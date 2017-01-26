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10февраля
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Авиарейс из Благовещенска в Новосибирск задержан на девять часов

Авиарейс из Благовещенска в Новосибирск задержан на девять часов

В пятницу, 10 февраля, задержали вылет самолета из Благовещенского аэропорта, который должен был направиться в Новосибирск. Рейс С7-3268 авиакомпании «Сибирь» задержан по технической причине: неисправность воздушного судна. На него были зарегистрированы 84 пассажира.

Для доставки пассажиров из аэропорта в город и обратно выделены комфортабельные автобусы. Иногородним пассажирам предоставлены номера в гостинице и горячее питание.

Предварительно, пассажиры рейса на Новосибирск будут отправлены в аэропорт назначения резервным воздушным судном в 16 часов 30 минут местного времени, сообщает сайт Благовещенского аэропорта.

Просмотров всего: 2118

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • jackal

    jackal
    10 часов назад

    А у сибири ту-154 летают Новосибирск-Благовещенск-Новосибирск? Найти нормальное фото самолета авиакомпанит сибирь сложно?

  • jackal

    jackal
    10 часов назад

    Кстати, данный борт, был выведен из эксплуатации в 2007 году.

  • Tony Stark

    Tony Stark
    10 часов назад

    Уже с 2005 года нет авиакомпании "Сибирь". Есть "S7 Airlines" или "Сибирские авиалинии". Просто бесят безграмотные журналисты. И фото убийственное - Тушки уже почти десять лет не летают отсюда, и вообще они на гражданских рейсах давно не используются. Это от безграмотности "журналиста"

  • Tony Stark

    Tony Stark
    10 часов назад

    ... неосведомленности "журналиста", который взялся эту новость писать

  • jackal

    jackal
    9 часов назад

    2 tony stark: «Авиакомпания «Сибирь» - официальное наименование авиакомпании! Здесь не только журналисты отжигают! Прежде чем писАть, прочитайте информацию о компании и ее брендах!

  • ё

    ё
    9 часов назад

  • Ага!_Щщас!

    Ага!_Щщас!
    8 часов назад

    Сколько можно уже про эти самолеты? А?

  • ё

    ё
    8 часов назад

  • jackal

    jackal
    8 часов назад

    Прка картинку на нормальную не поменяют!

  • WhiteShadow

    WhiteShadow
    22 минуты назад

    Теперь на фото один из двух "сибирских" Боингов 767, хотя до Новосиба отсюда летает а320. Ближе, но не то.

    Хорошо, что а/к при задержке все сделала, как положено (надеюсь без скандалов со стороны пассажиров) даже не в своем аэропорту (в отличие от дочки одного известного перевозчика, которая в своем хабе без боя отказывалась давать горячее).

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