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10февраля
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Сегодня, 12:25 110

В пригороде Донецка погиб 24-летний благовещенец

В пригороде Донецка погиб 24-летний благовещенец
Фото: vk.com

6 февраля в боях в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике погиб Виталий Слободин, житель Благовещенска 1992 года рождения. По имеющимся данным, его убили в районе авдеевской промзоны. Амурчанин дважды ездил воевать в ДНР.

Весной 2015 года Виталий Слободин вылетел из Благовещенска в Ростов-на-Дону. Оттуда через так называемого проводника поехал на Украину. Там он семь месяцев служил в вооружённых силах ДНР. Вернувшись на родину, Виталий Слободин дал интервью. Журналисты поговорили с ним о многом, в том числе об убийствах. Амурчанин говорил, что идея воевать с украинцами появилась у него еще в 2008 году, когда ему было 15 лет.

Парень говорил, что вернулся в Благовещенск, потому что почувствовал – началось настоящее перемирие. Но отметил, если придётся, то, вероятно, поедет на Украину снова. Такой вариант он рассматривал.

Судя по его аккаунту в соцсетях, весной 2016 года Виталий снова стал участником боевых действий. Примерно раз в месяц публиковал свои фото, где он одет в форму. В декабре 2016 года амурчанин сообщил, что «впереди новый поединок уже в других местах..#донецкийаэропорт». Последние его фотографии датируются 6 февраля. Вечером того же дня он последний раз заходил в свой аккаунт.

В комментариях к его фотографиям близкие люди выражают соболезнования. Но есть и гневные записи.

Как стало известно ИА «Амур.инфо», Виталий вместе с матерью жили в селе Садовом Тамбовского района. После того как он окончил 9 классов, переехали в Благовещенск. В селе ходят слухи о его гибели, но официальной информации не поступало. Его мама по-прежнему живет в столице Амурской области.

Амур.инфо связалось с одним из знакомых Виталия. Они жили в Благовещенске в одном доме. «Мы виделись крайне редко. Я не видел его давно, последний раз – в том году. 6 февраля я стоял курил и увидел его маму. Она была неузнаваемая просто. И сказала, что сын погиб. Обмолвилась о том, где бы взять деньги – 70 тысяч, на то, чтобы привезти его тело. Сказала, что он присылал ей фотографию, где у него не было глаза. Потом ей стало известно, что он умер. Я раньше слышал от матери, что он второй раз ездил», – прокомментировал Амур.инфо благовещенец.

«Много ситуаций интересных происходило. Если есть у человека ангел-хранитель, который его оберегает, то это мой случай», – говорил в интервью осенью 2015 года Виталий Слободин.

На данный момент официальной информации о гибели благовещенца нет. «Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть информацию – она через меня не проходила. Наверное, кроме близких людей, вам никто ничего не скажет, потому что, скорее всего, парень ездил воевать в частном порядке. 90 % людей, которые решают так поступить, обращаются к нам, мы с ними беседуем. Но данных об этом молодом человеке у меня нет», – прокомментировал председатель АРО «Российский Союз ветеранов Афганистана» и организации «Боевое братство» Валерий Вощевоз.

Просмотров всего: 8084

#военные #Дальний Восток #происшествия

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Комментарии
Показать все (110) Обсудить на форуме
  • Indeets

    Indeets
    9 часов назад

    А это что законно "ездить воевать"???

  • ё

    ё
    9 часов назад

    Я хату покинул,

    Пошел воевать,

    Чтоб землю в Гренаде

    Крестьянам отдать.



    Автор: М. А. Светлов

  • Щуп

    Щуп
    9 часов назад



    ...на данный момент официальной информации о гибели благовещенца нет.



    Нет же официальной информации о гибели. Амуринфо как всегда лишь бы острый заголовок написать. Исправьте и не позорьтесь.(

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    9 часов назад

    а он думал наемничество ему просто так с рук сойдет?

  • АКВ

    АКВ
    9 часов назад

    Молодец парень. Надеюсь, информация о гибели всё же ошибочна.

  • Touareg

    Touareg
    9 часов назад

    Зато по ТВ постоянно говорят, что российских солдат в Украине нет, Россия совершенно ни при чём и не имеет отношения к войне на Донбассе. Но россияне всё равно почему-то там гибнут. Забавно.

  • kibitzer

    kibitzer
    9 часов назад

    Сейчас на главной будет.

    Overдокуя комментариев ожидается.

  • ilyas72

    ilyas72
    9 часов назад

    пацан к успеху шел

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    9 часов назад

    ilyas72

    пацан к успеху шел



    лавры лифтиста спать не давали

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    8 часов назад

    Меня поражает настолько глупы читатели, что оставляют такие забавные комментарии.

    В добровольцы ополчения может хоть Вася Пупкин из северной Кореи войти, каких там только национальностей нет, лишь бы стрелять умели и физическая подготовка была!

    Неужели непонятно что они туда добровольно едут воевать, за идею, а не за Россию!

  • Mainer

    Mainer
    8 часов назад

    ЖОРДЖio

    Меня поражает настолько глупы читатели, что оставляют такие забавные комментарии. В добровольцы ополчения может хоть Вася Пупкин из северной Кореи войти, каких там только национальностей нет, лишь бы стрелять умели и физическая подготовка была! Неужели непонятно что они туда добровольно едут воевать, за идею, а не за Россию!



    Дебилам сие объяснять бесполезно.

    Жаль бойца.

  • Музыка

    Музыка
    8 часов назад

    Только больные люди могут идти убивать других людей в чужой стране "за идею", с психикой неладно. Хоть бы не поганили слово "доброволец" этим криминальным сбродом!

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    8 часов назад

    ЖОРДЖio

    Меня поражает настолько глупы читатели, что оставляют такие забавные комментарии. В добровольцы ополчения может хоть Вася Пупкин из северной Кореи войти, каких там только национальностей нет, лишь бы стрелять умели и физическая подготовка была! Неужели непонятно что они туда добровольно едут воевать, за идею, а не за Россию!



    можно поподробней узнать? за какую-такую идею? за светлое будущее Великого кормчего али просто за денюжку? али еще по каким причинам?



    Погибшему добровольцу из Верхней Пышмы было 24 года. Он воевал в батальоне «Сомали» и получил смертельное ранение в перестрелке.

    По словам отца погибшего бойца, он уехал в Донбасс из-за проблем с наркотиками.

    http://66.ru/news/society/194412/

  • Морской человек

    Морской человек
    8 часов назад

    Молодец парень!

    А теперь пусть мама думает, как его тело вывезти сюда и похоронить по-людски. Об этом его ангел-хранитель не думал?

