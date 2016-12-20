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10февраля
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Амурская область получит 114 миллионов рублей на развитие санавиации

Амурская область получит 114 миллионов рублей на развитие санавиации
Фото: пресс-служба правительства области

В четверг, 9 февраля, в Москве состоялась встреча министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой и губернатора Приамурья Александра Козлова. На встрече были подняты вопросы санавиации и реконструкции медицинских объектов, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Так, решено, что Амурская область войдет в проект «Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах РФ» («Развитие санавиации»). Область получит дополнительные 114 миллионов рублей на развитие санавиации. Соглашение будет подписано в течение ближайшей недели.

На встрече обсудили вопрос реконструкции некоторых медицинских объектов. В первую очередь, стоит задача отремонтировать больницу в Свободном. Губернатор Приамурья и министр здравоохранения РФ договорились и о реконструкции роддома в Благовещенске.

«В течение 2017 года область должна будет сделать и предоставить проектно-сметную документацию. В вопросе финансирования работ Вероника Игоревна пообещала нам поддержку. Наша задача начать реконструкцию уже в 2018 году», – рассказал Александр Козлов.

Возможно, Вероника Скворцова посетит Амурскую область.

Просмотров всего: 690

#губернатор #здоровье #транспорт

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • romaks

    romaks
    9 часов назад

    санавиация будет возить покойников из отдаленных поселков или в отдаленные поселки возить паталогоанатома? http://www.amur.info/news/2017/02/10/121065

  • БИТВА за УРОЖАЙ

    БИТВА за УРОЖАЙ
    8 часов назад

    Возможно, Вероника Скворцова посетит Амурскую область. Эта тетенька здесь нужна для очередной нагрузки на бюджет области.

  • Старший в классе

    Старший в классе
    8 часов назад

    Выбили дополнительно деньги в область, определённо плюс, тем более такое направление важное

  • Kulibin

    Kulibin
    8 часов назад

    Четыре миллиарда выделено было во времена Кожемяко на развитие малой авиации. Ни денег ни авиации.

  • Kulibin

    Kulibin
    7 часов назад

    БИТВА за УРОЖАЙВозможно, Вероника Скворцова посетит Амурскую область. Эта тетенька здесь нужна для очередной нагрузки на бюджет области.


    И поработает терапевтом где нибудь в Бомнаке, Златоустовске или Верхне - Зейске. Хотя бы месяц.

  • ё

    ё
    7 часов назад

    Kulibin

    БИТВА за УРОЖАЙ

    Возможно, Вероника Скворцова посетит Амурскую область. Эта тетенька здесь нужна для очередной нагрузки на бюджет области.



    И поработает терапевтом где нибудь в Бомнаке, Златоустовске или Верхне - Зейске. Хотя бы месяц.



    А что вам лично она такого плохого сделала?

    Она в обморок упадёт только от того когда ей на карте покажут перечисленные вами места.

    Она даже не представляет как несуразно выглядит выделенная сумма на просторах АО.

  • vertex

    vertex
    7 часов назад

    Kulibin

    Четыре миллиарда выделено было во времена Кожемяко на развитие малой авиации. Ни денег ни авиации.



    Результат налицо.

    Именно только когда простые жители ощутят на себе реальное улучшение дел в данной сфере, только тогда и можно будет говорить об этом и хвастать.

  • Kulibin

    Kulibin
    7 часов назад

    ё

    Kulibin

    БИТВА за УРОЖАЙ

    Возможно, Вероника Скворцова посетит Амурскую область. Эта тетенька здесь нужна для очередной нагрузки на бюджет области.



    И поработает терапевтом где нибудь в Бомнаке, Златоустовске или Верхне - Зейске. Хотя бы месяц.



    А что вам лично она такого плохого сделала?



    Продолжает курс разрушения медицины заложенный ещё в 90-х. Совершенная марионетка, исполняющая волю власть имущих, не способная адекватно оценивать ситуацию и тем более реагировать. Пустая.

  • SOS02

    SOS02
    7 часов назад

    Вот смотрю я на комментарии ё, и удивляюсь.

    Вот губернатор в очередной раз после командировки в Москву привозит для области деньги.

    Абрамов, которого он яростно защищает, не делает нихрена. Причем тут Абрамов? Поясняю. Он такой же представитель АО в Москве, избранник народа, способный влиять на финансовую политику по распределению федеральных средств, в частности привлечение их в наш с вами регион. Но, что он делает? НИЧЕГО. Приезжает в регион всего один раз в месяц и то не каждый месяц, чем уже нарушает депутатские обязанности. Недавно кстати приезжал, и что? Пришло к нему 6 человек, явно пригнаных партией, рассказали ему о проблемах. Что дальше? А как и на протяжении полугода с момента избрания ничего. Так зачем нам такой представитель в ГД? Который мало того что баклуши бьёт, так еще и, пользуясь полномочиями, всячески спасает брата от следствия по делу продажи суррогатной алкогольной продукции. Всё что написано правда, и мне не понятно, почему СМИ всё еще молчат??

  • ё

    ё
    7 часов назад

    SOS02

    Вот смотрю я на комментарии ё, и удивляюсь. Вот губернатор в очередной раз после командировки в Москву привозит для области деньги. Абрамов, которого он яростно защищает, не делает нихрена.



    Где и когда?

    Оставьте свои фантазии и пишите по теме ветки.

    Сколько стоит один час аренды вертолёта?

    Сколько часов нужно тому вертолёту лететь в отдалённый район АО?

    А теперь посчитайте на сколько вылетов хватит кинутой КАА подачки.

    Это ничто, пшик для данной сферы здравоохранения.

  • SOS02

    SOS02
    7 часов назад

    Да ты вечно поддакиваешь к лозунгам лдпр, даже спорить о этой политике не собираюсь. Опять агитацию начнешь распространять. Хватит людям мозг парить, прошли выборы

  • SOS02

    SOS02
    7 часов назад

    Всё написанное отнюдь не фантазии

  • ё

    ё
    7 часов назад

    SOS02Да ты вечно поддакиваешь к лозунгам лдпр, даже спорить о этой политике не собираюсь. Опять агитацию начнешь распространять. Хватит людям мозг парить, прошли выборы


    Где и когда?

    Я пишу только по теме ветки.

    И вам того же желаю.

  • SOS02

    SOS02
    7 часов назад

    Какой вертолет? На деньги Абрамова можно КУПИТЬ 20 вертолётов. Подачки он там считает

  • ё

    ё
    7 часов назад

    SOS02

    Какой вертолет? На деньги Абрамова можно КУПИТЬ 20 вертолётов. Подачки он там считает



    Ну так и пишите про то Абрамову.

    Ветку то зачем загаживать?

  • Просто Дима

    Просто Дима
    5 часов назад

    Правильно Козлов делает, дергает министров и заставляет обращать внимание на проблемы области! Так бы хрен кто задумался о больницах и тем более авиации

  • Старший в классе

    Старший в классе
    5 часов назад

    Просто Дима

    Правильно Козлов делает, дергает министров и заставляет обращать внимание на проблемы области! Так бы хрен кто задумался о больницах и тем более авиации



    Ты думаешь там вообще смотрят на Дальний Восток?

  • Просто Дима

    Просто Дима
    5 часов назад

    Старший в классе, учитывая что Козлов постоянно кого-то дёргает там, то да

  • mikey007

    mikey007
    5 часов назад



    Фотка называется "Опять двойка"

    Хе-хе

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