Амурские полицейские нашли полкилограмма героина, примотанные к ноге перевозчика

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В Бурейском районе на стационарном посту ДПС полицейские задержали машину, в которой нашли 1,7 килограмма героина. Сверток примерно с 500 граммами наркотика был примотан к ноге одного из двух мужчин, сидевших в авто. Остальное нашли в тайнике.

Спецоперацию провели сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков и Госавтоинспекции областного управления МВД. В задержанной машине находились двое мужчин. В ходе личного досмотра у пассажира 1970 года рождения полицейские обнаружили и изъяли сверток с героином, массой около 500 граммов, который был прикреплен под одеждой к ноге.

Во время осмотра автомобиля оперативники обнаружили тайник, оборудованный в технологическом люке бензобака. В нем водитель 1975 года рождения, перевозил две пластиковые бутылки также с героином, весом около 1 200 граммов. Оперативники установили, что задержанные граждане перевозили наркотики транзитом через Амурскую область в другой регион.

По фактам покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере возбуждены уголовные дела. В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения – заключение под стражу. Полицейские занимаются установкой иных лиц, причастных к осуществлению преступной деятельности, а также каналов поставки наркотиков, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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