  • Беляев

    Беляев
    8 часов назад

    Около ста трупов в авдеевской промзоне лежит, на предложение украинской стороны забрать своих убитых, со стороны ДНР говорят, что это для них не актуально, по разным источникам Гиви убили свои же за то что тупо положил половину своего подразделения в этой промзоне .

  • Александр II

    Александр II
    8 часов назад

    Парень погиб за свои жизненные принципы. Для меня это - уже достойно уважения! Царство небесное!

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    8 часов назад

    Слава амурцам, воинам добровольческих бригад, вставшим на защиту Донбасса!!!

    Прадеды воевали в интернациональных бригадах против фашистов, правнуки воюют сегодня против украинских бандеровцев (фашистов).

    Придет время и имена погибших амурских воинов-добровольцев будут высечены на Памятнике! (Сохраняйте их имена!)

  • Maikl

    Maikl
    8 часов назад

    Мне вот интересно, те кто едут воевать за игил, террористы..

    А на донбас...?? каков юридический статус этих ребят??

    Жаль канешь.. политики развязали войну.. а гибнут и с той и с другой стороны.. вообщем то не понять за что..

  • олег1975

    олег1975
    8 часов назад

    Touareg

    Зато по ТВ постоянно говорят, что российских солдат в Украине нет, Россия совершенно ни при чём и не имеет отношения к войне на Донбассе. Но россияне всё равно почему-то там гибнут. Забавно.



    Это ты верно пометил. Сплошная пропаганда. Эти "русские добровольцы" не кто иной как наши солдаты. Интересно а "американские добровольцы" там воюют или нет?

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    8 часов назад

    Вероника Н.

    Слава амурцам, воинам добровольческих бригад, вставшим на защиту Донбасса!!! Прадеды воевали в интернациональных бригадах против фашистов, правнуки воюют сегодня против украинских бандеровцев (фашистов). Придет время и имена погибших амурских воинов-добровольцев будут высечены на Памятнике! (Сохраняйте их имена!)



    еще предложи в Благе памятник моторыле установить

  • specc

    specc
    8 часов назад

    По минским соглашениям, т.н. лнр и днр вливаются в состав украины и граница закрывается на замок. Посему первое, россия потеряла украину как дружественную страну на многие столетия, второе, после минска никакой идеи не осталось ,т.к. донбасс отходит украине и третье, в свете текущих событий, те кто едет туда воевать не могут иметь легальный статус и де-юро попадают под уголовную статью.

  • Хмык

    Хмык
    7 часов назад

    Два раза уже ездил. Поехал в третий. А бог любит троицу.

    Работал бы закон о наемниках - уже отсидел бы своё и был бы жив.

  • Мойша

    Мойша
    7 часов назад



    » Вероника Н. , сегодня , 14:20

    Слава амурцам, воинам добровольческих бригад, вставшим на защиту Донбасса!!! Прадеды воевали в интернациональных бригадах против фашистов, правнуки воюют сегодня против украинских бандеровцев (фашистов). Придет время и имена погибших амурских воинов-добровольцев будут высечены на Памятнике! (Сохраняйте их имена!)



    У х какая вероника. Прямо Анка-пулеметчица.

    А обосновать про бандеровцев-фашистов сможешь внятно? Ну что это такое и как это выражено?

  • АКВ

    АКВ
    7 часов назад

    А, собственно, кто приглашал Мойш, Давидов Давидовичей и прочих Кацманов обсуждать сюда русских воинов? Не пойти ли вам, любезные, пожрать мацы?)))

  • Shift

    Shift
    7 часов назад

    Baska

    Вероника Н - это бот, для затравочки нас закидывают сюда текст, мы давай слюнями захлебываться тут, а аинфо сидит и рейтинг поднимает себе. Она сначала Абрамову оду написала, рукоплескала, теперь сюда чушь...не ведитесь на ее писанину



    а на чью вестись?

  • АКВ

    АКВ
    7 часов назад

    Вечно под новости о русских добровольцах, о русской вере, о русской истории набегают всякие Мойшы. Как будто тут раздают халявный форшмак)))))

  • Беляев

    Беляев
    7 часов назад

    Дмитрий Дмитриевич Вероника Н.

    Мойша Вероника Н.



    » Вероника Н. , сегодня , 14:20

    Слава амурцам, воинам добровольческих бригад, вставшим на защиту Донбасса!!! Прадеды воевали в интернациональных бригадах против фашистов, правнуки воюют сегодня против украинских бандеровцев (фашистов). Придет время и имена погибших амурских воинов-добровольцев будут высечены на Памятнике! (Сохраняйте их имена!)



    У х какая вероника. Прямо Анка-пулеметчица.

    А обосновать про бандеровцев-фашистов сможешь внятно? Ну что это такое и как это выражено?



    представляешь, какой у нее будет разрыв шаблона если ей сказать, что Бандера сидел в концлагере и фашистом по-определению быть не мог?



    Ей по телевизору об этом ничего не говорили поэтому фашисты и бандеровцы .)) Россия 25 лет капиталистическая страна,но власть имущие живущие при капитализме умудрились впихнуть куриные мозги идею про бандеровцев ,тогда для начала тем кто в Кремле надо отдать власть коммунистам ,что бы всё встало на свои места ,так ?))

    И наверное самое главное, в Амурской области доля украинцев и выходцев с Украины составляет 60% населения ,минимум половина этих процентов это "спецпереселенцы " -так называемые бандеровцы ,а точнее потомки уличённые в связях с украинскими партизанами им то как быть этой доброй трети Амурской области ?))

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    7 часов назад

    Просто нехрен лезть в чужое государство.... А матери - соболезнования.

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    7 часов назад

    АКВ

    А, собственно, кто приглашал Мойш, Давидов Давидовичей и прочих Кацманов обсуждать сюда русских воинов? Не пойти ли вам, любезные, пожрать мацы?)))



    Авраам Каинович Вассерман, прекратите юродствовать! Вас Сарочка потеряла! таки бросайте клавиатуру - маца готова!

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    7 часов назад

    В ВК у него место работы УФССП по Амурской области, это как вообще?В отпуск ездил?на два месяца?

  • Хмык

    Хмык
    7 часов назад

    АКВ

    А, собственно, кто приглашал Мойш, Давидов Давидовичей и прочих Кацманов обсуждать сюда русских воинов? Не пойти ли вам, любезные, пожрать мацы?)))



    Которые в ИГИЛе воюют те тоже "русские воины"?



  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    7 часов назад

    Хмык

    АКВ

    А, собственно, кто приглашал Мойш, Давидов Давидовичей и прочих Кацманов обсуждать сюда русских воинов? Не пойти ли вам, любезные, пожрать мацы?)))



