Авиарейс из Благовещенска в Новосибирск задержан на девять часов

В пятницу, 10 февраля, задержали вылет самолета из Благовещенского аэропорта, который должен был направиться в Новосибирск. Рейс С7-3268 авиакомпании «Сибирь» задержан по технической причине: неисправность воздушного судна. На него были зарегистрированы 84 пассажира.

Для доставки пассажиров из аэропорта в город и обратно выделены комфортабельные автобусы. Иногородним пассажирам предоставлены номера в гостинице и горячее питание.

Предварительно, пассажиры рейса на Новосибирск будут отправлены в аэропорт назначения резервным воздушным судном в 16 часов 30 минут местного времени, сообщает сайт Благовещенского аэропорта.

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