Амурская область получит 114 миллионов рублей на развитие санавиации

Фото: пресс-служба правительства области

В четверг, 9 февраля, в Москве состоялась встреча министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой и губернатора Приамурья Александра Козлова. На встрече были подняты вопросы санавиации и реконструкции медицинских объектов, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Так, решено, что Амурская область войдет в проект «Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах РФ» («Развитие санавиации»). Область получит дополнительные 114 миллионов рублей на развитие санавиации. Соглашение будет подписано в течение ближайшей недели.

На встрече обсудили вопрос реконструкции некоторых медицинских объектов. В первую очередь, стоит задача отремонтировать больницу в Свободном. Губернатор Приамурья и министр здравоохранения РФ договорились и о реконструкции роддома в Благовещенске.

«В течение 2017 года область должна будет сделать и предоставить проектно-сметную документацию. В вопросе финансирования работ Вероника Игоревна пообещала нам поддержку. Наша задача начать реконструкцию уже в 2018 году», – рассказал Александр Козлов.

Возможно, Вероника Скворцова посетит Амурскую область.

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