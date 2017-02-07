Стоимость стены на границе США и Мексики оценили в 21,6 миллиарда долларов

Фото: tunnel.ru

Строительство стены на границе с Мексикой обойдется Соединённым Штатам в 21,6 миллиарда долларов и займет около трёх лет. Такие данные приводятся в отчёте американского министерства внутренней безопасности, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на телеканал CNBS.

План, составленный ведомством, предполагает строительство 2 000 километров стен и заборов к 2020 году. Озвученная итоговая сумма в 21,6 миллиарда намного превышает все те, что назывались до сих пор. К примеру, Дональд Трамп во время предвыборной кампании говорил о 12 миллиардах долларов, а в конгрессе стоимость проекта оценивали в 15 миллиардов.

В Белом доме этот план комментировать отказались, сославшись на то, что сам глава государства с ним пока не ознакомлен. Тем не менее, сообщается, что администрация президента рассчитывает получить одобрение конгресса уже этой весной и начать строительство ближе к осени. Предполагалось, что работы авансируют за счёт американских налогоплательщиков, однако потом к финансированию привлекут Мексику. При этом в Мехико неоднократно заявляли, что отказываются платить за стену, которая нужна одной Америке.

Просмотров всего: 103

#политика #строительство #США

распечатать