    Которые в ИГИЛе воюют те тоже "русские воины"?



    почему бы и нет? кадыркин - вон тот вообще Херой Раисси

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    7 часов назад

    а кстати, Джохар Дудаев и Шамиль Басаев - тоже "русские воины"? или только кадыркин -русский?

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    7 часов назад

    А Хаттабб в чеченской войне был добровольцем или наемником?

  • Мойша

    Мойша
    7 часов назад

    АКВ - пациент сложный, сложный но не безнадежный.

    Кстати, "АКВ" - у вас читается латиницей или кириллицей?

    Не люблю неточностей перевода, знаете ли...

  • Музыка

    Музыка
    6 часов назад

    удален

  • Maikl

    Maikl
    6 часов назад

    Бессмысленная бойня...

    А расхлебывать будем еще очень долго.. знакомый ездил на украину.. родители там живут.. говорит, русских люто не любят.. и их можно понять..

  • Мойша

    Мойша
    6 часов назад

    Да нормально там все. Кто любит, кто не любит. Все как у всех и как везде. Есть фанатики там типа АКВ, есть нормальные. Вообще весь радикализм у людей(независимо от национальности) - результат невежества, необразованности и дичайшей деградации сознания. Человек, у которого все хорошо в жизни, даже если есть проблемы, этот человек не впадает в фанатизм. Ни в нацистский ни в религиозный.

  • Andrei28rus

    Andrei28rus
    6 часов назад

    Я не понимаю, почему по факту таких сообщений правоохранительными органами проверки не проводятся хотя бы на предмет признаков преступления по ст. 359 УК РФ? Или проводятся?

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    6 часов назад

    Andrei28rus

    Я не понимаю, почему по факту таких сообщений правоохранительными органами проверки не проводятся хотя бы на предмет признаков преступления по ст. 359 УК РФ? Или проводятся?



    тут зависит от стороны, которая платит деньги - Украина - значит есть состав преступления, а если мародеры-террористы - состава нет

  • Alice12

    Alice12
    6 часов назад

    Царствие небесное!!! И низкий поклон мальчику!!!!

  • Andrei28rus

    Andrei28rus
    6 часов назад

    Дмитрий Дмитриевич


    а если мародеры-террористы - состава нет


    Ст. 205., 205.3 - 205.6 УК РФ.

  • Дамбо

    Дамбо
    6 часов назад

    обычный наемник.

    Каждый сам выбирает, как ему заработать на жизнь. А вопросы совести и прочего душевного шлака давно не актуальны.

    Переступили и забыли. Он не герой нашего времени.

  • Andrei28rus

    Andrei28rus
    6 часов назад

    Дамбо

    обычный наемник.



    Это между прочим преступление по закону РФ.

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    6 часов назад

    Alice12

    Царствие небесное!!! И низкий поклон мальчику!!!!



    можете объяснить, за что поклон? только внятно. без сюсю-масю

  • Baska

    Baska
    5 часов назад

    Дмитрий Дмитриевич

    Alice12

    Царствие небесное!!! И низкий поклон мальчику!!!!



    можете объяснить, за что поклон? только внятно. без сюсю-масю



    Я вот тоже не понимаю за что. Он Родину защищал?

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    5 часов назад

    Baska

    Дмитрий Дмитриевич

    Alice12

    Царствие небесное!!! И низкий поклон мальчику!!!!



    можете объяснить, за что поклон? только внятно. без сюсю-масю



    Я вот тоже не понимаю за что. Он Родину защищал?



    С криком "За Родину, за Путина!" бросился под танк...

  • АК-47

    АК-47
    5 часов назад

    Беляев Вероника Н.

    Дмитрий Дмитриевич Вероника Н.

    Мойша Вероника Н.



    » Вероника Н. , сегодня , 14:20

    Слава амурцам, воинам добровольческих бригад, вставшим на защиту Донбасса!!! Прадеды воевали в интернациональных бригадах против фашистов, правнуки воюют сегодня против украинских бандеровцев (фашистов). Придет время и имена погибших амурских воинов-добровольцев будут высечены на Памятнике! (Сохраняйте их имена!)



    У х какая вероника. Прямо Анка-пулеметчица.

    А обосновать про бандеровцев-фашистов сможешь внятно? Ну что это такое и как это выражено?



    представляешь, какой у нее будет разрыв шаблона если ей сказать, что Бандера сидел в концлагере и фашистом по-определению быть не мог?



    Ей по телевизору об этом ничего не говорили поэтому фашисты и бандеровцы .)) Россия 25 лет капиталистическая страна,но власть имущие живущие при капитализме умудрились впихнуть куриные мозги идею про бандеровцев ,тогда для начала тем кто в Кремле надо отдать власть коммунистам ,что бы всё встало на свои места ,так ?))

    И наверное самое главное, в Амурской области доля украинцев и выходцев с Украины составляет 60% населения ,минимум половина этих процентов это "спецпереселенцы " -так называемые бандеровцы ,а точнее потомки уличённые в связях с украинскими партизанами им то как быть этой доброй трети Амурской области ?))



    Это ты потомок бандеровцев?Так молчи об этом,нашел чем хвалиться,флаг со свастикой под подушкой хранишь?Зря всю нечисть фашистскую Сталин не успел в лагерях сгноить,мир был бы чище!

  • Елена 12345678

    Елена 12345678
    5 часов назад

    Какие же суки пишут такие комментарии.

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    5 часов назад

    АК-47 Вероника Н.

    Беляев Вероника Н.

    Дмитрий Дмитриевич Вероника Н.

    Мойша Вероника Н.



    » Вероника Н. , сегодня , 14:20

    Слава амурцам, воинам добровольческих бригад, вставшим на защиту Донбасса!!! Прадеды воевали в интернациональных бригадах против фашистов, правнуки воюют сегодня против украинских бандеровцев (фашистов). Придет время и имена погибших амурских воинов-добровольцев будут высечены на Памятнике! (Сохраняйте их имена!)



    У х какая вероника. Прямо Анка-пулеметчица.

    А обосновать про бандеровцев-фашистов сможешь внятно? Ну что это такое и как это выражено?



    представляешь, какой у нее будет разрыв шаблона если ей сказать, что Бандера сидел в концлагере и фашистом по-определению быть не мог?



    Ей по телевизору об этом ничего не говорили поэтому фашисты и бандеровцы .)) Россия 25 лет капиталистическая страна,но власть имущие живущие при капитализме умудрились впихнуть куриные мозги идею про бандеровцев ,тогда для начала тем кто в Кремле надо отдать власть коммунистам ,что бы всё встало на свои места ,так ?))

