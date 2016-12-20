Амурская область получит 114 миллионов рублей на развитие санавиации
В четверг, 9 февраля, в Москве состоялась встреча министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой и губернатора Приамурья Александра Козлова. На встрече были подняты вопросы санавиации и реконструкции медицинских объектов, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
Так, решено, что Амурская область войдет в проект «Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах РФ» («Развитие санавиации»). Область получит дополнительные 114 миллионов рублей на развитие санавиации. Соглашение будет подписано в течение ближайшей недели.
На встрече обсудили вопрос реконструкции некоторых медицинских объектов. В первую очередь, стоит задача отремонтировать больницу в Свободном. Губернатор Приамурья и министр здравоохранения РФ договорились и о реконструкции роддома в Благовещенске.
«В течение 2017 года область должна будет сделать и предоставить проектно-сметную документацию. В вопросе финансирования работ Вероника Игоревна пообещала нам поддержку. Наша задача начать реконструкцию уже в 2018 году», – рассказал Александр Козлов.
Возможно, Вероника Скворцова посетит Амурскую область.
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