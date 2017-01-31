Со сцены ОКЦ Сергей Дроботенко обещал послать Николаю Баскову селфи

В столице Амурской области выступил российский юморист Сергей Дроботенко. Концерт шёл два часа, всё это время артист практически не покидал сцену. Многие зрители смеялись до слёз над его шутками. Некоторые специально приехали на концерт из разных городов и районов Амурской области.

В Благовещенск Сергей Дроботенко привёз программу «Всё самое лучшее и любимое только для вас». Публика собралась понимающая, и буквально с первых минут зал уже смеялся от души над житейскими историями и байками.

– Продавец, у вас есть сыр «Рокфор» с плесенью?

– Нет, сыра «Рокфор» у нас нет, но есть колбаса «Рокфор», селёдка «Рокфор»… – веселил зрителей юморист. И пел: «Сыру из Женевы – нет, нет, нет! Амурским ананасам – да, да, да!»

Во многих шутках фигурировали американский президент Дональд Трамп, российский президент Владимир Путин, немецкий канцлер Ангела Меркель и другие. Сергей Дроботенко травил политические анекдоты один за другим и нахваливал российского президента «за отменное чувство юмора».

«Встретились Путин, Трамп и Меркель. Немецкий канцлер говорит: «Наши люди зарабатывают 4 000 евро. Тысяча уходит на налоги, куда они тратят 2 000 евро, я не знаю». Американский президент говорит: «Мои получают 5 000 долларов, две тысячи уходит на налоги, куда они тратят остальные, я не знаю». А российский парирует: «У нас средняя зарплата 30 тысяч. Десять тысяч уходит на налоги, на руки остаётся двадцать. Прожить можно на сорок тысяч. Откуда они берут ещё двадцать, я не знаю», – рассказывал юморист, а зал хохотал до слёз.

– Меня умиляют бабушки и их вера в высшую власть. Они даже говорят: «Вот при Путине в феврале так холодно не было».

Сергей Дроботенко признался, что он не смотрит ток-шоу. По его мнению, это опасно для душевного здоровья. Ещё юморист обращался к излюбленной теме – особенностям русского языка, порой такого непонятного американцам.

– Покупает американец на рынке чёрную смородину. Спрашивает у бабушки: «Почему она красная?». Ответ гениальный: «Потому что зелёная».

– Американец никогда не поймёт диалог: «Есть пить?» – «Пить есть. Есть – нет».

– Разговор в парикмахерской: «Чёлку будем делать косой?» Ответ: «Нет, думаю, ножницами будет безопасней».

Артисту зрители в Благовещенске дарили цветы. Сергей Дроботенко кланялся в пол, вставал на колени в знак благодарности и обещал сделать селфи на сцене Общественно-культурного центра, чтобы послать Николаю Баскову с подписью: «Коля, ты не там гастролируешь».

Подробнее прочитать о мероприятии можно в рубрике Натальи Шлямовой «Культпросвет».

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