    И наверное самое главное, в Амурской области доля украинцев и выходцев с Украины составляет 60% населения ,минимум половина этих процентов это "спецпереселенцы " -так называемые бандеровцы ,а точнее потомки уличённые в связях с украинскими партизанами им то как быть этой доброй трети Амурской области ?))



    Это ты потомок бандеровцев?Так молчи об этом,нашел чем хвалиться,флаг со свастикой под подушкой хранишь?Зря всю нечисть фашистскую Сталин не успел в лагерях сгноить,мир был бы чище!



    а ничего, что ты власовским триколором машешь обычно?

  • АК-47

    АК-47
    5 часов назад

    Да ви што!Минуточку!

  • mnbv199

    mnbv199
    5 часов назад

    Baska

    Дмитрий Дмитриевич

    Alice12

    Царствие небесное!!! И низкий поклон мальчику!!!!



    можете объяснить, за что поклон? только внятно. без сюсю-масю



    Я вот тоже не понимаю за что. Он Родину защищал?



    Почитай книги о войне 1941-1945 г.г., я думаю ты поймёшь.

    Советские дети знали больше, чем ты, .... ! Одним словом ЕГЭ и "Дом - 2" рулит.

  • АК-47

    АК-47
    5 часов назад

    1

    Флаг России

    Для дэмэдэмэ

    И если какая то ...типа власова флаг использовала,то это ни о чем,но в истории России о нем будут говорить только правду-предатель и пособник фашистов!

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    5 часов назад

    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B

    Для AK-47

  • nekro

    nekro
    5 часов назад

    Ну если у человека в 15 лет уже появляется желание идти воевать и убивать - это не нормально. Так что таких наемников не жалко.

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    5 часов назад

    АК-47

    1

    Флаг России

    Для дэмэдэмэ

    И если какая то ...типа власова флаг использовала,то это ни о чем,но в истории России о нем будут говорить только правду-предатель и пособник фашистов!



    А как быть со всякими красновыми и маннергеймами? которым памятники ставят?

  • АК-47

    АК-47
    5 часов назад

    Не смущает,что триколор появился ГОРАЗДО РАНЬШЕ,более чем за 200 лет до того,как его начали осквернять фашисты?

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    5 часов назад

    АК-47

    Не смущает,что триколор появился ГОРАЗДО РАНЬШЕ,более чем за 200 лет до того,как его начали осквернять фашисты?



    не смущает, что свастика появилась куда раньше, чем "за 200 лет до того"?

  • АК-47

    АК-47
    5 часов назад

    Дмитрий Дмитриевич

    АК-47

    1

    Флаг России

    Для дэмэдэмэ

    И если какая то ...типа власова флаг использовала,то это ни о чем,но в истории России о нем будут говорить только правду-предатель и пособник фашистов!



    А как быть со всякими красновыми и маннергеймами? которым памятники ставят?



    Снести к едреней фене!

    Кстати в Питере доску позора должны были демонтировать!

    Надеюсь,музей красновцам превратится в пепел в ночь,когда типа проводка коротнет!

  • АК-47

    АК-47
    5 часов назад

    Дмитрий Дмитриевич

    АК-47

    Не смущает,что триколор появился ГОРАЗДО РАНЬШЕ,более чем за 200 лет до того,как его начали осквернять фашисты?



    не смущает, что свастика появилась куда раньше, чем "за 200 лет до того"?



    Поспорь с законодательством

  • АК-47

    АК-47
    5 часов назад

    А вот шестерки фашистов типакрасновавласовабандеры так и останутся предателями окромя кучки сектантов!

  • апчхее

    апчхее
    4 часа назад

    Дмитрий Дмитриевич

    АК-47

    Не смущает,что триколор появился ГОРАЗДО РАНЬШЕ,более чем за 200 лет до того,как его начали осквернять фашисты?



    не смущает, что свастика появилась куда раньше, чем "за 200 лет до того"?



    кстати,свастику ТОЖЕ осквернили ФАШИСТЫ!

  • Марио

    Марио
    4 часа назад

    Шикарный у советских детей почерк был. Сейчас все школьники курицелапые.

  • АК-47

    АК-47
    4 часа назад

    Так писали чем?У меня почерк почти каллиграфический,если не торопиться,а вот у дочи-ппц!

  • АК-47

    АК-47
    4 часа назад

    апчхее

    Дмитрий Дмитриевич

    АК-47

    Не смущает,что триколор появился ГОРАЗДО РАНЬШЕ,более чем за 200 лет до того,как его начали осквернять фашисты?



    не смущает, что свастика появилась куда раньше, чем "за 200 лет до того"?



    кстати,свастику ТОЖЕ осквернили ФАШИСТЫ!



    Тоже верно!

  • ИТЛ

    ИТЛ
    4 часа назад

    Кому лапшу на уши вешают он вылетел из Благовещенска в Ростов. У него денег на сигареты не было, за что он купил билет если его мать не может его привести домой. Тот кто практически продаёт их на бойню всем известен, но вот почему когда они гибнут он не хочет тратится чтоб их привести. По человечески мне его жалко , а по совести нет. Он поехал убивать людей , кто его уполномочил быть судьёй и решать кто виноват. А если завтра кто то из родственников тех кого он убил приедет и поубивает его родственников он тоже будет прав. Он нашёл что искал.

  • Пестери

    Пестери
    4 часа назад

    Сколько здесь дряни сбежалось

    Люди, если это правда, что парень погиб,то надо помочь матери собрать деньги. Кто за русских, жду ваши отклики

  • Andrei28rus

    Andrei28rus
    4 часа назад

    Дмитрий Дмитриевич

    тут зависит от стороны, которая платит деньги - Украина - значит есть состав преступления, а если мародеры-террористы - состава нет



    .. еще, навскидку - ст. 208 УК РФ + на иных лиц можно навесить ст. 205.6 УК РФ за несообщение о преступлении по 208-й.

    Я бы на месте журналистов был предельно осторожен.

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    ИТЛ

    Кому лапшу на уши вешают он вылетел из Благовещенска в Ростов. У него денег на сигареты не было, за что он купил билет если его мать не может его привести домой. Тот кто практически продаёт их на бойню всем известен, но вот почему когда они гибнут он не хочет тратится чтоб их привести. По человечески мне его жалко , а по совести нет. Он поехал убивать людей , кто его уполномочил быть судьёй и решать кто виноват. А если завтра кто то из родственников тех кого он убил приедет и поубивает его родственников он тоже будет прав. Он нашёл что искал.



    Это про Вощевозачто ли? Вот и пусть его вывозит.



