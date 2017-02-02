Учёные: 83 % россиян состоят в родстве

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Большинство жителей России приходятся друг другу родственниками. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого медико-генетическим центром Genotek, сообщает газета «Известия».

Специалисты изучили данные 1 848 человек в возрасте от 20 до 45 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Владивостока, Новосибирска, Симферополя и Киева. Как выяснили авторы эксперимента, у 83 % участников исследования был выявлен по меньшей мере один общий родственник.

В итоге учёным удалось обнаружить 1 299 родственных связей от пятого до десятого поколения, 549 – четвёртого, 39 и 27 – третьего и второго поколений.

Как пояснил генеральный директор Genotek Валерий Ильинский, в России такая ситуация сложилась из-за того, что в послевоенные годы многие воспитывались в детских домах, архивы уничтожались, в силу чего отыскать членов своей семьи оказывалось весьма затруднительно.

По словам врача-генетика Юлии Коталевской, полученные данные вполне соответствуют общей картине по нашей стране.

«Пятое-десятое поколения – это очень далёкая степень родства, и есть целые сёла, где большинство жителей состоят в таких родственных связях. А вот более близкие родственные связи характерны для так называемых изолятов, например народов Якутии и Бурятии. Там местное население не смешивается с другими национальностями», – рассказала специалист.

Вместе с тем, заведующий центральным отделением медицинской генетики с консультацией «Брак и семья» ФМБА России Виктор Никишин называет результаты исследования Genotek недостаточными для глобальных выводов, однако подтвердил, что россияне имеют большую долю общих генов.

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#жизнь #наука

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