень говорил, что вернулся в Благовещенск, потому что почувствовал – началось настоящее перемирие. Но отметил, если придётся, то, вероятно, поедет на Украину снова. Такой вариант он рассматривал.

Судя по его аккаунту в соцсетях, весной 2016 года Виталий снова стал участником боевых действий. Примерно раз в месяц публиковал свои фото, где он одет в форму. В декабре 2016 года амурчанин сообщил, что «впереди новый поединок уже в других местах..#донецкийаэропорт». Последние его фотографии датируются 6 февраля. Вечером того же дня он последний раз заходил в свой аккаунт.

В комментариях к его фотографиям близкие люди выражают соболезнования. Но есть и гневные записи.

Как стало известно ИА «Амур.инфо», Виталий вместе с матерью жили в селе Садовом Тамбовского района. После того как он окончил 9 классов, переехали в Благовещенск. В селе ходят слухи о его гибели, но официальной информации не поступало. Его мама по-прежнему живет в столице Амурской области.

Амур.инфо связалось с одним из знакомых Виталия. Они жили в Благовещенске в одном доме. «Мы виделись крайне редко. Я не видел его давно, последний раз – в том году. 6 февраля я стоял курил и увидел его маму. Она была неузнаваемая просто. И сказала, что сын погиб. Обмолвилась о том, где бы взять деньги – 70 тысяч, на то, чтобы привезти его тело. Сказала, что он присылал ей фотографию, где у него не было глаза. Потом ей стало известно, что он умер. Я раньше слышал от матери, что он второй раз ездил», – прокомментировал Амур.инфо благовещенец.

«Много ситуаций интересных происходило. Если есть у человека ангел-хранитель, который его оберегает, то это мой случай», – говорил в интервью осенью 2015 года Виталий Слободин.

На данный момент официальной информации о гибели благовещенца нет. «Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть информацию – она через меня не проходила. Наверное, кроме близких людей, вам никто ничего не скажет, потому что, скорее всего, парень ездил воевать в частном порядке. 90 % людей, которые решают так поступить, обращаются к нам, мы с ними беседуем. Но данных об этом молодом человеке у меня нет», – прокомментировал председатель АРО «Российский Союз ветеранов Афганистана» и организации «Боевое братство» Валерий Вощевоз.

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#военные #Дальний Восток #происшествия

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