  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    3 часа назад

    ИТЛ

    Кому лапшу на уши вешают он вылетел из Благовещенска в Ростов. У него денег на сигареты не было, за что он купил билет если его мать не может его привести домой. Тот кто практически продаёт их на бойню всем известен, но вот почему когда они гибнут он не хочет тратится чтоб их привести. По человечески мне его жалко , а по совести нет. Он поехал убивать людей , кто его уполномочил быть судьёй и решать кто виноват. А если завтра кто то из родственников тех кого он убил приедет и поубивает его родственников он тоже будет прав. Он нашёл что искал.



    .....(мат), ты разницу видишь в убийстве людей и в уничтожении вражеской нечисти?

  • Алекс К

    Алекс К
    3 часа назад

    главное что он моих родных на Украине не тронул.

  • Алекс К

    Алекс К
    3 часа назад

    Юрий Щукин

    ИТЛ

    Кому лапшу на уши вешают он вылетел из Благовещенска в Ростов. У него денег на сигареты не было, за что он купил билет если его мать не может его привести домой. Тот кто практически продаёт их на бойню всем известен, но вот почему когда они гибнут он не хочет тратится чтоб их привести. По человечески мне его жалко , а по совести нет. Он поехал убивать людей , кто его уполномочил быть судьёй и решать кто виноват. А если завтра кто то из родственников тех кого он убил приедет и поубивает его родственников он тоже будет прав. Он нашёл что искал.



    .....(мат), ты разницу видишь в убийстве людей и в уничтожении вражеской нечисти?



    где вражеская нечисть? чем тебе украинцы насолили?

  • Агамемнон

    Агамемнон
    3 часа назад

    Человек поехал в другую страну убивать граждан этой страны, которые лично ему ничего не сделали. Это вообще как можно оправдывать? Когда украинцы во время чеченской войны воевали на стороне дудаевцев, по сути было то же самое. Но наших мы оправдываем... Лицемерие и лжепатриотизм.

  • Не местный

    Не местный
    2 часа назад

    Ничего, у марионеток поменялся кукловод, по большому счёту их засаленный вид скоро ему наскучит и он их выбросит.

    Возможно, без поддержки, преступный режим нынешней Украины международным судом признают не законным.

    В таком случае, сформируется правительство в изгнании.

    ДНР и ЛНР это единственная территория, не оккупированная этим режимом.

    Возможно, с этих территорий начнётся самоочищение государства, результатом которого будет сохранение территориальной целостности с предоставлением автономий отдельным субъектам государства (разумеется без Крыма).

    Естественно, это только размышление, но то, что когда Украина будет освобождена, этих ребят, пришедших туда воевать за деньги без денег (без разницы) будут считать героями, можно не сомневаться.

    Там достаточно много нормальных, адекватных людей, которые ненавидят нынешнюю власть, но страх реальной физической расправы выше какой-либо ненависти.

  • Соната

    Соната
    2 часа назад

    Матери соболезнования

    А сыну... ему уже ничего не нужно. Ни хулы, ни памятников

  • ЮрГа

    ЮрГа
    2 часа назад

    Кошмар какой-то на похороны наемников и бандитов еще и деньги собирать хотят! Совсем уже умом тронулись, вы хоть прочитайте в энциклопедии определение фашизма, может тогда дойдет до вас - где настоящие фашисты сидят и тупые ваши мозги вам засерают по всем каналам

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    2 часа назад

    Алекс К

    Юрий Щукин

    ИТЛ

    Кому лапшу на уши вешают он вылетел из Благовещенска в Ростов. У него денег на сигареты не было, за что он купил билет если его мать не может его привести домой. Тот кто практически продаёт их на бойню всем известен, но вот почему когда они гибнут он не хочет тратится чтоб их привести. По человечески мне его жалко , а по совести нет. Он поехал убивать людей , кто его уполномочил быть судьёй и решать кто виноват. А если завтра кто то из родственников тех кого он убил приедет и поубивает его родственников он тоже будет прав. Он нашёл что искал.



    .....(мат), ты разницу видишь в убийстве людей и в уничтожении вражеской нечисти?



    где вражеская нечисть? чем тебе украинцы насолили?



    Убили 7(семь), близких мне, людей! Семью 5 человек в Горловке от деда-бабы и до внучки. Хоронили в одном гробу. 2-х сугубо гражданских человек, отца с сыном, - в Донецке. И не надо здесь смердить, что из 120 мм миномётов по Новороссии стреляли совсем даже не украинцы! По украинским городам ещё пока не выпущено ни одного снаряда, ни одной ракеты, там нет убитых матерей с грудничками...

    Хороший враг - мертвый враг.

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    2 часа назад

    ЮрГа

    Кошмар какой-то на похороны наемников и бандитов еще и деньги собирать хотят! Совсем уже умом тронулись, вы хоть прочитайте в энциклопедии определение фашизма, может тогда дойдет до вас - где настоящие фашисты сидят и тупые ваши мозги вам засерают по всем каналам



    Фашизм? Вот это как раз про Киевщину. А ты бандеровец что-ли?

  • Алекс К

    Алекс К
    2 часа назад

    Юрий Щукин

    Алекс К

    Юрий Щукин

    ИТЛ

    Кому лапшу на уши вешают он вылетел из Благовещенска в Ростов. У него денег на сигареты не было, за что он купил билет если его мать не может его привести домой. Тот кто практически продаёт их на бойню всем известен, но вот почему когда они гибнут он не хочет тратится чтоб их привести. По человечески мне его жалко , а по совести нет. Он поехал убивать людей , кто его уполномочил быть судьёй и решать кто виноват. А если завтра кто то из родственников тех кого он убил приедет и поубивает его родственников он тоже будет прав. Он нашёл что искал.



    .....(мат), ты разницу видишь в убийстве людей и в уничтожении вражеской нечисти?



    где вражеская нечисть? чем тебе украинцы насолили?



    Убили 7(семь), близких мне, людей! Семью 5 человек в Горловке от деда-бабы и до внучки. Хоронили в одном гробу. 2-х сугубо гражданских человек, отца с сыном, - в Донецке. И не надо здесь смердить, что из 120 мм миномётов по Новороссии стреляли совсем даже не украинцы! По украинским городам ещё пока не выпущено ни одного снаряда, ни одной ракеты, там нет убитых матерей с грудничками...

    Хороший враг - мертвый враг.



    а чего ты тут сидишь? езжай воюй,мсти мстю.

    сепары стреляют третий год ,,тем что осталось от украинской армии,,

    ты в это веришь?

    и да,глянь карту,что есть ЛНР и ДНР. где Мариуполь,Славянск,они давно под контролем Украины.у этих непонять что под контролем город Донецк и город Луганск. Больше нету. Армии днр и лнр- это просто какаято фигня. откуда армии то?

    и не украинцы виноваты в смертях этих,так мне кажется.

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    2 часа назад

    Соната

    Матери соболезнования

    А сыну... ему уже ничего не нужно. Ни хулы, ни памятников



    Память! Пока будем помнить, погибшие будут жить..

    ЖИВЫМИ МОЖНО НЕ БРАТЬ: УБИЙЦЫ ГИВИ УСТАНОВЛЕНЫ

    Убийцы Гиви установлены и ждут возмездия, ЛНР и ДНР просят Путина и Трампа спасти Донбасс, суд Киева хочет арестовать Александра Захарченко.

    Новости Новороссии, 9 февраля. Имена заказчиков и исполнителей убийства Гиви известны — преступников ждет возмездие, Луганск и Донецк просят остановить геноцид жителей Донбасса, киевский суд разрешил арестовать главу ДНР Александра Захарченко.

    Убийцы Гиви не уйдут от возмездия

    Главная военная прокуратура Донецкой народной республики возбудила уголовное дело в связи с гибелью в результате теракта героя ДНР, командира батальона «Сомали» полковника Михаила Толстых (позывной «Гиви»).

    Об этом сообщили в министерстве государственной безопасности Донецкой народной республики (МГБ ДНР). Дело возбуждено по статье 229, часть 3 («террористический акт»), рассказали в ведомстве. Сообщается, что обстоятельства дела и данные об исполнителях и заказчиках преступления установлены, продолжаются следственные мероприятия.

    Михаил Толстых погиб ранним утром 8 февраля в результате выстрела из реактивного пехотного огнемета «Шмель». Как сообщили в военном руководстве ДНР, преступление было совершено спецслужбами Украины, одним из возможных организаторов убийства называют советника главы МВД Украины Зоряна Шкиряка.

    Согласно последним данным, правоохранители ДНР уже установили заказчиков и вышли на след исполнителей убийства Гиви. Как рассказал «Интерфаксу» источник в силовых структурах ДНР, заказчики теракта против одного из самых знаменитых героев Новороссии находятся в Киеве.

    «Установлены заказчики убийства Михаила Толстых, они находятся в Киеве, — рассказал источник издания. — Также вышли на след исполнителей — украинских диверсантов. Мы знаем, что это за люди, и осведомлены об их перемещениях».

    Сотрудник силовых структур отметил, что в случае сопротивления при задержании исполнители теракта могут быть уничтожены на месте сотрудниками правоохранительных органов ДНР. Это произойдет, если подозреваемые окажут сопротивление во время задержания, а сам процесс будет проходить в условиях открытого боя. По факту убийства Гиви, напомним, было возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». Правоохранители ДНР уже знают, откуда стреляли по кабинету, в котором находились легендарный ополченец и его сослуживцы.

    Луганск просит заставить Киев прекратить геноцид в Донбассе

    В Донецкой и Луганской народных республиках продолжается сбор подписей под обращением к лидерам России и стран Запада с требованием повлиять на киевские власти, чтобы заставить их прекратить геноцид, развязанный против жителей Донбасса. Так, за минувшие сутки под обращением подписались почти 15 тысяч жителей ЛНР.

    «В настоящее время под обращением поставили свои подписи 14 тысяч 930 жителей Луганска, — сообщили в городской администрации. — Сбор подписей жителей ЛНР под обращением к руководителям РФ, США и Германии продолжается».

    Ранее председатели Народных советов (парламентов) ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко опубликовали совместное обращение к президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, а также к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой повлиять на Киев, чтобы остановить геноцид в Донбассе.

    Захарченко вызывают в Киев

    Апелляционный суд Киева выдал разрешение на задержание лидера ДНР Александра Захарченко, как сказано в решении, «подозреваемого в участии в деятельности террористической организации «Донецкая народная республика»».

    Решением Апелляционного суда была удовлетворена жалоба прокурора на определение Шевченковского районного суда Киева от 14 декабря 2016 года, который не разрешал применить в отношении Захарченко меру пресечения в виде содержания под стражей.

    Апелляционный суд Киева принял новое решение, согласно которому Александр Захарченко может быть задержан «с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей». Принятое решение будет действовать в течение полугода.

    Вопрос только в том, кто те украинские храбрецы, которые попробуют выполнить решение киевского суда, поскольку вряд ли в Донецке с распростертыми объятиями встретят тех, кто приедет арестовывать лидера ДНР Александра Захарченко.

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  • ЮрГа

    ЮрГа
    2 часа назад

    Убили 7(семь), близких мне, людей! Семью 5 человек в Горловке от деда-бабы и до внучки. Хоронили в одном гробу. 2-х сугубо гражданских человек, отца с сыном, - в Донецке. И не надо здесь смердить, что из 120 мм миномётов по Новороссии стреляли совсем даже не украинцы! По украинским городам ещё пока не выпущено ни одного снаряда, ни одной ракеты, там нет убитых матерей с грудничками...

    Хотелось верить что просто проплаченные кремлетролли вой подняли, ан нет, душевнобольные все-таки присутствуют... Или все таки тролли сверурочные? Слюни точно как у доктора Йозефа...

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    2 часа назад

    Алекс К

    Юрий Щукин

    Алекс К

    Юрий Щукин

    ИТЛ

    Кому лапшу на уши вешают он вылетел из Благовещенска в Ростов. У него денег на сигареты не было, за что он купил билет если его мать не может его привести домой. Тот кто практически продаёт их на бойню всем известен, но вот почему когда они гибнут он не хочет тратится чтоб их привести. По человечески мне его жалко , а по совести нет. Он поехал убивать людей , кто его уполномочил быть судьёй и решать кто виноват. А если завтра кто то из родственников тех кого он убил приедет и поубивает его родственников он тоже будет прав. Он нашёл что искал.



    .....(мат), ты разницу видишь в убийстве людей и в уничтожении вражеской нечисти?



    где вражеская нечисть? чем тебе украинцы насолили?



    Убили 7(семь), близких мне, людей! Семью 5 человек в Горловке от деда-бабы и до внучки. Хоронили в одном гробу. 2-х сугубо гражданских человек, отца с сыном, - в Донецке. И не надо здесь смердить, что из 120 мм миномётов по Новороссии стреляли совсем даже не украинцы! По украинским городам ещё пока не выпущено ни одного снаряда, ни одной ракеты, там нет убитых матерей с грудничками...

    Хороший враг - мертвый враг.



    а чего ты тут сидишь? езжай воюй,мсти мстю.

    сепары стреляют третий год ,,тем что осталось от украинской армии,,

    ты в это веришь?

    и да,глянь карту,что есть ЛНР и ДНР. где Мариуполь,Славянск,они давно под контролем Украины.у этих непонять что под контролем город Донецк и город Луганск. Больше нету. Армии днр и лнр- это просто какаято фигня. откуда армии то?

    и не украинцы виноваты в смертях этих,так мне кажется.



    Я там был. долго.

    И видел всё своими глазами, а не на бандеровских картах или ресурсах.

    Кажется - крестись. Может и поможет.. И запомни, там не сепары, там граждане ЛДНР, сепарами их называют только бандеровские мрази.

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    2 часа назад

    ЮрГа

    Убили 7(семь), близких мне, людей! Семью 5 человек в Горловке от деда-бабы и до внучки. Хоронили в одном гробу. 2-х сугубо гражданских человек, отца с сыном, - в Донецке. И не надо здесь смердить, что из 120 мм миномётов по Новороссии стреляли совсем даже не украинцы! По украинским городам ещё пока не выпущено ни одного снаряда, ни одной ракеты, там нет убитых матерей с грудничками... Хотелось верить что просто проплаченные кремлетролли вой подняли, ан нет, душевнобольные все-таки присутствуют... Или все таки тролли сверурочные? Слюни точно как у доктора Йозефа...



    Заткнись уже! Желаю не тебе, а всем твоим близким такой же смерти кук у моих близких.

    На антибандеровской (закрытой по какой-то причине модератором) ветке много фотографий с кровавыми примерами героизма бандеровцев, твоих братьев.

  • Агамемнон

    Агамемнон
    2 часа назад

    Да, тут появились душевнобольные... Видимо, благодатная тема.

  • Asom

    Asom
    2 часа назад

    Фигасе, укро-ботов тут налетело. Аж дышать нечем. Педерасты, сатанисты, фуллы с хмыками, жидобандеры - всё зловонее стеклось в одну лужу. Лепота!

  • Asom

    Asom
    2 часа назад

    Позвольте, а где же Ололо? Что же наш "гусский офицег на пенсии" не напишет гадостей про погибшего русского бойца? Как-то не по-сволочному это, упускает момент-с...

  • Beverly

    Beverly
    1 час назад

    Туда и дорога!Раз решил за бабки поубиивать украинцев

  • Beverly

    Beverly
    1 час назад

    Asom, ты сам воняешь на километр, путинская безмозглая портянка

  • Asom

    Asom
    1 час назад

    Beverly

    Asom, ты сам воняешь на километр, путинская безмозглая портянка



    О-о-о, в ход пошла тяжёлая артиллерия! Гей-движение Благовещенска.

    Что и требовалось доказать.

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    1 час назад

    Beverly

    Туда и дорога!Раз решил за бабки поубиивать украинцев



    Вам, гомикам, не понять, ЧТО значит защищать невинных людей от фашистов.. Хотя нацисты вас то же в концлагеря определяли..

  • Соната

    Соната
    1 час назад

    Юрий Щукин

    Beverly

    Туда и дорога!Раз решил за бабки поубиивать украинцев



    Вам, гомикам, не понять, ЧТО значит защищать невинных людей от фашистов.. Хотя нацисты вас то же в концлагеря определяли..



    А Вам понять? Правда, развезли не по теме

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    1 час назад

    Asom

    Beverly

    Asom, ты сам воняешь на километр, путинская безмозглая портянка



    О-о-о, в ход пошла тяжёлая артиллерия! Гей-движение Благовещенска.

    Что и требовалось доказать.



    Кто у них лидер-то из киевской верхушки? Видать приказ дал гавкать

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    1 час назад

    Соната

    Юрий Щукин

    Beverly

    Туда и дорога!Раз решил за бабки поубиивать украинцев



    Вам, гомикам, не понять, ЧТО значит защищать невинных людей от фашистов.. Хотя нацисты вас то же в концлагеря определяли..



    А Вам понять? Правда, развезли не по теме



    Мне понять. (читайте выше)

  • Не местный

    Не местный
    1 час назад

    У меня работал беженец с Донбасса, показывал свои довоенные фотографии. Свой двор, погреб полностью заставленный соленьями, вареньями, скотина, стеллаж с самогоночкой, мастерская где было всё. Климат мягкий, всё ростёт. Идиллия! Дома занимался кузовщиной, жил зажиточно, был свой клиент, никому ничего плохого не делал. И, что теперь? Ничего! Только снова "белый лист". За что?!

    Кто давал право лишать людей всего, только потому, что они думают иначе. Ещё и сепаратистами их обозвали.

    Во Франции террористы карикатуристов из Шарли убили, так панихиду в такое шоу раскрутили, а в ДНР и ЛНР правительственные войска города и деревни с землёй перемешивали и ничего. Где справедливость?

  • Соната

    Соната
    1 час назад

    Юрий Щукин

    Соната

    Юрий Щукин

    Beverly

    Туда и дорога!Раз решил за бабки поубиивать украинцев



    Вам, гомикам, не понять, ЧТО значит защищать невинных людей от фашистов.. Хотя нацисты вас то же в концлагеря определяли..



    А Вам понять? Правда, развезли не по теме



    Мне понять. (читайте выше)



    Фашистов убивали?

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    1 час назад

    Соната

    Юрий Щукин

    Соната

    Юрий Щукин

    Beverly

    Туда и дорога!Раз решил за бабки поубиивать украинцев



    Вам, гомикам, не понять, ЧТО значит защищать невинных людей от фашистов.. Хотя нацисты вас то же в концлагеря определяли..



    А Вам понять? Правда, развезли не по теме



    Мне понять. (читайте выше)



    Фашистов убивали?



    Фашистов не убивают, фашистов уничтожают! А убивают как раз фашисты гражданских людей в ЛДНР.

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    53 минуты назад

    Каждый погибший от рук украинских фашистов должен и будет отомщен.

    ПЕРВАЯ МЕСТЬ ЗА СМЕРТЬ ГИВИ НЕ ЗАСТАВИЛА СЕБЯ ЖДАТЬ

    Те, кто воевал вместе с погибшим командиром батальона «Сомали», пообещали, что отомстят за смерть своего товарища. И сдержали свое слово. Причем довольно быстро.

    Об этом написал на своей странице в соцсетях писатель Захар Прилепин. Он отметил, что у убитого Михаила Толстых осталась дочь. А затем сообщил, что минувшей ночью ВСУ понесли очень большие потери. Писатель адресовал свое сообщение всем украинцам, кто собирается в соцсетях, чтобы «похохотать», сообщает tvzvezda.ru.

    Напомним, что ополченец Гиви был убит в своем кабинете. Здание обстреляли из реактивного огнемета. В ДНР сразу же сообщили, что это теракт. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

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  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    51 минута назад

    Ему нечем было занятся дома? Учится, работать, помогпть маме? Неоднозначный конфликт в чужой стране. Зачем поехал? За "войнушкой" или "лёгкими" деньгами? Разве легко стрелять в людей? Кадровые военные и то это обсуждать не любят, а тут "доброволец"

  • Алекс К

    Алекс К
    28 минут назад

    сепары стреляли из деревень,украинцы отвечали по точкам огня.

    тут все просто.

    еще раз говорю, посмотрите карты якобы боевых действий. у сепаров осталось то всего ничего, и отговорки типа,. пользуем остатки от укровойск,, после 3х лет войны это бред.

    днрцы и луганчане за пенсиями катаются на Украину,и на работу туда же,читайте форумы.

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    24 минуты назад

    Здравомыслящая

    Ему нечем было занятся дома? Учится, работать, помогпть маме? Неоднозначный конфликт в чужой стране. Зачем поехал? За "войнушкой" или "лёгкими" деньгами? Разве легко стрелять в людей? Кадровые военные и то это обсуждать не любят, а тут "доброволец"



    Учиться? - А на какие шишы?

    Работать? - Где?

    Помогать маме? - Сидя у неё же на шее?

    А денег там не заработаешь...

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    18 минут назад

    Алекс К

    сепары стреляли из деревень,украинцы отвечали по точкам огня.

    тут все просто.

    еще раз говорю, посмотрите карты якобы боевых действий. у сепаров осталось то всего ничего, и отговорки типа,. пользуем остатки от укровойск,, после 3х лет войны это бред.

    днрцы и луганчане за пенсиями катаются на Украину,и на работу туда же,читайте форумы.



    Сепарами жителей Новороссии называют только бандеровские фашисты!

    Оружие и боеприпасы захватывается у фашистов или покупается у их же офицеров.

    цензор и прочие бандероправосековские форумы - это только для таких как ты чтобы «похохотать»

  • Алекс К

    Алекс К
    16 минут назад

    Юрий Щукин

    Здравомыслящая

    Ему нечем было занятся дома? Учится, работать, помогпть маме? Неоднозначный конфликт в чужой стране. Зачем поехал? За "войнушкой" или "лёгкими" деньгами? Разве легко стрелять в людей? Кадровые военные и то это обсуждать не любят, а тут "доброволец"



    Учиться? - А на какие шишы?

    Работать? - Где?

    Помогать маме? - Сидя у неё же на шее?

    А денег там не заработаешь...



    а какое отделение от украины вам надо? отделились? ну и живите там,с бандюками,типа моторолы и прочими.

    закон джунглей- у кого автомат тот сильнее- вам в помощь.

  • vertex

    vertex
    15 минут назад

    Юрий Щукин

    Здравомыслящая

    Ему нечем было занятся дома? Учится, работать, помогпть маме? Неоднозначный конфликт в чужой стране. Зачем поехал? За "войнушкой" или "лёгкими" деньгами? Разве легко стрелять в людей? Кадровые военные и то это обсуждать не любят, а тут "доброволец"



    Учиться? - А на какие шишы?

    Работать? - Где?

    Помогать маме? - Сидя у неё же на шее?

    А денег там не заработаешь...



    + много.

  • Алекс К

    Алекс К
    14 минут назад

    Юрий Щукин

    Алекс К

    сепары стреляли из деревень,украинцы отвечали по точкам огня.

    тут все просто.

    еще раз говорю, посмотрите карты якобы боевых действий. у сепаров осталось то всего ничего, и отговорки типа,. пользуем остатки от укровойск,, после 3х лет войны это бред.

    днрцы и луганчане за пенсиями катаются на Украину,и на работу туда же,читайте форумы.



    Сепарами жителей Новороссии называют только бандеровские фашисты!

    Оружие и боеприпасы захватывается у фашистов или покупается у их же офицеров.

    цензор и прочие бандероправосековские форумы - это только для таких как ты чтобы «похохотать»



    весь мир их сепаратистами называет. успокойся. в личку оскорбления не пиши.

  • Алекс К

    Алекс К
    13 минут назад

    а че можно модератору жаловаться из лички? чтоб этого больного щукена не видеть с недельку?

    заколебал в личку,больной

  • full

    full
    7 минут назад

    Алекс К

    а че можно модератору жаловаться из лички? чтоб этого больного щукена не видеть с недельку?

    заколебал в личку,больной



    Почему больной? Просто он в этой войне находится на своем месте, а другие на своем. И понять друг друга трудно, потому что у каждого своя история.

  • Алекс К

    Алекс К
    4 минуты назад

    full

    Алекс К

    а че можно модератору жаловаться из лички? чтоб этого больного щукена не видеть с недельку?

    заколебал в личку,больной



    Почему больной? Просто он в этой войне находится на своем месте, а другие на своем. И понять друг друга трудно, потому что у каждого своя история.



    на каком месте находится амурчанин?

  • Алекс К

    Алекс К
    3 минуты назад

    full

    Алекс К

    а че можно модератору жаловаться из лички? чтоб этого больного щукена не видеть с недельку?

    заколебал в личку,больной



    Почему больной? Просто он в этой войне находится на своем месте, а другие на своем. И понять друг друга трудно, потому что у каждого своя история.



    обращения-мразь и прочие,принимаются? я скрин не могу дать,удалил сразу

  • full

    full
    2 минуты назад

    Алекс К

    full

    Алекс К

    а че можно модератору жаловаться из лички? чтоб этого больного щукена не видеть с недельку?

    заколебал в личку,больной



    Почему больной? Просто он в этой войне находится на своем месте, а другие на своем. И понять друг друга трудно, потому что у каждого своя история.



    на каком месте находится амурчанин?



    Погибли его близкие люди. И он знает, кто их убил. Повод достаточный, чтобы иметь свою точку зрения.

  • full

    full
    49 секунд назад

    Алекс К

    full

    Алекс К

    а че можно модератору жаловаться из лички? чтоб этого больного щукена не видеть с недельку?

    заколебал в личку,больной



    Почему больной? Просто он в этой войне находится на своем месте, а другие на своем. И понять друг друга трудно, потому что у каждого своя история.



    обращения-мразь и прочие,принимаются? я скрин не могу дать,удалил сразу



    Ну, зная немного Юрия, это нормально. А чего так близко к сердцу принимаете? Если это не правда, чего переживать?

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